「QVC ベンダーエクセレンスアワード 2026」を開催〜お客さまへの価値提供をともに支えるパートナー企業を表彰。開局25周年を機に、より信頼されるショッピング体験の提供へ〜





















映像を通じてショッピングの喜びをお届けする株式会社QVCジャパン（千葉県千葉市、代表取締役最⾼経営責任者（CEO）ロイック・レトレ、以下「QVC」）は、2026年6月23日（火）に「QVCベンダーエクセレンスアワード 2026」の授賞式を開催しました。本アワードは、QVCのビジネスを支えるパートナー企業の優れた取り組みを称える表彰制度として2017年より実施しており、今回で10回目を迎えます。





QVCのショッピング体験は、魅力ある商品やブランドの提供に加え、その価値をお客さまにわかりやすく伝えるパートナー企業との連携によって支えられています。本アワードは、こうしたパートナー企業の優れた取り組みや成果を称えるとともに、QVCがお客さまへの価値提供をともに支えるパートナーシップを大切にしていることを示す場として開催しているものです。また、2026年はQVCジャパンにとって25周年の節目でもあり、これまで築いてきたパートナーシップを振り返る機会にもなりました。

■「QVC ベンダーエクセレンスアワード 2026」について販売実績に加え、お客さまへの価値提供、自社商品・企画への取り組み姿勢、QVCとの長期的なパートナーシップなどを総合的に評価し、優れた実績を上げたパートナー企業を表彰する制度です。各賞では、商品レビュー、新規顧客獲得、オンエア時間外売上、年間販売実績、ゲスト※1によるお客さまとの関係構築、成長性、長期的なパートナーシップなど、それぞれ異なる観点からパートナー企業の取り組みを評価しています※2。※1 ゲストとは、QVCジャパンの番組に出演し、商品・ブランドの魅力をお客さまにご紹介いただく出演者を指します。商品の良さを分かりやすく伝える重要な役割を担っています。※2 各賞の選定は、当社基準に基づき、殿堂入りブランドを除くなど一定の条件を踏まえ、総合的に評価したものです。

