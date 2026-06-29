【1本88円】昨年好評の『手羽先フェスティバル』が今年も開催！3種の手羽先を特別価格で提供

Miコーポレーション株式会社

福岡発の鶏料理専門店「トリヤマルハチ」（本社：Miコーポレーション株式会社）は、2026年7月6日（月）から8月10日（月）までの期間限定で、昨年ご好評をいただいた人気企画『手羽先フェスティバル』を全店舗で開催いたします。

昨年多くのお客様にご好評いただいた夏の人気企画が、今年もパワーアップして帰ってきました。

期間中は、トリヤマルハチ自慢の手羽先メニュー3種類を、何本食べても1本88円（税込）でご提供いたします。

焼鳥、水炊き、かしわ飯などを中心とした鶏料理を専門に提供するトリヤマルハチだからこそできる、鶏好きのための一か月限定イベントです。仕事帰りの一杯やご友人との食事、ご家族でのお食事など、さまざまなシーンでお楽しみいただけます。

規格外だから実現した特別価格

今回使用する手羽先は、大きさに多少のばらつきがあるものの、美味しさにはまったく問題のないものを使用しています。

鶏専門店こだわりの3種の手羽先

炭火の香りが食欲をそそる「手羽先串」

炭火で香ばしく焼き上げた串焼きスタイル。噛むほどに広がる旨味と香りが特徴です。

人気定番メニュー「秘伝の手羽唐」

外はカリッと、中はジューシーに仕上げた人気メニュー。長年愛される特製ダレが味の決め手です。

ビールとの相性抜群「ピリ辛甘手羽」

ピリッとした辛さと甘みのバランスが特徴。お酒との相性も抜群です。

【企画名】

手羽先フェスティバル

【開催期間】

2026年7月6日（月）～8月10日（月）

【対象商品】

手羽先串 1本88円（税込）

秘伝の手羽唐 1本88円（税込）

ピリ辛甘手羽 1本88円（税込）

※何本でもご注文いただけます。

【開催店舗】

トリヤマルハチ 全店舗

【備考】

※ディナータイム限定での提供となります。

※2026年8月6日（木）は店休日です。

※内容は予告なく変更または終了する場合があります。

トリヤマルハチについて

トリヤマルハチは、焼鳥・水炊き・かしわ飯を看板商品とする鶏料理専門店です。福岡県・佐賀県を中心に店舗を展開し、鶏料理を通じて地域のお客様に愛される店舗づくりを目指しています。

■ 店舗・WEB予約情報

トリヤマルハチでは、お席のWEB予約を受け付けております。

週末や宴会シーズンは混雑が予想されますので、事前のご予約がおすすめです。

公式WEB予約ページ： https://www.toriya-08.com/yoyaku/

【トリヤマルハチ 次郎丸店】

〒814-0165 福岡県福岡市早良区次郎丸2-30-3

営業時間:11:30～15:00(L.O14:30)、17:00～23:00(L.O22:30)※金,土のみ～24:00(L.O23:30)

【トリヤマルハチ 徳力店】

〒802-0971 北九州市小倉南区守恒本町 2丁目6-18

営業時間:11:30～15:00(L.O14:30)、17:00～23:00(L.O22:30)※金,土のみ～24:00(L.O23:30)

【トリヤマルハチ 佐賀本庄店】

〒840-0027 佐賀県佐賀市本庄町本庄959-9

営業時間:17:00～23:00(L.O22:30)※金,土のみ～24:00(L.O23:30)

■会社概要

商号 ： Miコーポレーション株式会社

設立 ： 1970年3月

代表者 ： 代表取締役社長 松石崇志

所在地 ： 福岡県福岡市博多区山王1丁目1番34号

事業内容： お好み焼き専門店「どんどん亭」の経営

ファーストフード店「ドンドン・どんどんまるや」の経営

焼き鳥・水炊き・かしわ飯が楽しめる店「トリヤマルハチ」の経営