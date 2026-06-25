【IT×ビジネス】経営戦略や技術戦略の全体像を理解するために必要なこととは？7/13（月）・28（火）無料セミナー「実務で使えるビジネスとITの基礎知識」Vol.3・Vol.4を開催

株式会社クリーク・アンド・リバー社

株式会社クリーク・アンド・リバー社（C&R社）は7月13日（月）と28日（火）、ITやビジネスの基礎を整理したい方を対象に、経営戦略・マーケティングの基本や技術戦略とイノベーションの考え方を体系的に理解する無料のオンラインセミナー「実務で使えるビジネスとITの基礎知識シリーズ Vol.3/ Vol.4」を開催します。

▼Vol.3「経営戦略の全体像がわかる」の詳細・お申し込みはこちら

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/175762/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/175762/?rls)

※締切： 2026年7月13日（月） 20：00



▼Vol.4「技術戦略の全体像がわかる」の詳細・お申し込みはこちら

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/175765/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/175765/?rls)

※締切： 2026年7月28日（火） 20：00





SWOT分析、KPI／KGI、マーケティング、CRM、ERP…これらは企業が成長戦略を描き、実行するために欠かせない基本概念です。Vol.3では「経営戦略の全体像がわかる」をテーマに、経営戦略分野を「戦略立案」「マーケティング」「目標設定・評価」「経営管理システム」という観点から構造的に整理し、企業がどのように戦略を立て、実行し、成果を測定しているのかを体系的に解説します。



また、イノベーション、デザイン思考、PoC、オープンイノベーション…これらの概念も、新しい価値を生み出し、事業を成長させるうえで欠かせません。そこでVol.4では、「技術戦略の全体像がわかる」をテーマに、技術戦略分野を「技術と経営の関係」「イノベーションのプロセス」「発想と検証」「事業化の考え方」という観点から構造的に整理し、企業がどのように新しい技術を活用し、事業につなげていくのかを明確に解説する予定です。



どちらの回も、実務に即した事例や図解、確認問題を交えながら、ITやビジネスに詳しくない方でも理解できる構成で進めます。なお、本内容はITパスポート試験 ストラテジ系（企業活動分野）最新版シラバス（Ver.6.5）に準拠しており、試験で問われやすい考え方や重要ポイントについても整理します。実務の理解と判断力につながる基礎知識の習得を目的としていますので、ご興味をお持ちの方はぜひご参加ください。



＜各回の内容＞

Vol.3：7月13日（月）「経営戦略の全体像がわかる ～戦略・マーケティング・KPIで読み解くビジネスの考え方～」

・経営戦略の基本フレームワーク

-SWOT分析・3C・PPMの考え方と使い方

・競争戦略とビジネスモデル

-コアコンピタンス・ブルーオーシャン・M&Aなどの基礎

・マーケティングの基本

-4P／4C、顧客分析、Webマーケティングの基礎用語

・目標設定と評価のしくみ

-KPI／KGIの関係、BSC、SMARTな目標設定

・経営管理システムの全体像

-CRM／ERP／SCMの違いと役割



▼こんな方におすすめ

・経営戦略やマーケティングの基本を体系的に理解したい方

・KPIやKGIなどの指標を、実務でどのように活用するのか理解したい方

・ビジネス用語の意味や背景を整理して理解したい方

・CRMやERPなどのシステムの役割を整理したい方

・ITパスポート試験を視野に入れ、経営戦略分野を理解ベースで学びたい方

・非エンジニアとして、ビジネスとITのつながりを実務目線で理解したい方



Vol.4：7月28日（火）「技術戦略の全体像がわかる ～イノベーションと技術活用で考えるこれからのビジネス～」

・技術戦略と経営の関係

-MOT（技術経営）の考え方と役割

・イノベーションの進め方と課題

-魔の川・死の谷・ダーウィンの海

-キャズム・イノベーションのジレンマ

・発想と検証の手法

-デザイン思考・ペルソナ法

-PoC／PoVの考え方

・オープンイノベーションの考え方

-クローズドとの違い、VC・CVCの役割

・新規事業の進め方

-リーンスタートアップとビジネスモデルキャンバス



▼こんな方におすすめ

・イノベーションや新規事業の考え方を基礎から理解したい方

・技術をどのようにビジネスに活かすのか整理したい方

・デザイン思考やPoCなどの用語を実務視点で理解したい方

・企画や開発に関わる中で、基本的な考え方を押さえておきたい方

・ITパスポート試験を視野に入れ、技術戦略分野を理解ベースで学びたい方

・非エンジニアとして、技術とビジネスの関係を理解したい方



※講義に加え、代表的な試験問題・類似問題を用いた解説で理解を深めます。

実務で使えるビジネスとITの基礎知識Vol.3 経営戦略の全体像がわかる ～戦略・マーケティング・KPIで読み解くビジネスの考え方～Vol.4 技術戦略の全体像がわかる ～イノベーションと技術活用で考えるこれからのビジネス～

