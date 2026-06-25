eスポーツチーム「REJECT」格闘ゲーム部門、『EVO 2026』に出場

株式会社REJECT

株式会社REJECT（本社：東京都港区、代表取締役：甲山翔也）が運営するeスポーツチーム「REJECT」は、格闘ゲーム部門所属選手が、2026年6月26日（金）～6月28日（日）にアメリカ・ラスベガスで開催される格闘ゲーム大会『EVO 2026』に出場することをお知らせいたします。

■ 『EVO 2026』について

『EVO 2026（EVOラスベガス2026）』は、世界最大級の対戦格闘ゲーム大会「EVO（Evolution Championship Series）」で、世界中のトッププレイヤーや格闘ゲームファンが集結し、各タイトルの世界王者を決定する格闘ゲーム界最高峰の大会です。

『ストリートファイター6』部門は、「CAPCOM Pro Tour 2026 Premier」対象大会として実施され、優勝者には世界大会『CAPCOM CUP 13』への出場権が付与されます。さらに優勝者および準優勝者には『Esports World Cup 2026』（以下「EWC 2026」）への出場権も与えられる重要な大会となっています。

『餓狼伝説 City of the Wolves』部門は、EWC 2026出場権をかけた予選大会として実施され、上位4名にEWC 2026出場権が付与されます。加えて、『SNK World Championships 2026』（以下「SWC 2026」）への出場権も与えられます。

※Laggiaは、『EWC2026』と『SWC2026』どちらも既に出場権を取得済み。

『鉄拳8』部門は、EWC 2026出場権をかけた予選大会として実施され、上位3名にEWC 2026出場権が付与されます。加えて「TEKKEN World Tour 2026 MASTER＋ EVENT」に指定されており、「TEKKEN World Tour Global Finals」進出に向けた重要大会となっています。

世界各国の強豪選手が集う本大会にて、REJECT格闘ゲーム部門所属選手たちも、世界最高峰の舞台への出場権獲得、そして世界の頂点を目指して挑戦いたします。引き続き、温かいご声援をよろしくお願いいたします。

【大会概要】

■ 大会名：EVO 2026（EVOラスベガス2026）

■ 開催日：2026年6月26日（金）～6月28日（日）

■ 開催地：アメリカ ネバダ州 ラスベガス・コンベンションセンター

■ 採用タイトル数：12タイトル

■ 参加規模：約9,700名

【STREET FIGHTER 6 出場選手】

■ ウメハラ（@daigothebeastJP (https://x.com/daigothebeastJP)/ @daigothebeast(https://x.com/daigothebeast)）

■ ふ～ど（@TheFuudo(https://x.com/TheFuudo)）

■ YAS（@YAS_jittyoku(https://x.com/YAS_jittyoku)）

■ ひなお（@hinatoo02(https://x.com/hinatoo02)）

■ eguto（@masima1123(https://x.com/masima1123)）

■ tako（@tako956402(https://x.com/tako956402)）

■ 雄次郎（@Yujiro2929(https://x.com/Yujiro2929)）

■ Laggia（@laggia9(https://x.com/laggia9)）

【餓狼伝説 City of the Wolves 出場選手】

■ Laggia（@laggia9(https://x.com/laggia9)）

【TEKKEN 8 出場選手】

■ Reaf (@luminousRage(https://x.com/luminousRage))

■ 特別サポート選手について

本大会では、REJECT所属ストリーマーのハイタニが主催する新人発掘企画「第3回 ハイタニ登竜門」にて優勝を果たした海底撈月選手が、REJECTの完全サポートのもと参戦いたします。REJECTは、次世代を担うプレイヤーの挑戦を全力でバックアップしてまいります。

【STREET FIGHTER 6 特別サポート選手】

■ 海底撈月（@TANA55156(https://x.com/TANA55156)）｜第3回 ハイタニ登竜門オープン 優勝者

eスポーツチーム REJECTについて

REJECTは2018年に発足したeスポーツチームです。国内最多のタイトル部門数と世界大会進出数を誇り、累計獲得賞金7.5億円超で国内1位の実績を誇ります。さらに、賞金総額100億円超規模の国際大会ESPORTS WORLD CUPにて、世界40チームのみが選出されるFOUNDATION CLUB PARTNER PROGRAM 2025のパートナーチームにも選出されました。格闘ゲーム部門では梅原大吾、シューティング部門ではDepなど、各ジャンルを象徴する選手を擁し、世界の頂点を見据えて挑戦を続けています。

Web：https://reject.jp/

オンラインストア：https://brand.reject.jp/

X：https://x.com/RC_REJECT

Instagram：https://www.instagram.com/rc_reject/

YouTube：https://www.youtube.com/c/REJECTesports

REJECT Supporterについて

REJECT Supporterは、企業・個人を対象に、eスポーツチーム「REJECT」の活動や挑戦を少額から応援できるサポータープログラムです。限定グッズの提供、所属選手との交流、コミュニティへの参加など、参加者向けの特典をご用意しています。

また、企業ブランディング、社内コミュニケーションの活性化、若年層向けの採用広報、REJECTと親和性の高い企業同士のネットワーク構築など、さまざまな目的でご活用いただけます。eスポーツ活用の第一歩として、ぜひ本制度へのご参加をお待ちしております。

特設サイト：https://reject.jp/supporter/

株式会社REJECTについて

株式会社REJECTは「EMPOWER GAMING LIFE」をミッションに掲げ、eスポーツチーム「REJECT」の運営を中心に、ゲーミングギア、ストリーマー・VTuberマネジメント、コンテンツ・イベントプロデュースなどを手がけるeスポーツ企業です。ゲーミングギアブランドREJECT GEARでは、世界で戦う選手の知見をもとに細部までこだわった製品開発を行っています。

コーポレートサイト：https://reject.co.jp/

採用情報：https://hrmos.co/pages/reject/jobs

REJECT GEAR 開発コラム：https://brand.reject.jp/blogs/column/gear-log-1-reject-arcade-controller-wip