この夏を、DIYを始めるきっかけに。クラファン限定「オンライン施工相談付き」プラン

ヤマチユナイテッド

株式会社ヤマチコーポレーション（北海道札幌市）は、この夏、DIY初心者でも安心して壁のリフォームに挑戦できるよう、シルクプラスターのクラウドファンディング限定リターンとして「オンライン施工診断・相談付きプラン」の提供をプラスしました。

プロジェクトページ：CAMPFIREプロジェクトページ(https://camp-fire.jp/projects/941350/view)



サービスは、塗るタイプの壁紙材シルクプラスターを塗る前の壁の状況やオンラインツールを活用した30分間のオンライン相談は、お客様に施工予定の壁をスマートフォン等で映していただきながら、壁の状態を確認し、施工の可否や必要な材料数量、施工方法などをアドバイスします。

DIYは「やってみたい」人が多い。でも、一歩が踏み出せない。 そんな人にお勧めします。

塗るタイプの壁紙材シルクプラスター

かんたんに内装の壁にぬることができるDIYタイプ

繊維とノリが混じった資材を水で混ぜて塗る

利用促進を目標にクラファン挑戦中

プロ用の資材をDIY施工で活用する事例は増えている一方で、

「必要な材料が分からない」 「自宅の壁に施工できるの？」 「失敗したらどうしよう」 「相談できる人がいない」 といった不安から、最初の一歩を踏み出せずにいる方も少なくありません。

私たちは、DIYに必要なのは特別な技術ではなく、「はじめめるきっかけ」と「少しの安心」だと考えています。

猛暑の夏だからこそ、おうち時間をもっと豊かに

気象庁の3か月予報では、今年の夏も厳しい暑さが予想されています。

暑さのため外出を控える日が増える一方、自宅で過ごす時間は長くなります。

だからこそ、この夏はエアコンの効いた室内で、住まいを自分らしく変える時間を楽しんでほしい。

壁をDIYすることで、秋には新しい空間で心地よい毎日を迎えることができます。

オンライン施工診断で、購入前の不安を解消

今回のクラウドファンディングでは、材料を販売するだけではなく、「完成まで寄り添うサポート」を提供します。

30分間のオンライン相談では、施工予定の壁を見ながら、経験豊富なスタッフが一人ひとりの住まいに合わせてアドバイスを行います。

サポート内容 壁の状態確認 施工可能かどうかの診断 必要材料数量の算出 下地処理の確認 施工手順のアドバイス DIY初心者からの質問への回答

購入前に相談できるため、「思っていた壁と違った」「材料が足りなかった」といった不安を軽減します。

■ クラウドファンディング実施の背景

クラウドファンティング公開ページはこちら :https://camp-fire.jp/projects/941350/view

塗るタイプの壁紙材は、日本国内ではまだ認知度が高いとは言えず、流通継続が難しくなる可能性もありました。

しかし私たちは、「まだ知られていないだけで、本当に良いものだからこそ届けたい」という想いから、クラウドファンディングという形で直接ユーザーへ価値を伝えることを決意しました。

近年、クラウドファンディングは単なる資金調達だけではなく、新商品の認知拡大や体験型マーケティングとして活用される事例も増えています。

■ 今後の展望

同社では今回のプロジェクトを通じ、

・DIY文化の普及

・住まいづくりの自由度向上

・海外デザイン建材の認知拡大

・「自分で空間をつくる楽しさ」の提案

を進めていきたい考えです。また、今後は施工事例やユーザーコミュニティ形成なども視野に入れ、日本国内での新たな内装材文化の定着を目指します。

【プロジェクト概要】

・プロジェクト名：「自由な住まいを手に入れる！『塗る壁紙』シルクプラスタークラウドファンディング」

・掲載プラットフォーム：CAMPFIRE

・プロジェクトページ：シルクプラスター クラウドファンディングページ

【建築建材ブランドMYKE（マイク）とは？】

MYKEは“いいもの”を世界中からセレクトする建材ブランド。質と価格のバランスが良いモノ・コト・ヒントをセレクトし、これからの建築の価値を高めます。現在7商品で展開。プロ向けだけでなく、EC展開で資材の理解を深めています。

https://www.yyy-yamachi.com/myke/(https://www.yyy-yamachi.com/myke/)

●リキッドウォールペーパー｜SILKPLASTER｜シルクプラスター

https://www.yyy-yamachi.com/myke/brand/silkplaster/(https://www.yyy-yamachi.com/myke/brand/silkplaster/)

【企業情報】

【企 業】株式会社ヤマチコーポレーション

【所在地】 北海道札幌市中央区北1条西10丁目1-17 北1条山地ビルディング

【営業拠点】東京都中央区日本橋堀留町１丁目5-7 YOUビル８F

【電話番号】011-261-9911（広報担当 渡辺）

【代表者】代表取締役 山地 章夫

【キャンプファイヤー公開ページ】https://camp-fire.jp/projects/941350/view(https://camp-fire.jp/projects/941350/view)

【公式HP】https://www.yyy-yamachi.com/myke(https://www.yyy-yamachi.com/myke)

【Instagram】https://www.instagram.com/i_am_myke/(https://www.instagram.com/i_am_myke/)

【業務内容】建築建材卸、製造

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

株式会社ヤマチコーポレーション 建材事業部 渡辺

TEL：011-261-9911

E-mail：info.myke_pr@yyy-yamachi.com