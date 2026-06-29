LUNA EARTH ONLINEより、暑い夏を乗り切るための進化したハンディファンや、人気のヘアバンス＆シュシュの新作などが6/25（木）入荷しました。
アクセサリーパーツなどの企画・製造・販売をする株式会社エンドレス（本社：東京都台東区、代表取締役：蕭(しょう)易風(えきふう)の運営する、アクセサリーショップ「LUNA EARTH（ルナアース） https://endlessmode.jp/lunaearth/」は、330円（税込）～のプチプラアクセサリーブランド。
暑い夏を乗り切るために、今年はさらに進化したハンディファンが登場。
カラフルに光る/スマホスタンド＆充電/折り畳み/冷却機能付き…など＋αの機能が満載です。
ぜチェックしてぜひ新しい一台をお迎えください。
特集ページURL
https://endlessmode.jp/ext/lunaearth/pickup/20260625.html
商品名：冷却プレート付きハンディファン
品番：LOG10-2605-0476
価格：\1,650（税込）
バリエーション：ホワイト/ピンク/グリーン
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LOG10-2605-0476.html
商品名：5way多機能ハンディファン
品番：LOG10-2605-0473
価格：\1,650（税込）
バリエーション：ホワイト/ピンク/ブルー
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LOG10-2605-0473.html
商品名：超軽量ミニハンディファン
品番：LOG10-2605-0472
価格：\1,100（税込）
バリエーション：ホワイト/ピンク/グリーン
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LOG10-2605-0472.html
商品名：ドットプリーツシュシュ
品番：LHA10-2607-5208
価格：\550（税込）
バリエーション：ホワイト/ブラック
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LHA10-2607-5208.html
商品名：小花柄シュシュバンスクリップ
品番：LHA17-2603-4686
価格：\550（税込）
バリエーション：ブルー/グリーン
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LHA17-2603-4686.html
商品名：ニュアンスラインクリアバンスクリップ
品番：LHA14-2601-4593
価格：\990（税込）
バリエーション：ベージュ/ブルー/グリーン
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LHA14-2601-4593.html
商品名：コネクトハートネックレス
品番：LNE14-2605-0987
価格：\990（税込）
バリエーション：ゴールド/シルバー
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LNE14-2605-0987.html
商品名：メタルハートメッセージリング
品番：LRG14-2605-1117
価格：\330（税込）
バリエーション：ゴールド/シルバー
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LRG14-2605-1117.html
6/25（木)発売の新商品は下記URLからご覧いただけます。
https://endlessmode.jp/category/LE_CAT/?request=change_order&sort_order=1&item_list_mode=0&SEARCH_MAX_ROW_LIST=15&category_cd=LE_CAT(https://endlessmode.jp/category/LE_CAT/?request=change_order&sort_order=1&item_list_mode=0&SEARCH_MAX_ROW_LIST=15&category_cd=LE_CAT)
about LUNA EARTH
LUNAはやさしい光でEARTHを照らし、そしてその美しさで心を癒します。
LUNA EARTHは私たちにいつも寄り添いきらきらと輝かせてくれる、 そんなアクセサリーショップを目指し誕生しました。
どんなシーンにも寄り添う新しいプチプラアクセサリーをお届けします。
全ての人に安全に身に着けていただきたいという思いから
チタンポストピアス・樹脂ピアス・ノンホールピアス・ニッケルフリー・ステンレス等
アレルギーに配慮したアクセサリーもデザイン豊富に取り揃えています。
◆LUNA EARTH ONLINE
https://endlessmode.jp/lunaearth/
◆LUNA EARTH instagram（@lunaearth_official）
https://www.instagram.com/lunaearth_official/
◆LUNA EARTH 展開店舗【常設店】
https://endlessmode.jp/store_list.html?brand=2
会社概要
会社名：株式会社 エンドレス
代表取締役：蕭 易風（しょう えきふう）
設立：平成13年7月9日
事業内容：アクセサリーパーツ類の製造
ビーズ全般・ネイル関連商品・アクセサリー商品の小売・卸販売
ビーズ・アクセサリー店舗の運営
資本金：4,000万円
所在地：東京都台東区柳橋1-20-1 エンドレスビル
電話番号：＜代表＞ 03-5821-7482
当企画に関するお問合せ先
株式会社エンドレス
フリーダイヤル：0120-468-290
https://endless-inc.jp/