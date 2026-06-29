Seaspan、2025年サステナビリティ報告書を発表し、脱炭素化、安全、ガバナンスにおける継続的な進展を強調





シンガポール, 2026年6月26日 /PRNewswire/ -- 独立系海運資産の所有・運営大手であるSeaspan Corporation Pte. Ltd. （Seaspan）は、環境・社会・ガバナンス（ESG）の重点分野における同社の実績と進捗状況をまとめた「2025年サステナビリティ報告書」を公表したことをお知らせいたします。

本報告書は、2025年1月1日から2025年12月31日までのSeaspanの活動について、脱炭素化の進展、安全実績、人材育成、ガバナンスの実践などを含め、包括的な概要を提示しています。

「前例のない地政学的な不確実性、規制の複雑化、そして技術革新の加速が特徴的なこの1年において、Seaspanは目標の達成と持続可能な価値の提供に引き続き注力してきました」と、会長兼社長兼CEOのBing Chen氏は述べています。「当社は、国連グローバル・コンパクトの10原則を引き続き支持し、脱炭素化に向けた取り組みにおいて着実な進展を遂げるとともに、安全性の向上、人材育成、そして業務の卓越性の追求に対する強いコミットメントを維持していきます。」

2025年のハイライト

・脱炭素化の進捗状況： 顧客との連携のもと、船舶の効率化への継続的な投資とデュアルフューエル船隊の拡充を図るとともに、変化し続ける規制要件に対応するため、データおよび報告体制の強化を推進します。

・安全性能： 的を絞った研修、明確な責任体制、そして従業員が安全な業務を最優先できるよう後押しする企業文化によって、堅調な業績が支えられています。

・「人材と文化」： 従業員のウェルビーイング、定着率、多様性への継続的な取り組み。これには、女性船員や次世代の海事専門家を支援する取り組みも含まれます。

・ガバナンスおよびコンプライアンス： 倫理的な行動、サイバーセキュリティ、およびサプライチェーンのデューデリジェンスに一層注力し、強固なガバナンス体制を強化します。

持続可能性は、Seaspanの長期戦略において依然として中核をなすものであり、同社が資産を運営し、従業員を支援し、顧客と連携して安全で信頼性が高く、経済的なライフサイクル全体にわたるマリタイムサービスを提供する姿勢に深く根付いています。

Seaspanは、継続的な投資、イノベーション、そして業界全体との連携を通じて、長期的な持続可能性の目標の達成に取り組んでいます。

2025年版サステナビリティレポートの全文は、以下のリンクからダウンロードできます。https://www.seaspancorp.com/esg

Seaspan Corporation Pte. Ltd.について

Seaspanは、世界有数の海運会社向けの固定料率による長期リースに注力する、世界をリードする海運資産の保有・運航会社です。2026年3月31日現在、Seaspanの運航船隊は、未引き渡しの新造船（2026年4月に契約を締結した超大型エタン運搬船2隻およびオープンハッチ・ガントリークレーン船4隻を含む）を加えたプロフォーマベースで247隻となり、全船引き渡しベースの総積載能力は約250万TEUです。

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





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