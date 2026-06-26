ガラスペンが集まる祭典「ガラスペンマルシェ2026」7月4日（土）～7月12日（日）大阪・梅田「NAGASAWA 梅田茶屋町店」で開催
7月4日（土）～7月12日（日）の9日間、NAGASAWA 梅田茶屋町店（株式会社ナガサワ文具センター）にて、ガラスペンの販売イベント「ガラスペンマルシェ2026」を開催いたします。
今年のテーマは「Let’s Chill.（まったりしようよ。）」。
暑い日々が続く夏、涼しげなガラスペンとともに、まったりとしたチルな筆記時間を過ごしませんか？
じっくりと手書きを楽しめるアイテムを取り揃えて、皆様をお待ちしております。
開催概要
イベント名 ガラスペンマルシェ2026
会期 7月4日（土）～7月12日（日）
会場 NAGASAWA 梅田茶屋町店
〒530-0013 大阪市北区茶屋町7-20 MARUZEN&ジュンク堂書店梅田店2階
開催時間 11時～18時 ※最終日7月12日（日）のみ17:00閉場
入場料 無料
ご出展者様
【ガラスペン】
・ガラス工房aun（4日・5日のみ、一部事前抽選予約制）
・ガラス工房まつぼっくり
・ぐり工房
・Jerjertu Coffee
・paraglass
・ミノル硝子工房
・MOKUReN
【紙物・雑貨】
・すずめや
・ノウト
・Witch Craft Garden
and more…
詳細はこちら(https://kobe-nagasawa.co.jp/blog-umedachayamachi/p-498540/)
NAGASAWA 梅田茶屋町店
HP：https://kobe-nagasawa.co.jp/store/umedachayamachi/
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みなさまのご来場をお待ちしております。