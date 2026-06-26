ボーナス支給者の72.5％が「買い物時の価格を慎重に見る」。貯金を増やす理由は「物価高への備え」76.9％が最多に

株式会社システムリサーチ

株式会社システムリサーチ（本社：愛知県名古屋市）が運営する「創作品モールあるる」（以下、あるるモール）は全国の20歳～50歳の会社員を対象に「ボーナス時の買い物」に関するアンケート調査を実施しました。

調査結果

・４人に１人が今年の夏のボーナスを、去年と比べ貯金に回す割合を増やす

・貯金に回す理由は「物価高が続くことに備えたいから」76.9％が最多に

・ボーナス時の買い物で価格を慎重に見るようになった人は72.5％

調査結果(https://alulu.com/media/tips_2026sum-bonus/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=tips_2026sum-bonus)

■今年の夏にボーナスが支給される人は74.5％

「今年の夏、ボーナスが支給されるか」を尋ねたところ、

「はい」と回答した人は74.5％、「いいえ」と回答した人は25.5％でした。

■ボーナスの貯金割合を「増やす」人は26.2％。最多は「変わらない」58.4％

「今年のボーナスを昨年より貯金に回す割合を増やすか」を尋ねたところ、

「増やす」と回答した人は26.2％でした。

一方で、最も多かったのは「変わらない」で58.4％となりました。

ボーナスの使い方を大きく変える人は多数派ではないものの、4人に1人以上が貯金に回す割合を増やそうとしていることが分かります。

■貯金に回す理由は「物価高が続くことに備えたいから」が76.9％で最多

「貯金に回す割合を増やす理由」を尋ねたところ、

「物価高が続くことに備えたいから」が76.9％で最多となりました。

次いで、「将来の収入に不安があるから」が46.2％、

「給料だけでは貯金しにくいから」「大きな出費に備えたいから」がそれぞれ33.3％となっています。

ボーナスを貯金に回す背景には、欲しいもののために貯めるというより、物価高や将来への不安に備える意識があると考えられます。

■ボーナス時の買い物で、72.5％が「価格を慎重に見るようになった」と回答

「ボーナス時の買い物で、以前より価格を慎重に見るようになったか」を尋ねたところ、

「とても慎重に見るようになった」35.6％、「やや慎重に見るようになった」36.9％となり、

合わせて、72.5％が以前より価格を慎重に見るようになったと回答しています。

ボーナスが支給される時期であっても、買い物に対する判断は慎重になっていることがうかがえます。

■購入を慎重に考える金額は分散。最多は「ボーナス時期でも買い物は控えたい」

「ボーナス時の買い物で、いくら以上になると購入を慎重に考えるか」を尋ねたところ、

最多は「ボーナス時期でも買い物は控えたい」で18.8％でした。

次いで、「金額に関係なく必要なら購入する」17.4％、「20,000円以上」16.1％、「10,000円以上」15.4％となっています。

一方で、「金額に関係なく必要なら購入する」と回答した人も一定数おり、単に安さだけでなく、必要性や納得感を重視して購入を判断している様子が見られます。

■ボーナスが出ても、買い物は“価格”と“必要性”を見極める傾向に

今回の調査では、ボーナスの使い道を大きく変える人は多数派ではないものの、4人に1人以上が貯金に回す割合を増やすと回答しました。

また、ボーナス時の買い物で価格を慎重に見るようになった人は7割を超えており、使い道を変えない人でも、買い物の判断は慎重になっている様子がうかがえます。

物価高が続くなか、ボーナスは単に自由に使うお金ではなく、今後への備えや、必要な買い物を見極めるためのお金として意識されていることがうかがえます。

調査結果の詳細はこちら：

https://alulu.com/media/tips_2026sum-bonus/(https://alulu.com/media/tips_2026sum-bonus/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=tips_2026sum-bonus)

※データの引用・転載時のお願い

本リリースの調査結果・画像をご利用いただく際は、引用元として「創作品モールあるる」の公式サイトURL（ https://alulu.com/(https://alulu.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=tips_2026sum-bonus)）へのリンク設置をお願いいたします。

【調査概要】

調査対象： 20歳～50歳の会社員、男女

調査期間： 2026年6月1９日

調査機関： クラウドソーシングサイト

調査方法：各質問項目の回答割合を算出

有効回答数： 200名

【創作品モールあるるについて】

「あるる」は商品やサービスの魅力だけではなく、『誰から買うか』を大切にしており、ショップさんの歴史、生産者さんの想い、職人の人となりを伝えるコンテンツが沢山あります。その想いを知った上で気に入った商品に出会うことができます。今後も「人（店舗）と人（お客さま）」が集い、繋がる場所を目指して努めてまいります。

■あるるモール

https://alulu.com/(https://alulu.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=tips_2026sum-bonus)

■お問い合わせ

https://alulu.com/contact/(https://alulu.com/contact/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=tips_2026sum-bonus)

【会社概要】

社名：株式会社システムリサーチ

本社所在地：〒453-0861愛知県名古屋市中村区岩塚本通二丁目12番

代表取締役社長：平山 宏

会社ホームページ：https://www.sr-net.co.jp/