岡哲平選手 アビスパ福岡への期限付き移籍延長のお知らせ

東京フットボールクラブ株式会社

アビスパ福岡へ期限付き移籍中の岡哲平選手が、期限付き移籍期間を延長することが決定しましたのでお知らせします。

契約期間は2027年6月30日までとなり、岡選手は契約により期限付き移籍期間中にFC東京と対戦するすべての公式戦に出場できません。

岡哲平選手プロフィール

□ポジション：DF

□生年月日：2001年9月6日

□出身：東京都世田谷区

□身長/体重：186cm/83kg

□経歴

2009-2013 バディ世田谷SC

└2013 FC東京サッカースクール アドバンスクラス深川コース

2014-2016 FC東京U-15深川

└2014 関東ユースサッカー(U-15)サッカーリーグ1部 2位

高円宮杯第26回全日本ユース(U-15) サッカー選手権大会 優勝

2017-2019 FC東京U-18

└2019 高円宮杯 JFA U-18サッカープリンスリーグ 2019優勝

2020-2023 明治大学

2024- FC東京

└2026 アビスパ福岡※期限付き移籍

□代表歴

2022 U-23日本代表

出場記録

FC東京通算出場数：69試合(FC東京U-23含む) FC東京通算得点数：2点

岡選手コメント

「2026/27シーズンもアビスパ福岡でプレーすることになりました。

強く、逞しくなった姿でFC東京に帰って来られるよう頑張りますので応援よろしくお願いします！

VAMOS！！」