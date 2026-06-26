【箱根リトリートfore & villa 1/f】森にひらかれた音が、願いをそっとほどいていく七夕の夜、箱根の森で響くクリスタルボウル

株式会社ホテルマネージメントジャパン

豊かな自然に囲まれた箱根・仙石原に位置するフォレストリゾートホテル、箱根リトリートfore & villa 1/f（所在地：神奈川県足柄下郡箱根町仙石原）は、森と共に過ごす滞在を通じて、日常から離れた時間を提供するリゾートホテルです。澄んだ空気と深い森の静けさ、四季折々に表情を変える自然環境の中で、訪れる人それぞれの感覚や過ごし方に寄り添いながら、新たな気づきや発想が生まれるきっかけとなる時間を育んでいます。

当ホテルでは、クリエイターとの協働を通じて滞在体験の可能性を拡張する「クリエイターアンバサダープログラム」を展開しています。その第5弾として夏の箱根の森を舞台に実施するのが、クリスタルボウル奏者Junko氏による「クリスタルボウル・サウンドリトリート」 です。

クリスタルボウルとは

クリスタルボウルは、水晶を主原料とした自然由来の素材から作られる楽器です。1980年代にアメリカで誕生した比較的新しい楽器ですが、その透明感のある独特の響きから、近年ではリラクゼーションやウェルネスの分野を中心に注目を集めています。演奏には「マレット」と呼ばれる専用の道具を用い、ボウルを軽く叩いたり、縁をなぞるように擦ることで音を奏でます。ひとつひとつのボウルには異なる音階があり、複数のボウルが重なり合うことで、やさしく伸びやかで奥行きのある音の広がりが生まれることも、大きな魅力のひとつです。

主原料である水晶は、安定した振動を生み出す素材として知られており、その響きは人の身体にも心地よく伝わりやすいといわれています。また、クリスタルボウルの音色には、倍音や「1/f（エフぶんのいち）ゆらぎ」と呼ばれる、自然界にも多く見られるリズムが含まれていることも特徴のひとつです。

1/fゆらぎとは、風の音や波の音、小川のせせらぎ、焚き火やキャンドルの炎の揺らぎなど、私たちが日常の中で心地よさを感じやすい自然のリズムを指します。規則性と不規則性がほどよく混ざり合ったこの揺らぎは、安らぎを感じる要素のひとつとして知られています。こうした音の重なりやゆらぎを含むクリスタルボウルの響きは、短時間でも気持ちを落ち着かせやすいと感じる人も多く、音を「聴く」というよりも、「全身で受け取る」ような感覚に近い体験として親しまれています。

「音を聴く」のではなく、「音の中に身を置く」体験

七夕の夜、箱根・仙石原の森に、クリスタルボウルの音が静かに響き渡ります。金属でも木でもない、水晶から生まれるその音色は、耳で聴くというよりも、身体全体で受け取る感覚に近いものです。

音の振動は、呼吸や心拍と共鳴するように広がり、思考を手放し、感覚をひらいていく時間へと導いていきます。森の静けさと重なり合うことで、より深いリラックス状態へと自然に入っていくことも、この体験の大きな特徴です。

本イベントでは、七夕という特別な一夜に、「願いをかける」のではなく、「自分の内側にある想いに気づく」時間を提案します。日常から離れ、音と自然に身を委ねることで、参加者それぞれが、自身の感覚と静かに向き合うひとときを過ごします。

表現するのは、森と音と人が響き合う“ひととき”

Junko氏は、これまでリラクゼーションクラスやイベントを通して、クリスタルボウルの音を「日常のセルフメンテナンス」として届けてきました。自身ががんばりすぎた経験から、音に身を委ねることで心身が整っていく感覚を大切にし、「自分のための休息時間」の必要性を伝え続けています。

箱根の森という環境は、クリスタルボウルの音が本来持つ揺らぎや倍音と深く呼応します。自然と音、人の存在がひとつの空間を共有し、互いに影響し合うことで生まれる心地よさ。その一体感こそが、本プログラムで表現したい体験です。

