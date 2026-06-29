「イノバス三鷹」販売開始のお知らせ

株式会社オープンハウスグループ

株式会社オープンハウスグループ（本社 東京都千代田区、代表取締役社長 福岡 良介、以下「当社」）のグループ会社である株式会社オープンハウス・ディベロップメントは、2026年6月29日（月）より新築分譲マンション「イノバス三鷹」の販売を開始いたしましたのでお知らせいたします。

※画像はイメージです「イノバス三鷹」

「イノバス三鷹」は、JR中央線、中央・総武線、東京メトロ東西線（乗入れ）「三鷹」駅南口から徒歩7分の地に誕生します。JR中央・総武線「三鷹」駅からは始発列車が運行しており、混雑する通勤時間でも快適に移動が可能です。JR中央線「三鷹」駅は数少ない中央特快停車駅で東京の主要駅へスムーズにアクセスすることができます。また、「吉祥寺」駅からは、羽田空港行きのリムジンバスが運行しており、エアポートアクセスも充実しています。

「三鷹」駅と「イノバス三鷹」の間の中央通り沿い、約75店舗が集まる「三鷹中央通り商店街」には、個性的なショップに加えて、ファッションからグルメ、雑貨、そして生鮮食料品までを揃えた複合商業施設が点在しており、日々の暮らしを便利に、快適に過ごすことが可能です。さらに、学校や図書館などの教育機関や文化施設も充実しています。

間取りは、1LDK＋SRから3LDKの豊富なバリエーションをご用意いたしました。家族構成やライフスタイルに合わせてお選びいただくことが可能です。

公式サイトURL：https://ms.ohd.openhouse-group.com/bukken/kanto/mitaka/

[表: https://prtimes.jp/data/corp/24241/table/997_1_710f905f94e9af20f1c2f57827e89b3e.jpg?v=202606291152 ]

当社グループは引き続き、戸建・マンションの供給を通じて、住まいを持つ喜びを、より多くのお客様にご提供してまいります。

オープンハウス・ディベロップメント 新築マンションサイト：https://ms.ohd.openhouse-group.com/

不動産で培った合理性とスマートな発想が、真に価値あるマンションを生み出します。あなたの理想を叶える「革新」を、新しい選択肢として。住まいの常識を変えてきたオープンハウスグループは、マンションの常識を変えます。

INNOVACIA / INNOVAS ブランドページ：https://ms.ohd.openhouse-group.com/about/brand/

株式会社オープンハウスグループ Web サイト URL：https://openhouse-group.co.jp/

株式会社オープンハウス Web サイト URL：https://oh.openhouse-group.com

企業概要

■株式会社オープンハウスグループ

本社所在地 〒100-7020 東京都千代田区丸の内 2-7-2 JPタワー20階（総合受付）・21階

創業 1997年 9月

代表者 代表取締役社長 福岡良介

資本金 203億1,988万円

従業員数（連結）6,495名（2026年3月末時点）

■株式会社オープンハウス・ディベロップメント

本社所在地 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷 3-12-18 渋谷南東急ビル

創業 2000年 9月

代表者 代表取締役 福岡良介

資本金 1億100万円

事業内容 (グループ)

１.不動産売買の代理・仲介事業 ２.新築戸建分譲事業 ３.マンション・ディベロップメント事業

４.不動産投資事業 ５.不動産金融事業 ６.前各号に付帯関連する事業