■日時

Vol.3：2026年7月13日（月） 19：00～20：00

Vol.4：2026年７月28日（火） 19：00～20：00



■場所

オンライン開催



■登壇者

中小企業診断士

室谷 健一郎（むろや・けんいちろう）氏

大学卒業後、内資系大手製薬会社に就職。MR（医薬情報担当者）や医薬品卸（特約店）担当者、マネージャーとしてエリア流通関連の責任者も経験し営業現場での知見を深めた。現在は、本社流通部門にて自社の流通戦略の立案や業界活動などに従事している。また、営業担当および管理職としての経験を活かし、「対話」を重視したコミュニケーションを通じて組織開発・人材育成を支援する中小企業診断士としても活動中。中小企業の経営者に寄り添い、共に成長するパートナーとして伴走支援を行うことを主軸に、コンサルティングとコーチング（プロコーチ）を通じた経営支援を実施している。

資格等：中小企業診断士、MBA（経営学修士）、医療経営士2級、登録販売者、九州情報大学中小企業経営研究センタ ー客員研究員など



■参加費

無料



■定員

各回60名



▼Vol.3「経営戦略の全体像がわかる」の詳細・お申し込みはこちら

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/175762/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/175762/?rls)

※締切： 2026年7月13日（月） 20：00



▼Vol.4「技術戦略の全体像がわかる」の詳細・お申し込みはこちら

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/175765/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/175765/?rls)

※締切： 2026年7月28日（火） 20：00





＜関連情報＞

▼PECの研修サービス詳細はこちらから

https://www.creativevillage.ne.jp/category/topcreators/web-creator/110965/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/topcreators/web-creator/110965/?rls)





【本セミナーに関するお問い合わせ】

株式会社クリーク・アンド・リバー社 PEC事務局

「実務で使えるビジネスとITの基礎知識」セミナー担当

Email：pec_seminar@pr.cri.co.jp

C&R社は1990年の創設以来、クリエイター・エージェンシーのパイオニアとして、企業合同説明会やキャリア相談、セミナーなど、クリエイターの皆さまのキャリアアップとスキルアップをサポートしてまいりました。今後も、ミッションである「プロフェッショナルの生涯価値の向上」のもと、さまざまな取り組みを通じて、クリエイターの方々がその能力を最大限に発揮できる環境づくりをめざしてまいります。



▼その他クリエイティブ関連セミナーはこちらから

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＼＼オンライン研修サービス「PECスタ」開始！／／

1990年創業のクリエイター・エージェンシーのパイオニアであるC&R社の教育部門「PEC（Professional Education Center）」が企画・開催したウェビナー550本以上のアーカイブコンテンツを法人向けにパッケージ化したオンライン研修サービスがついに始動。IT・デジタル・クリエイティブ領域に強みを持つほか、デザインやプログラミング、AIなどの最新技術・トレンドをカバーするコンテンツを日々拡充していきます。社員や職員の方々の研修やリスキリング、教育訓練にぜひご活用ください。

▼詳細はこちらから

https://www.cri.co.jp/news/005792.html(https://www.cri.co.jp/news/005792.html?rls)



【クリーク・アンド・リバー社とは】

クリーク・アンド・リバー社は、1990年に設立し、「プロフェッショナルの生涯価値の向上」と「クライアントの価値創造への貢献」をミッションに、映像、ゲーム、Web、広告・出版、作家、舞台芸術、建築、AI/DX、アスリート分野のプロフェッショナルに特化したエージェンシー事業（派遣・紹介）、プロデュース事業（開発・請負）、ライツマネジメント事業（知的財産の企画開発・流通）を展開しています。C&Rグループとして医療、IT、会計、法曹、ファッション、食、ライフサイエンス、CXO、アグリカルチャー分野で同事業を展開しており、その分野は合わせて18にまで拡大しています。



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▼ドローンで撮影した会社紹介映像を公開中！

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▼C&R社の原点とは…？ブランドサイト「Go Beyond the Limit」

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