【プログラム概要】

開催日：2026年7月7日（火）（七夕）、8日（水）

時間：7日：16:00～、19:00～、21:00～、8日：7:00～

詳細：森や館内空間にてクリスタルボウルの演奏を実施。宿泊者は自由に音の響きを感じながら、それ

ぞれのペースで滞在時間をお過ごしいただけます。

参加：宿泊者限定

クリエイターアンバサダー

クリスタルボウル奏者Junko

Instagram：@n.relax_junko.s

2014年にクリスタルボウルと出会い、2016年より本格的に奏法を学ぶ。現在は横浜を拠点に、リラクゼーションクラスや各種イベントを通じて演奏活動を行っている。自身もかつて慢性的な疲労や身体の不調を抱えていた中でクリスタルボウルと出会い、その不思議な響きと、演奏を受けた翌日に感じた身体の感覚を通して、音が人の身体や心に与える影響の可能性を実感。その体験をきっかけに学びを深め、現在の活動に至る。自然界と同じ「1/fのゆらぎ」を持つとされるクリスタルボウルの音を通して、忙しい日常の中で乱れがちな呼吸や身体のリズムを整え、「本来の感覚を思い出す時間」を届けることを大切にしている。クリスタルボウルを、健やかな心身を保つための“日常のメンテナンス”のひとつとして、より多くの人に知り、活用してもらいたいという想いのもと、演奏活動を続けている。

■クリエイターアンバサダープログラムについて

音楽、アート、クラフト、ワークショップ、映像、写真など多様なジャンルのクリエイターとともに、滞在や体験を通じた新たな価値創出を目指しています。2026年第1期では23名のコラボクリエイターを選定し、それぞれの視点や世界観を通して、ホテルならではの時間や空気感を表現していく取り組みが始動しています。本プログラムは、クリエイターの自由な発想を尊重しながら、宿泊者にも開かれた体験や交流が生まれる場づくりを大切にしており、今後も箱根という土地の魅力と創造の可能性を結びつける活動を継続してまいります。

■箱根リトリートfore & villa 1/fについて

箱根連峰・仙石原の豊かな自然に囲まれた「箱根リトリートfore & villa 1/f」は、四季折々の自然に癒される特別なリラクゼーション空間を提供します。モダンなホテル「fore」全37室と、独立コテージ「villa 1/f」全18棟から成り、2024年8月には新たに7棟のvillaが完成しました。薪火料理を楽しめる「WOODSIDE dining」、日本料理の料亭「俵石」、カフェ＆ラウンジ「cafe & lounge」、温泉「ONSEN f」、スパ「konoha spa」などを完備しています。また、四季折々の植物や木々のゆらぎ、空の色や風の香りでくつろげる「free bird & terrace」では、ドリンク類や季節のウェルカムサービスをインクルーシブでお楽しみいただけます。北欧リゾートを彷彿とさせるデザインと共に、至福のひとときをお届けします。

-ホームページ：https://www.hakone-retreat.com

-Instagram：https://www.instagram.com/hakone.retreat/

■オリエンタルホテルズ＆リゾーツとは

オリエンタルホテルズ＆リゾーツは、株式会社ホテルマネージメントジャパンが運営するホテルチェーンブランドです。 “独自性のある滞在体験の提供”と、ホテルそのものが“エリアを巻き込んだデスティネーションとなること”を目指し、「オリエンタルホテル」や「ホテル オリエンタル エクスプレス」など国内18ホテル（総客室数4,837室）を展開しています。入会金・年会費無料の独自メンバーシップ「CLUB ORIENTAL（クラブオリエンタル）」では、魅力的な特典や会員限定プランをご利用いただけます。

-ホームページ：https://www.oriental-hotels.com

-Facebook：https://www.facebook.com/profile.php?id=100070068335069

-Instagram：https://www.instagram.com/oriental_hotelsandresorts

-YouTube：https://www.youtube.com/@orientalhotelsandresorts

-X：https://twitter.com/Oriental_HR

-CLUB ORIENTAL: https://www.oriental-hotels.com/club-oriental/(https://www.oriental-hotels.com/club-oriental/)

■株式会社ホテルマネージメントジャパン会社概要

株式会社ホテルマネージメントジャパンは、国内27ホテル（総客室数9,051室）を展開するホテル運営会社です。グループホテル総従業員数は4,045名。独自ブランドである「オリエンタルホテル」と「ホテル オリエンタル エクスプレス」に加え、「シェラトン」、「ハイアット」、「ヒルトン」、「ホテルニッコー」など多様なホテル経営および運営を行っています。（2026年6月現在）

https://www.oriental-hotels.com/hotellist/