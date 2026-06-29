日本雑穀協会、データを活用した雑穀普及支援を強化
資格講座・法人会員支援を通じて、商品開発や情報発信に活かす実践的な学びを提供
一般社団法人日本雑穀協会は、
2026年6月より協会ブログ「雑穀の価値を、実践へ。」において、
雑穀の市場動向や商品開発に関する
実務視点の情報発信を強化しています。
雑穀の健全な普及と市場形成を目的に、
生産量、作付面積、輸入量、輸入単価などのデータをもとに、
雑穀を取り巻く状況を読み解き、
商品開発や情報発信の方向性を考えるための
情報発信と支援を進めています。
雑穀の普及においては、
素材の栄養価や機能性を伝えるだけでなく、
原料の生産状況、価格動向、流通環境、
消費者の受け止め方などを総合的に捉え、
次の展開につなげる視点が重要です。
協会では、
協会ブログ「雑穀の価値を、実践へ。」や、
法人会員・有資格者向けに各種データや論点を読み解く解説動画、
雑穀エキスパート講座、雑穀アドバイザー講座、
法人会員向けの情報提供などを通じて、
雑穀を実務に活かす人材育成と事業支援を進めています。
雑穀を取り巻く状況は、
品目ごとに大きく異なります。
国産原料の生産状況、
輸入原料の調達環境、価格変動、産地の動きなど、
複数の要素が重なり合いながら、
市場の動きが形づくられています。
そのため、生産量や輸入量の増減だけを見て、
単純に需要や供給を判断することはできません。
こうしたデータを実務に活かす視点を重視し、
雑穀に関わる事業者、有資格者、地域関係者に向けて、
第三者的な立場から雑穀に関する情報を整理し、
次の方向性を考えるための材料として提供しています。
今後も、
データ、現場情報、専門家の知見をもとに、
雑穀に関わる人材育成と事業支援を進め、
健全な雑穀普及と市場形成に取り組んでまいります。
関連情報
一般社団法人日本雑穀協会 公式サイト
https://www.zakkoku.jp/
協会ブログ「雑穀の価値を、実践へ。」
https://www.zakkoku.jp/bloglist
人材育成資格制度
https://www.zakkoku.jp/qualification-system
法人会員制度
https://www.zakkoku.jp/enrolment
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353942/images/bodyimage1】
【本件についてのお問い合わせ先】
一般社団法人 日本雑穀協会 事務局：中西
〒103-0026
東京都中央区日本橋兜町15番6号 製粉会館6階
TEL：03-6661-7340 FAX：03-6661-7350
URL：https://www.zakkoku.jp/
E-mail：info@zakkoku.jp
配信元企業：一般社団法人 日本雑穀協会
一般社団法人日本雑穀協会は、
2026年6月より協会ブログ「雑穀の価値を、実践へ。」において、
雑穀の市場動向や商品開発に関する
実務視点の情報発信を強化しています。
雑穀の健全な普及と市場形成を目的に、
生産量、作付面積、輸入量、輸入単価などのデータをもとに、
雑穀を取り巻く状況を読み解き、
商品開発や情報発信の方向性を考えるための
情報発信と支援を進めています。
雑穀の普及においては、
素材の栄養価や機能性を伝えるだけでなく、
原料の生産状況、価格動向、流通環境、
消費者の受け止め方などを総合的に捉え、
次の展開につなげる視点が重要です。
協会では、
協会ブログ「雑穀の価値を、実践へ。」や、
法人会員・有資格者向けに各種データや論点を読み解く解説動画、
雑穀エキスパート講座、雑穀アドバイザー講座、
法人会員向けの情報提供などを通じて、
雑穀を実務に活かす人材育成と事業支援を進めています。
雑穀を取り巻く状況は、
品目ごとに大きく異なります。
国産原料の生産状況、
輸入原料の調達環境、価格変動、産地の動きなど、
複数の要素が重なり合いながら、
市場の動きが形づくられています。
そのため、生産量や輸入量の増減だけを見て、
単純に需要や供給を判断することはできません。
こうしたデータを実務に活かす視点を重視し、
雑穀に関わる事業者、有資格者、地域関係者に向けて、
第三者的な立場から雑穀に関する情報を整理し、
次の方向性を考えるための材料として提供しています。
今後も、
データ、現場情報、専門家の知見をもとに、
雑穀に関わる人材育成と事業支援を進め、
健全な雑穀普及と市場形成に取り組んでまいります。
関連情報
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https://www.zakkoku.jp/
協会ブログ「雑穀の価値を、実践へ。」
https://www.zakkoku.jp/bloglist
人材育成資格制度
https://www.zakkoku.jp/qualification-system
法人会員制度
https://www.zakkoku.jp/enrolment
【本件についてのお問い合わせ先】
一般社団法人 日本雑穀協会 事務局：中西
〒103-0026
東京都中央区日本橋兜町15番6号 製粉会館6階
TEL：03-6661-7340 FAX：03-6661-7350
URL：https://www.zakkoku.jp/
E-mail：info@zakkoku.jp
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