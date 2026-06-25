「IVE特別１面新聞」通信販売スタート【スポーツ報知】

株式会社報知新聞社

スポーツ報知を発行する報知新聞社（代表取締役社長・長谷川剛）は6月24日に東京ドームで開催されたIVEの「IVE WORLD TOUR ‘SHOW WHAT I AM’IN JAPAN」公演を記念した特別１面新聞を発売しました。東京ドーム周辺で発売された特別１面新聞をスポーツ報知Yahoo!ショップで通信販売します。税込180円プラス送料で、特別１面新聞の１面ページ以外は6月24日付のスポーツ報知最終版紙面になります。現地にお越しになれなかった方もこの機会にぜひお買い求めください。

スポーツ報知Yahoo!ショップはこちら :https://store.shopping.yahoo.co.jp/sports-hochi/

■スポーツ報知のお買い求めは

1部売り 180円（税込）

全国の読売新聞販売店（YC）、駅売店、コンビニエンスストアなどで販売

月ぎめ 3,700円

全国の読売新聞販売店（YC）もしくは以下のサイトから申し込み

https://www.hochi.co.jp/koudoku/

■過去2か月分のバックナンバーは以下のサイトを参照にお取り寄せできます。

https://www.hochi.co.jp/sales/backnumber/

■スポーツ報知ニュースサイト

https://hochi.news/

【リリースに関するお問い合わせ】

メール pr1872@hochi.co.jp