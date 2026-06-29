LUNA EARTH ONLINEより、暑い夏を乗り切るための進化したハンディファンや、人気のヘアバンス＆シュシュの新作などが6/25（木）入荷しました。

株式会社エンドレス

アクセサリーパーツなどの企画・製造・販売をする株式会社エンドレス（本社：東京都台東区、代表取締役：蕭(しょう)易風(えきふう)の運営する、アクセサリーショップ「LUNA EARTH（ルナアース） https://endlessmode.jp/lunaearth/」は、330円（税込）～のプチプラアクセサリーブランド。

暑い夏を乗り切るために、今年はさらに進化したハンディファンが登場。

カラフルに光る/スマホスタンド＆充電/折り畳み/冷却機能付き…など＋αの機能が満載です。

ぜチェックしてぜひ新しい一台をお迎えください。



特集ページURL

https://endlessmode.jp/ext/lunaearth/pickup/20260625.html

商品名：冷却プレート付きハンディファン

品番：LOG10-2605-0476

価格：\1,650（税込）

バリエーション：ホワイト/ピンク/グリーン

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LOG10-2605-0476.html

商品名：5way多機能ハンディファン

品番：LOG10-2605-0473

価格：\1,650（税込）

バリエーション：ホワイト/ピンク/ブルー

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LOG10-2605-0473.html

商品名：超軽量ミニハンディファン

品番：LOG10-2605-0472

価格：\1,100（税込）

バリエーション：ホワイト/ピンク/グリーン

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LOG10-2605-0472.html

商品名：ドットプリーツシュシュ

品番：LHA10-2607-5208

価格：\550（税込）

バリエーション：ホワイト/ブラック

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LHA10-2607-5208.html

商品名：小花柄シュシュバンスクリップ

品番：LHA17-2603-4686

価格：\550（税込）

バリエーション：ブルー/グリーン

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LHA17-2603-4686.html

商品名：ニュアンスラインクリアバンスクリップ

品番：LHA14-2601-4593

価格：\990（税込）

バリエーション：ベージュ/ブルー/グリーン

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LHA14-2601-4593.html

商品名：コネクトハートネックレス

品番：LNE14-2605-0987

価格：\990（税込）

バリエーション：ゴールド/シルバー

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LNE14-2605-0987.html

商品名：メタルハートメッセージリング

品番：LRG14-2605-1117

価格：\330（税込）

バリエーション：ゴールド/シルバー

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LRG14-2605-1117.html

6/25（木)発売の新商品は下記URLからご覧いただけます。

https://endlessmode.jp/category/LE_CAT/?request=change_order&sort_order=1&item_list_mode=0&SEARCH_MAX_ROW_LIST=15&category_cd=LE_CAT(https://endlessmode.jp/category/LE_CAT/?request=change_order&sort_order=1&item_list_mode=0&SEARCH_MAX_ROW_LIST=15&category_cd=LE_CAT)

about LUNA EARTH

LUNAはやさしい光でEARTHを照らし、そしてその美しさで心を癒します。

LUNA EARTHは私たちにいつも寄り添いきらきらと輝かせてくれる、 そんなアクセサリーショップを目指し誕生しました。



どんなシーンにも寄り添う新しいプチプラアクセサリーをお届けします。



全ての人に安全に身に着けていただきたいという思いから

チタンポストピアス・樹脂ピアス・ノンホールピアス・ニッケルフリー・ステンレス等

アレルギーに配慮したアクセサリーもデザイン豊富に取り揃えています。

◆LUNA EARTH ONLINE

https://endlessmode.jp/lunaearth/



◆LUNA EARTH instagram（@lunaearth_official）

https://www.instagram.com/lunaearth_official/

◆LUNA EARTH 展開店舗【常設店】

https://endlessmode.jp/store_list.html?brand=2

会社概要

会社名：株式会社 エンドレス

代表取締役：蕭 易風（しょう えきふう）

設立：平成13年7月9日

事業内容：アクセサリーパーツ類の製造

ビーズ全般・ネイル関連商品・アクセサリー商品の小売・卸販売

ビーズ・アクセサリー店舗の運営

資本金：4,000万円

所在地：東京都台東区柳橋1-20-1 エンドレスビル

電話番号：＜代表＞ 03-5821-7482

当企画に関するお問合せ先

株式会社エンドレス

フリーダイヤル：0120-468-290

https://endless-inc.jp/