ガラスペンが集まる祭典「ガラスペンマルシェ2026」7月4日（土）～7月12日（日）大阪・梅田「NAGASAWA 梅田茶屋町店」で開催

株式会社ナガサワ文具センター

7月4日（土）～7月12日（日）の9日間、NAGASAWA 梅田茶屋町店（株式会社ナガサワ文具センター）にて、ガラスペンの販売イベント「ガラスペンマルシェ2026」を開催いたします。



今年のテーマは「Let’s Chill.（まったりしようよ。）」。

暑い日々が続く夏、涼しげなガラスペンとともに、まったりとしたチルな筆記時間を過ごしませんか？

じっくりと手書きを楽しめるアイテムを取り揃えて、皆様をお待ちしております。

開催概要

イベント名 ガラスペンマルシェ2026

会期 7月4日（土）～7月12日（日）

会場 NAGASAWA 梅田茶屋町店

〒530-0013 大阪市北区茶屋町7-20 MARUZEN&ジュンク堂書店梅田店2階

開催時間 11時～18時 ※最終日7月12日（日）のみ17:00閉場

入場料 無料



ご出展者様

【ガラスペン】

・ガラス工房aun（4日・5日のみ、一部事前抽選予約制）

・ガラス工房まつぼっくり

・ぐり工房

・Jerjertu Coffee

・paraglass

・ミノル硝子工房

・MOKUReN



【紙物・雑貨】

・すずめや

・ノウト

・Witch Craft Garden



and more…



詳細はこちら(https://kobe-nagasawa.co.jp/blog-umedachayamachi/p-498540/)

NAGASAWA 梅田茶屋町店

HP：https://kobe-nagasawa.co.jp/store/umedachayamachi/

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みなさまのご来場をお待ちしております。