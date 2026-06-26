『キューティーハニーNova』より、謎の戦士「ブラックハニー」がPLAMATEAで立体化！あみあみ含む一部流通限定でご案内中。
ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「グッドスマイルカンパニー」より、『PLAMATEA キューティーハニーNova ブラックハニー プラモデル』を現在、あみあみ含む一部流通限定でご案内中です。
製品ページはこちら：
■PLAMATEA キューティーハニーNova ブラックハニー プラモデル(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-203769&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
■あみあみオンラインショップ
https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)
■あみあみ実店舗サイト
https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)
■PLAMATEA キューティーハニーNova ブラックハニー プラモデル
【製品情報】
□参考価格：8,800円(税込)
□発売日：2026年12月予定
□ブランド：グッドスマイルカンパニー
【サイズ】全高：約170mm(ノンスケール)
【セット内容一覧】
・プラモデル一式
≪一部店舗限定特典≫
・オリジナルデザイン入りスタンド
※本特典は、グッドスマイルカンパニー公式ショップ特典と同一の内容となります。
原型制作：田上慶太
制作協力：コケ
※こちらの商品は「あみあみ」含む一部流通限定での取り扱いとなります。
ダイナミック企画×ホビージャパン×グッドスマイルカンパニーの合同企画『キューティーハニーNova』より、謎の戦士「ブラックハニー」がPLAMATEAで立体化！
・全高約170mm、各関節可動。
・高峰ナダレ氏によるキャラクターデザインを忠実に立体化。
・本体各部にクリアパーツを利用。
・専用武器として太刀、打刀の二振りが付属。
・フルーレ、大剣、ブーメラン、ハンドガン×2が付属。
・バイザーが付いた前髪パーツに差し替え可能。
・表情パーツは塗装済みの4種とデカールにより好みの目線を選択できる4種類が付属。
・目線を振った水転写アイデカールに加え、全身各部のマーキングもデカールで付属。
・各成形色、彩色済みパーツにより、組み立てるだけでイメージに近い色分けで再現。
・各種交換手首付属。
・可動支柱付き台座付属。
製品ページはこちら：
■PLAMATEA キューティーハニーNova ブラックハニー プラモデル(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-203769&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
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(C) 永井豪／ダイナミック企画
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