『キューティーハニーNova』より、謎の戦士「ブラックハニー」がPLAMATEAで立体化！あみあみ含む一部流通限定でご案内中。

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大網株式会社


ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「グッドスマイルカンパニー」より、『PLAMATEA キューティーハニーNova ブラックハニー プラモデル』を現在、あみあみ含む一部流通限定でご案内中です。



製品ページはこちら：


■PLAMATEA キューティーハニーNova ブラックハニー プラモデル(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-203769&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)



■あみあみオンラインショップ


https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)


■あみあみ実店舗サイト


https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)


■PLAMATEA キューティーハニーNova ブラックハニー プラモデル




【製品情報】


□参考価格：8,800円(税込)


□発売日：2026年12月予定


□ブランド：グッドスマイルカンパニー


【サイズ】全高：約170mm(ノンスケール)



【セット内容一覧】


・プラモデル一式


≪一部店舗限定特典≫


・オリジナルデザイン入りスタンド


※本特典は、グッドスマイルカンパニー公式ショップ特典と同一の内容となります。



原型制作：田上慶太


制作協力：コケ



※こちらの商品は「あみあみ」含む一部流通限定での取り扱いとなります。






















ダイナミック企画×ホビージャパン×グッドスマイルカンパニーの合同企画『キューティーハニーNova』より、謎の戦士「ブラックハニー」がPLAMATEAで立体化！



・全高約170mm、各関節可動。


・高峰ナダレ氏によるキャラクターデザインを忠実に立体化。


・本体各部にクリアパーツを利用。


・専用武器として太刀、打刀の二振りが付属。


・フルーレ、大剣、ブーメラン、ハンドガン×2が付属。


・バイザーが付いた前髪パーツに差し替え可能。


・表情パーツは塗装済みの4種とデカールにより好みの目線を選択できる4種類が付属。


・目線を振った水転写アイデカールに加え、全身各部のマーキングもデカールで付属。


・各成形色、彩色済みパーツにより、組み立てるだけでイメージに近い色分けで再現。


・各種交換手首付属。


・可動支柱付き台座付属。



製品ページはこちら：


■PLAMATEA キューティーハニーNova ブラックハニー プラモデル(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-203769&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)


※製品ページには、時期により画像・情報が追加または更新される場合がございます。最新の掲載内容をご確認ください。



(C) 永井豪／ダイナミック企画



【店舗情報】


■あみあみオンラインショップ


https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)


■あみあみ実店舗サイト


https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)