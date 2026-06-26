『キューティーハニーNova』より、謎の戦士「ブラックハニー」がPLAMATEAで立体化！あみあみ含む一部流通限定でご案内中。

大網株式会社

ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「グッドスマイルカンパニー」より、『PLAMATEA キューティーハニーNova ブラックハニー プラモデル』を現在、あみあみ含む一部流通限定でご案内中です。

製品ページはこちら：

■PLAMATEA キューティーハニーNova ブラックハニー プラモデル(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-203769&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

■あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)

■あみあみ実店舗サイト

https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)

■PLAMATEA キューティーハニーNova ブラックハニー プラモデル

【製品情報】

□参考価格：8,800円(税込)

□発売日：2026年12月予定

□ブランド：グッドスマイルカンパニー

【サイズ】全高：約170mm(ノンスケール)

【セット内容一覧】

・プラモデル一式

≪一部店舗限定特典≫

・オリジナルデザイン入りスタンド

※本特典は、グッドスマイルカンパニー公式ショップ特典と同一の内容となります。

原型制作：田上慶太

制作協力：コケ

※こちらの商品は「あみあみ」含む一部流通限定での取り扱いとなります。

ダイナミック企画×ホビージャパン×グッドスマイルカンパニーの合同企画『キューティーハニーNova』より、謎の戦士「ブラックハニー」がPLAMATEAで立体化！

・全高約170mm、各関節可動。

・高峰ナダレ氏によるキャラクターデザインを忠実に立体化。

・本体各部にクリアパーツを利用。

・専用武器として太刀、打刀の二振りが付属。

・フルーレ、大剣、ブーメラン、ハンドガン×2が付属。

・バイザーが付いた前髪パーツに差し替え可能。

・表情パーツは塗装済みの4種とデカールにより好みの目線を選択できる4種類が付属。

・目線を振った水転写アイデカールに加え、全身各部のマーキングもデカールで付属。

・各成形色、彩色済みパーツにより、組み立てるだけでイメージに近い色分けで再現。

・各種交換手首付属。

・可動支柱付き台座付属。

製品ページはこちら：

■PLAMATEA キューティーハニーNova ブラックハニー プラモデル(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-203769&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

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(C) 永井豪／ダイナミック企画

【店舗情報】

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