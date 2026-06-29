ジェイアール東日本物流様の採用サイトを公開！動画×CMSでインハウス広報を推進する「メディア博士」

株式会社博士.com

ビジネス動画の内製化支援および情報発信プラットフォームを提供する「メディア博士(https://media-hakase.com/)」（運営：株式会社博士.com(https://www.web-hakase.com/)）は、株式会社ジェイアール東日本物流様の採用サイトを制作・公開いたしました。今回の事例では、多岐にわたる事業内容を視覚的に伝える特設ページや、自社で簡単かつスピーディーに情報を更新できるCMS（コンテンツ管理システム）の導入、そして今度の動画活用を見据えた設計など、WEBシステムを掛け合わせた次世代の採用広報ブランディングの全容を紹介しています。

■ 事例公開の背景：言葉では伝わりにくい「職場のリアル」を届ける採用広報へ

昨今の採用市場においては、就職活動におけるタイムパフォーマンスの重視や、SNSでの動画視聴が日常化している背景から、求職者が企業を選ぶ上で「社内の雰囲気」や「実際の業務内容」といった言語化しにくいリアルな情報の重要性が高まっています。

ジェイアール東日本物流様では、求職者層へ向けて、テキストや静止画だけでは伝わりにくい職場のリアルな魅力を直感的に届けるため、動画配信プラットフォームおよびCMS機能を備えた「メディア博士」を活用し、リクルート専用サイトを新規構築いたしました。

■ 主要な構築ポイントと特徴

動画プラットフォームの構築・運用・分析に必要なあらゆる機能をワンストップで網羅しています。用途やメリットに合わせた豊富な機能群により、目的に応じた最適な環境をスムーズに立ち上げることが可能です。

1. 【視覚的アプローチ】イラストと動画による「事業の可視化」

イラストを用いた事業紹介の特設ページ：

駅構内・駅ビルでの物流や、列車を使用した荷物輸送など、複雑で多岐にわたる物流事業の仕組みや全体像を、親しみやすく直感的に理解できるようイラストを用いて表現。サイトを訪れた求職者が、業界に馴染みのない方でも、日常生活の中にある当社事業との接点を直感的に理解できるよう、視覚的なわかりやすさを重視しました。

2. 【インハウス運用】自社で完結する「タイムリーな情報更新」

CMSによる情報更新の内製化：

採用活動のスケジュール変更や最新の社内トピックスに合わせ、自社で簡単かつスピーディーに情報を更新・発信できる環境を確立。外部の制作会社に頼ることなくインハウスで運用できるため、常に「最新の企業の姿」を求職者に開示できます。

3. 【成果・展開】ミスマッチを防ぐ「中身が見える化」

リクルートサイトのプラットフォーム化：

企業の魅力を1つの専用プラットフォームに網羅的に集約。

「説明会だけでは分からなかった会社の素顔」をオープンに伝えることで、求職者がより深い親近感を持ち、入社後のミスマッチを防止する「中身が見える」仕組みを構築しました。

ジェイアール東日本物流様 採用サイト：https://www.recruit-jrbutsuryu.net/(https://www.recruit-jrbutsuryu.net/)

■ 企業のDX支援ツール「メディア博士」

メディア博士は、スマートフォンの普及や動画ニーズの高まりに伴い、多くの企業の動画内製化（インハウス化）と情報発信力の強化を支援してきました。今回のジェイアール東日本物流様における採用サイト構築のように、動画とプラットフォームを掛け合わせた情報発信は、採用広報のみならず、企業PRやインナーブランディング（社内広報）においても絶大な効果を発揮します。

今後も最新の技術開発と手厚いコンサルティングサポートを通じて、企業のDXおよび情報発信課題を解決するパートナーとしてサービスを進化させ続けてまいります。

■ 会社概要

会社名： 株式会社博士.com

所在地：〒180-0002 東京都武蔵野市吉祥寺東町1-17-18 三角ビル2Ｆ

代表者：代表取締役 岩崎政二

創業：1998年12月（設立：2002年5月）

事業内容：動画企画制作コンサルタント事業 、WEB制作コンサルタント事業 、Ｗebシステム管理事業 、ポータルサイト運営事業 、情報誌の発刊・編集事業 、取材広告代理事業 、エンターテイメント事業

URL：https://media-hakase.com/