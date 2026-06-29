【Makuake限定】予約必須の地鶏料理専門店が贈る鮮度抜群の岩手県産南部どり＆３０年熟成たれで作る焼鳥丼セット【冷蔵便発送のみ】

川崎鳥匠合同会社

「岩手県産 南部どり」焼鳥丼完成図 こちらの画像はお重に合わせて上品に盛り付けた鶏肉８０ｇの写真です（Makuakeプロジェクトの焼鳥丼セットは１人前２００ｇで計算しています）

地鶏料理専門店 川崎鳥匠（本店：[東京都港区赤坂２丁目１８番１２号]、代表者：[山本えりか]）は、今期かぎりで丸鶏としては出荷終了となる岩手県産南部どりのおいしさを知っていただくためのイベントとして２０２６年夏限定で開催中です。[２０２６年７月２７日までの期間限定］クラウドファンディングのMakuakeにて「岩手県産南部どりの焼鳥丼セット」プロジェクトを公開中！（URL：https://www.makuake.com/project/nanbudori/ ）

昨年末に『全国うまいもの お取り寄せ名鑑』（ぴあ出版）にてご紹介いただいた山梨県産信玄どりの焼鳥丼セットも好評販売中です

実施の背景

南部どりのもも肉のなかでも美味しい部分だけをカットして竹の皮に包んで発送いたします

鶏は各部位ごとに仕入れるのと、丸鶏のまま仕入れ捌いてご提供するのでは同じ上質な鶏でも味が変わります。赤鶏の血を引き天然飼料だけを食べながら岩手県で大切に育てられた南部どりの一番おいしいところを最後に味わっていただきたく、Makuake限定で「南部どりの焼鳥丼セット」を販売いたします

今年創業３０周年を迎える川崎鳥匠として継ぎ足しながら守り続けてきた自慢の「焼鳥熟成たれ」の周知も兼ねて昨夏に続き焼鳥丼プロジェクトを公開いたしました

プロジェクトの概要

赤坂の店舗はコース料理のみ、且つ名刺提出必須という形を取っているため足をお運びいただくことが難しい方にも簡単に美味しい焼鳥丼を味わっていただけるセットがです

南部どりのもも肉でも焼鳥丼に合う美味しい部分のみ切りそろえて発送しますので、ご家庭ではたれをつけて焼いていただくだけですが、一度加熱した鶏を温めて食べるのとは段違いに美味しい焼鳥丼を存分にお楽しみいただけます。

オプションとしては同じ赤鶏つながりで砂肝麹漬が復刻版として登場いたしました。日本に流通している鶏の1.5％という希少な赤鶏の砂肝を特製の麹漬にしております。新鮮な砂肝のコリコリ感と赤鶏が持つ深い味わいが麹とともに広がり酒の肴として秀逸な一品です。ぜひお試しくださいませ。

赤鶏の砂肝麹漬 こちらは発送日より未開封で3週間の消費期限です

【注意事項】

〇調理加工していない鶏は冷凍すると一気に味が落ちるため本プロジェクトではすべての商品が冷蔵発送で鶏肉の消費期限は発送日より4日以内です

〇赤鶏の砂肝麴漬はオプション商品のため送料が含まれておりません。焼鳥丼を含むリターンを併せて応援購入ください

クラウドファンディングのリターン・特典

（【早割】1人前セット ５３１０円 クール便送料込）（【早割】4人前セット １２４９５円 クール便送料込み

南部どり＆熟成たれのセットだけでなく、ししとうやゆで卵などもすべてそろった全部入りリターンは8月の暑い日に外出せずにごはんさえ炊けば絶品焼鳥丼を味わえるセットになっています

（【早割】熟成たれお試し メール便送料込）（【早割】砂肝麴漬 ※焼鳥丼を含むリターンと要同梱）

砂肝麴漬はオプションのため焼鳥丼セットを含むリターンと一緒に応援購入ください

プロジェクトのスケジュール

プロジェクト完了後は応援購入時にご指定いただいたお日にちに発送いたします

担当者コメント

[地鶏料理専門店 川崎鳥匠／山本えりか]

牛などにくらべてあまり重視してもらえない鶏ですが、上質で鮮度の良い鶏のおいしさは格別です。どんな料理にも負けない鶏肉の本当のおいしさを是非味わっていただきたいです。焼鳥だけでなく比内地鶏の水炊きなど、抜群に美味しく地鶏専門店でしか作れない最高の料理をご提供しております。