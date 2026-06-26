ガラスペンが集まる祭典「ガラスペンマルシェ2026」7月4日（土）～7月12日（日）大阪・梅田「NAGASAWA 梅田茶屋町店」で開催

写真拡大 (全2枚)

株式会社ナガサワ文具センター

7月4日（土）～7月12日（日）の9日間、NAGASAWA 梅田茶屋町店（株式会社ナガサワ文具センター）にて、ガラスペンの販売イベント「ガラスペンマルシェ2026」を開催いたします。






今年のテーマは「Let’s Chill.（まったりしようよ。）」。
暑い日々が続く夏、涼しげなガラスペンとともに、まったりとしたチルな筆記時間を過ごしませんか？
じっくりと手書きを楽しめるアイテムを取り揃えて、皆様をお待ちしております。



開催概要
イベント名　ガラスペンマルシェ2026
会期　　　　7月4日（土）～7月12日（日）
会場　　　　NAGASAWA 梅田茶屋町店


　　　　　　〒530-0013 大阪市北区茶屋町7-20 MARUZEN&ジュンク堂書店梅田店2階
開催時間　　11時～18時 ※最終日7月12日（日）のみ17:00閉場
入場料　　　無料






ご出展者様
【ガラスペン】
・ガラス工房aun（4日・5日のみ、一部事前抽選予約制）
・ガラス工房まつぼっくり
・ぐり工房
・Jerjertu Coffee
・paraglass
・ミノル硝子工房
・MOKUReN

【紙物・雑貨】
・すずめや
・ノウト
・Witch Craft Garden

and more…

詳細はこちら(https://kobe-nagasawa.co.jp/blog-umedachayamachi/p-498540/)



NAGASAWA 梅田茶屋町店
HP：https://kobe-nagasawa.co.jp/store/umedachayamachi/
Instagram：＠nagasawa_umeda（https://www.instagram.com/nagasawa_umeda/）
X（旧Twitter）：＠nagasawa_umeda（https://x.com/nagasawa_umeda）




みなさまのご来場をお待ちしております。