写真左から、受賞企業の商品紹介パネル、QVCジャパン 代表取締役CEO ロイック・レトレ











































































■受賞企業今年度は、販売実績に加え、QVCのお客さまへの価値提供、自社商品・企画への取り組み姿勢、QVCとの長期的なパートナーシップなどを総合的に評価し、以下の企業・ブランドが受賞しました。Best Sales Performer Award商品・シリーズ、もしくはブランド単位において、年間を通じて顕著な成果を収め、卓越した販売実績を記録されたお取引先さまに贈られます。・マエストロ・ピュアゴールドジュエリー(Maestro Pure Gold Jewelry)をはじめとした「マエストロシリーズ」取扱ページ：https://qvc.jp/catalog/search.html?keyword=%E3%83%9E%E3%82%A8%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AD%E3%83%BB%E3%83%94%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%82%B4%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%89%E3%82%B8%E3%83%A5%E3%82%A8%E3%83%AA%E3%83%BC※本賞については、受賞企業名の掲載を控えさせていただきます。Guest Excellence AwardQVCのお客さまとの良好な関係性を構築され、オンエアでの効果的な説明やデモを展開し、またオフエアにおいてもQVCへの貢献度が高いゲストさまに贈られます。・池田 ノブオ様「PERSON’S（パーソンズ）」取扱いページ：https://qvc.jp/catalog/search.html?keyword=%E3%83%91%E3%83%BC%E3%82%BD%E3%83%B3%E3%82%BAMulti Media Excellence Award商品・シリーズ、もしくはブランド単位において、年間で最もオンエア時間外での売上を記録されたお取引先さまに贈られます。・株式会社FPF「Ann Coquine」取扱いページ：https://qvc.jp/catalog/bListu/28/71.html?baseRo=brand_2871&searchType=brandListNew Name Excellence Award商品・シリーズ、もしくはブランド単位において、年間で最も新規のお客さまを獲得されたお取引先さまに贈られます。・株式会社瑞原「Saimdang」取扱いページ：https://qvc.jp/catalog/bListu/25/17.html?baseRo=brand_2517&searchType=brandListCustomer Excellence AwardQVCウェブサイト内の商品レビューにおいて、お客さまから最も高い点数をいただいた商品・シリーズ、もしくはブランドを持つお取引先さまに贈られます。・ベストアメニティ株式会社「奈美悦子のオススメ！雑穀ライフ！」取扱いページ：https://qvc.jp/catalog/feature/sqn/07/62.htmlRising Star Award過去2年以内に大きく成長した新ブランドを立ち上げられ、QVCのビジネスにご貢献いただいたお取引先さまに贈られます。（写真は株式会社ナガホリ様）・株式会社ナガホリ「大阪・関西万博 ミャクミャク・公式ロゴマーク小判」取扱いページ：https://qvc.jp/catalog/search.html?keyword=%E5%B0%8F%E5%88%A4※ECサイトの特性上、一部他商品の掲載がありますこと、ご了承ください。・マドラス株式会社「HIROKO KOSHINO FEMME Shoes by madras Inc」取扱いページ：https://qvc.jp/catalog/bListu/37/69.html?baseRo=brand_3769&searchType=brandList・株式会社ピクシー「マックレガークラシック」取扱いページ：https://qvc.jp/catalog/bListu/36/00.html?baseRo=brand_3600&searchType=brandList・NTTドコモビジネス株式会社「docomo select スマホアクセサリー」取扱いページ：https://qvc.jp/catalog/bListu/41/35.html?baseRo=brand_4135&searchType=brandList・株式会社Kirala「キララエアー」取扱いページ：https://qvc.jp/catalog/bListu/37/18.html?baseRo=brand_3718&searchType=brandList・株式会社アイケイ「骨盤底筋トレーニング easy-K」取扱いページ：https://qvc.jp/product.726700.html?sc=NSCP・株式会社東照「YONAMINE」取扱いページ：https://qvc.jp/catalog/bListu/37/85.html?baseRo=brand_3785&searchType=brandList・株式会社エビス「簡単クックウェア TO-PLAN」取扱いページ：https://qvc.jp/catalog/bListu/36/85.html?baseRo=brand_3685&searchType=brandList25th Anniversary Brand（2026年限定）QVCでの販売開始から25年を迎えられた商品・シリーズ、もしくはブランドを持つお取引先さまに贈られます。（写真はミズノ株式会社様）・MIZUNO／ミズノ株式会社取扱いページ：https://qvc.jp/catalog/bListu/01/68.html?baseRo=brand_168&searchType=brandList・Kipling／株式会社L&Sコーポレーション取扱いページ：https://qvc.jp/catalog/bListu/00/43.html?baseRo=brand_43&searchType=brandList・Ode／株式会社アルマード取扱いページ：https://qvc.jp/catalog/bListu/40/13.html?baseRo=brand_4013&searchType=brandList・Kamemitsu／夜明の里カメミツ株式会社取扱いページ：https://qvc.jp/product.751931.html?sc=NSCP・CROIRE／株式会社エーエルジャパン取扱いページ：https://qvc.jp/catalog/bListu/08/07.html?baseRo=brand_807&searchType=brandList・YOSHIKAMI／株式会社フードワークス取扱いページ：https://qvc.jp/catalog/search.html?keyword=%E3%83%A8%E3%82%B7%E3%82%AB%E3%83%9F・THERMOS／富士器業株式会社取扱いページ：https://qvc.jp/catalog/bListu/04/06.html?baseRo=brand_406&searchType=brandList・CHIYONOICHIBAN／株式会社千代の一番取扱いページ：https://qvc.jp/catalog/bListu/16/95.html?baseRo=brand_1695&searchType=brandList■今後の展望QVCは今後も、パートナー企業との連携を大切にしながら、商品の背景や開発ストーリー、暮らしの中での価値を丁寧に伝え、お客さまが納得して選べるショッピング体験を提供してまいります。また、お客さまの声やニーズを商品・企画づくりに活かし、Quality、Value、Convenienceの原点に基づいた、信頼ある商品との出会いをお届けしてまいります。25周年を迎える2026年以降も、QVCはパートナー企業とともに、お客さまの暮らしや悩みに寄り添い、心地よいショッピング体験の実現を目指してまいります。■QVCジャパンについて株式会社QVCジャパンは、映像を通じてショッピングの喜びをお届けする、マルチプラットフォーム通販企業です。ネット通販のように便利で、ウィンドウショッピングのように楽しいショッピング体験を、テレビ、パソコン、スマートフォン、タブレットなどお好きなデバイスでお好きな時間に、24時間365日お楽しみいただけます。ショッピングを愛してやまないお客さまに向けて、アパレル、美容品、家電、ジュエリーをはじめとした幅広い商品ラインナップを、商品の開発秘話やストーリーとともにご紹介。QVCは、BS・CS放送のほか、QVC 公式ECサイト（https://qvc.jp）でもご覧いただけます。また、各種SNS（Instagram・X・LINE・Facebook・YouTube）では商品や放送についての最新情報を発信しています。株式会社QVCジャパンについての情報はこちら（https://corporate.qvc.jp/）よりご確認いただけます。