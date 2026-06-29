この夏、総面積5600平方メートル の迷宮が出現！4万本のひまわりが織りなす「巨大ひまわり迷路」が8月10日より見頃に！

明和興産株式会社 東京ドイツ村事業部

東京ドイツ村（所在地：千葉県袖ケ浦市・運営：明和興産株式会社）では、夏のメインスポットとなるパークガーデン（5,600平方メートル ）にて、計4万本のひまわりの種まき（播種）を6月22日（月）に無事完了いたしました。

順調に育ちますと約50日で開花を迎え、【8月10日（月・祝）～8月16日（日）】のお盆期間に最高の見頃を迎える予定です。

今年の東京ドイツ村のひまわり畑は、ただ眺めるだけではありません。広大な園内を活かし、ひまわり畑の通路をまるで「迷路」のように設計いたしました。 お子様にとっては大冒険の舞台、大人にとってはどこを切り取ってもSNS映えするフォトジェニックな空間として、特別な夏をお届けします。

ひまわり畑（迷路）の概要

参考：ひまわり畑（2025年8月撮影）ひまわり畑（迷路）の計画図

圧倒的なスケール感

5,600平方メートル の敷地に咲き誇る「4万本」のひまわりが創り出す圧倒的な黄金の世界。

体験型エンターテインメント

単なる「鑑賞」にとどまらない、五感を使って楽しめる「巨大ひまわり迷路」。

お盆休みのベストタイミング

8月10日の山の日（振替休日）から8月16日までという、夏休み・お盆休みのピークにぴったりの見頃予想。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/118576/table/46_1_9bf9b26318fc6473d5c0781b87e77fcb.jpg?v=202606291052 ]

【広報担当者からのコメント】

6月22日、スタッフ一同で心を込めて4万本の種を植えました。これから50日間、太陽の光を浴びてすくすくと育つ姿を、私たちもワクワクしながら見守っています。今年の目玉は、なんといっても『迷路』仕様の通路です。自分の背丈ほどに高く育つひまわりに囲まれながら、出口を目指して進むワクワク感をぜひ取材・体験しにいらしてください！

【施設概要：東京ドイツ村】

・所在地：千葉県袖ケ浦市永吉419

・営業時間：9:30～17:00（最終入園 16:00）

【本件に関するお問い合わせ先】

東京ドイツ村 広報担当

TEL：0438-60-5511（代表）

mail：kouhou@t-doitsumura.co.jp

URL：https://www.t-doitsumura.co.jp/