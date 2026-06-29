【MATECH】約88g・67W高出力を実現した軽量クラスのUSB-C充電器「SoniCube 67W」を新発売
MATECH株式会社（本社：京都府京都市下京区、代表取締役：松本 弘暉）は、約88gの軽量ボディと最大67W USB Power Delivery急速充電を両立したUSB-C充電器「SoniCube 67W」を発売いたしました。
本製品は、最新のGaN（窒化ガリウム）パワー半導体を採用し、約88gという軽量設計ながら、USB-C単ポート最大67Wの高出力を実現。MacBookからiPhone、Androidスマートフォンまで幅広いUSB-C機器をこれ1台で急速充電できます。
さらにUSB-Cポートを2基搭載し、ノートPCとスマートフォンの同時充電にも対応。毎日持ち歩きたくなる携帯性と、ビジネスシーンでも活躍する充電性能を兼ね備えた次世代USB急速充電器です。
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【製品特長】
■ 約88gの軽量設計。毎日持ち歩きたくなるコンパクトサイズ
約88gの軽量ボディとコンパクト設計を実現。
バッグやポケットにもすっきり収まり、自宅・オフィス・カフェ・出張・旅行など、あらゆるシーンへ気軽に持ち運べます。
折りたたみ式プラグを採用し、収納時もかさばらないスマートなデザインに仕上げました。
■ 最大67W高出力。MacBookからiPhoneまでこれ1台
USB-C単ポート使用時は最大67WのUSB Power Delivery急速充電に対応。
MacBook ProMacBook AiriPad ProiPhoneAndroidスマートフォンNintendo Switch
など幅広いUSB-C機器を高速充電できます。
ノートPC用・スマートフォン用の充電器を持ち歩く必要がなく、これ1台で幅広いデバイスに対応します。
【Apple AVS対応。デバイスに合わせて最適な電力を供給】
本製品は、Apple独自の急速充電技術 AVS（Adjustable Voltage Supply） に対応しています。
従来のUSB PDでは、5V・9V・15V・20Vといった固定電圧で充電を行いますが、AVSはデバイスの状態に応じて電圧を細かく調整。必要な電力をより正確に供給することで、効率的かつ安定した充電を実現します。
さらに、電圧と電流を独立して制御できるため、低電圧時でも必要な電流を維持しやすく、充電中の電力変動を抑えながら安定した出力を提供します。
最大67Wの高出力に対応し、MacBook AirやMacBook Proはもちろん、iPhone 17シリーズでは最大40Wの急速充電に対応。対応機種では、約20分で最大50%まで充電でき、忙しい毎日でも短時間で効率よく充電できます。
■ USB-C×2搭載。2台同時にスマート充電
USB-Cポートを2基搭載。
2台同時充電時は
USB-C1：最大45WUSB-C2：最大12W
を出力し、MacBookを充電しながらiPhoneも同時に急速充電できます。
デスク周りや旅行先でも充電器をひとつにまとめられます。
■ コンセントから抜け落ちにくい安心設計
本体重量と重心バランスを最適化。
コンセントへしっかり固定されるため、ホテルやカフェなどでも抜け落ちにくく、安定した給電を実現します。
■ GaN IIIパワー半導体採用
最新のGaN III（窒化ガリウム）パワー半導体を採用。
従来のシリコン充電器と比較して発熱を抑えながら、高効率・高出力を実現しました。
67Wクラスとは思えない小型・軽量設計で、携帯性と充電性能を高いレベルで両立しています。
MATECH株式会社（MATECH, Inc.）
MATECHは、2016年に京都で設立された、クリエイティブとテクノロジーを融合するブランドです。
従来の常識にとらわれず、「今」求められる体験と価値を重視し、世界初や業界トップを目指すハイエンドな家電・電子機器を開発しています。
大量生産・低価格路線に頼らず、日本市場に最適な機能と使い心地を追求。ユーザーの心を動かす“発見・驚き・喜び”を届けることを使命としています。
所在地：〒600-8844 京都府京都市下京区朱雀裏畑町30
代表者：代表取締役 松本 弘暉
設立：2016年10月
資本金：3,000万円
事業内容：デジタル製品の企画・開発・製造・販売
公式サイト：https://www.matech-jp.com