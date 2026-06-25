芳醇な薫り愉しむ、贅沢なひととき。“紳士の一級品”【ＧＥＮＤＹ（ジェンディー）】では『ザ プレミアムビターキャラメルマドレーヌ』を新発売いたします。

株式会社シュクレイ

【GENDY（ジェンディー）】は、2026年7月17日（金）より『ザプレミアムビターキャラメルマドレーヌ』を各日数量限定で販売いたします。(2026年6月26日（金）より店頭にて予約受付開始）

丹念にローストした（煮詰めた）自家製ビターキャラメルを国産無塩バターをベースにした生地に混ぜ合わせました。ヴェルジョワーズブリュン、タヒチバニラ、シナモンを纏わせ芳醇な香りに。レミーマルタンコニャック、デュカスタンアルマニャックナポレオンでさらに芳醇なケーキに仕立てました。GENDYがお届けする新たな“紳士の一級品”。皆様のご来店を心よりお待ち申し上げております。

ザ プレミアムビターキャラメルマドレーヌ

The Premium Bitter Caramel Madeleine

価格:1 box (a pack of 4 cakes) 5,400円（税込）

◆発売日:2026年7月17日（金）

ご予約:2026年6月26日（金）より受付開始

ご予約方法:店頭またはお電話にてご予約承ります。

【GENDY 銀座店】Tel. 03-6263-2141

※受付時間は、13時~19時となります。

営業時間は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。

※無くなり次第終了となります

◆販売店舗:銀座店

◆公式ホームページ:https://sucreyshopping.jp/gendy

◆限定数量:1日30箱

GENDY銀座店 商品情報

◆【GENDY銀座店限定】ザプレミアムキャラメルブランデーケーキ

The Premium Caramel Brandy Cake 価格:10,800円（税込）

ビターに仕上げたキャラメルとブランデーのマリアージュをお楽しみいただく、紳士の一級品。ブランデーは、レミーマルタン社のコニャックと、デュカスタン社のアルマニャックを独自の配合でブレンドして使用。２つのブランデーの異なる個性が、味と香りに広がりと奥行きを与えます。じっくりと低温できめ細やかに焼き上げた生地に、ブレンドしたブランデーをたっぷりと。程よい甘さとビター、ブランデーの華やかなアロマ。お好みの厚さにカットして、GENDYと共に幸せな時をお過ごしください。

[商品の購入について]

※ご予約のお客様優先で店頭にて販売をしております。

※ご予約は店舗にて承っております。

【GENDY 銀座店】Tel. 03-6263-2141 （13:00～19:00）

※ご予約枠の空きがある場合のみ、店頭にて販売をしております。

店舗情報

・GENDY銀座

GENDY銀座

所在地:〒104-0061

東京都中央区銀座1-4-4 GINZA104ビル１F

TEL:03-6263-2141

営業時間:13:00～19:00

※営業時間は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。

・GENDY南青山

GENDY南青山

所在地:〒107-0062

東京都港区南青山5-4-40 骨董通り ビルヂング

TEL:03-6712-6890

営業時間:13:00～19:00

※営業時間は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。