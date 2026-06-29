２０２６−６−２９



株式会社 東芝

OT向けバックアップソリューション「Octoplant」の販売代理店契約を締結



〜国内初の販売代理店として販売開始〜











Octoplantの導入イメージ

当社は、AUVESY GmbH（商号：AMDT、本社：ドイツ ランダウ・イン・デア・プファルツ、以下 AMDT注1）と、AMDTのOT向けバックアップソリューション「Octoplant」について販売代理店契約を締結しました。本締結に伴い、当社は製造や、エネルギー、社会インフラをはじめとする制御システム分野に向けて、Octoplantの提供を本日より開始します。近年、製造やエネルギー、社会インフラにおいて、ITとOT（Operational Technology：制御・運用技術）の融合が進み、設備の高度な統合や接続の拡大に伴い、制御システムの構成は多様化しています。こうした中、サイバー攻撃の高度化も相まって、制御システムのセキュリティリスクが高まり、サイバー攻撃による制御システムの障害や異常動作が生産停止を引き起こす事例も発生しています。このような状況下では、制御システムの構成の多様化により設備の状態や変更内容の把握が難しくなる一方、障害発生時には迅速な対応や復旧が求められます。そのため、資産の可視化、変更管理、迅速な復旧といった機能の重要性が高まっています。今回当社が提供を開始するAMDTのOTセキュリティおよびコンプライアンスソリューション「Octoplant」は、グローバル製造業を中心に豊富な導入実績を有し、資産の可視化、変更管理、バックアップおよび迅速な復旧などの機能を横断的に統合することで、制御システムのセキュリティ向上と安定運用を実現するソリューションです。当社は今後も、OTセキュリティおよび運用効率化を高めるソリューションの提供を通じて、製造やエネルギー、社会インフラにおけるDX（デジタルトランスフォーメーション）の推進と安定稼働の実現に貢献していきます。■AMDTのOctoplantについてOctoplantは、制御システムにおけるバックアップ管理、変更管理、ライフサイクル管理、脆弱性管理を統合したソフトウェアプラットフォームです。ベンダー非依存のソリューションとして、様々なメーカーのPLC注2・HMI注3・ロボット・CNC注4などの機器に対応し、設備情報や構成変更を一元管理することで、生産ラインの安定稼働とセキュリティ強化を支援します。特長（1）マルチベンダー対応によるバックアップの一元管理複数メーカーの制御機器に対応し、構成データやプログラムを統合的にバックアップ・管理します。資産の可視化と管理の高度化を図るとともに、個別対応や手作業の削減による運用負荷の低減に寄与します。（2）変更検知・履歴管理とバージョン比較による変更の可視化・追跡構成変更を自動で検知し履歴として管理します。プログラムの比較などにより変更の追跡や原因特定を支援し、迅速な復旧と安定稼働に貢献します。（3）脆弱性管理とコンプライアンス対応の強化資産情報とCVE注5情報を自動的に紐づけ、リスクの可視化と優先順位付けを行います。NIS2注6などの規制や、NIST注7が公開するセキュリティフレームワークやガイドラインへの対応を支援します。（4）バックアップからの迅速な復旧による生産停止リスクの低減取得したバックアップから必要なバージョンの構成データを迅速に復旧できます。障害発生時にも意図した状態へ復元することで、生産停止時間の最小化と安定稼働の維持に寄与します。■東芝の制御システムセキュリティソリューション注１：AMDTは、2021年にAUVESY GmbHが米国法人のMDT Inc.を買収したことで、両社が1つの会社に統合されたことを示すためのブランド名です。注２：PLC：Programmable Logic Controller注３：HMI：Human Machine Interface注４：CNC：Computer Numerical Control注５：CVE：Common Vulnerabilities and Exposures（共通脆弱性識別子）注６：NIS2：Network and Information Security Directive 2注７：NIST：National Institute of Standards and Technology※「Octoplant」は、AUVESY GmbHの登録商標または商標です。※その他、本文章に記載されている社名および商品名はそれぞれ各社が商標または登録商標として使用している場合があります。※ニュースリリース／トピックスに掲載されている情報（サービスの内容／価格／仕様／関連リンク／お問い合わせ先など）は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。