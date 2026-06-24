「捨てられ聖女の異世界ごはん旅 隠れスキルでキャンピングカーを召喚しました」第2弾PV公開！第1話あらすじ＆先行カット解禁！徳井青空がパーソナリティーを務めるWEBラジオも配信決定！

株式会社ハピネット

2026年7月6日（月）よりTVアニメが放送開始となる、シリーズ累計60万部を突破した大人気異世界グルメ旅ストーリー『捨てられ聖女の異世界ごはん旅 隠れスキルでキャンピングカーを召喚しました』（カドカワBOOKS刊）。

このたび、第2弾PVが公開となりました。さらに、第1話のあらすじ＆先行カットも解禁いたします。

そして放送開始にあわせて、リン役の徳井青空さんがパーソナリティーを務めるWEBラジオの配信も決定！今期No.1飯テロラジオを目指し、皆さんからお送りいただいたアニメの感想や、最近食べた美味しいもの情報を交えながらお届けします。

そのほか、配信情報も追加公開となったTVアニメ「捨てられ聖女の異世界ごはん旅 隠れスキルでキャンピングカーを召喚しました」の放送＆配信開始を、ぜひお楽しみに！

・PV第２弾が公開！

今回のPV第2弾では音感れもねゐどが歌うエンディング主題歌「Holy Sweet Home」が初解禁となります。温かく心地よい世界観を彩る楽曲とともに、主人公リンと“暴食の卓”のメンバーたちが織りなす旅のひとときを垣間見ることができるPVとなっています。個性豊かな仲間との賑やかな食卓シーンや力を合わせて敵に立ち向かう様子など、本作の魅力をたっぷり詰め込んだ映像となっています。放送に向けて期待が高まる最新映像を、ぜひご覧ください！

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=VS0bW7JnEm0 ]

エンディング主題歌：音感れもねゐど 「Holy Sweet Home」

配信日：7月6日（月）0:00～

作詞：shikaro・熊谷和海

作曲：奏音

編曲：岸田勇気

・第１話あらすじ＆先行カット解禁！

第1話「異世界トラウト一本釣り！ ～鬼さん添えて～」

異世界に召喚された挙句アッサリ追放された私。まあ、それはそれとして異世界でもキャンプだーっ！ と、そんな調子で湖で釣り糸を垂らしていたら、近くの川からドンブラコドンブラコと鬼が流され……って、そこは桃じゃないんですか!? なんにせよ、記念すべき異世界人との接近遭遇を果たした以上、やることは一つ！ そう、ごはんの時間だぁーっ！

・徳井青空がパーソナリティーの「捨てられ聖女の異世界ごはん旅(ry ラジオ」配信決定！

放送開始にあわせて、リン役の徳井青空さんがパーソナリティーを務めるWEBラジオの配信が決定！今期No.1飯テロラジオを目指し、皆さんからお送りいただいたアニメの感想や、最近食べた美味しいもの情報を交えながらお届けします。

＜ラジオ概要＞

ラジオ名 ：捨てられ聖女の異世界ごはん旅(ry ラジオ

配信日時：2026年7月12日(日)より隔週日曜日12:00～

配信先 ：ハピネット【アニメ公式】YouTube(https://www.youtube.com/@HPSanime)

パーソナリティ：徳井青空（リン役）＋ゲスト 予定

翌日7月13日(月)からHiBiKi Radio Stationでも配信！

おたよりはこちら(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8HGPIMXw7g0LqXY389l74gKlYXG0SgePRCGOyULiRwJdZDQ/viewform)

・配信情報追加公開！

7月6日(月)26:30からのABEMA、dアニメストア、U-NEXT、アニメ放題での先行配信に加え、その他配信サイトでも7月11日(土)24:00以降順次、見放題配信＆レンタル配信開始が決定しました！

7月11日(土)24:00以降順次、見放題配信開始！

Prime Video／DMM TV／J:COM STREAM／みるプラス／TELASA／Hulu／Lemino／FOD／バンダイチャンネル

7月11日(土)24:00以降順次、レンタル配信開始！

Prime Video／J:COM STREAM／みるプラス／TELASA／バンダイチャンネル

TVアニメ『捨てられ聖女の異世界ごはん旅 隠れスキルでキャンピングカーを召喚しました』作品基本情報

■放送情報

2026年7月6日(月)より順次放送開始！

AT-X ：7月6日(月)より 毎週月曜 23:00～ 【リピート放送】毎週水曜 11:00～／毎週金曜 17:00～

ＢＳ日テレ ：7月6日(月)より 毎週月曜 24:00～

CBCテレビ ：7月6日(月)より 毎週月曜 25:37～

TOKYO MX ：7月7日(火)より 毎週火曜 20:57～

ABEMA、dアニメストア、U-NEXT、アニメ放題にて先行配信決定！

7月6日(月)より 毎週月曜 26:30～

ほか各配信サービスでも7月11日(土)24:00～順次配信開始！

※放送・配信日時は予告なく変更となる場合がございます。

■スタッフ

原作：米織（カドカワBOOKS刊）

監督：濁川 敦

シリーズ構成：あおしまたかし

キャラクター原案：仁藤あかね

キャラクターデザイン：石井 泉

音響制作：ビットグルーヴプロモーション

音響監督：森下広人

音楽：うたたね歌菜

音楽制作：ランティス

オープニング主題歌：INUWASI 「Butterfly」

エンディング主題歌：音感れもねゐど 「Holy Sweet Home」

アニメーション制作：ＥＭＴスクエアード

制作協力：あんきち工房

■キャスト

リン（小鳥遊倫）：徳井青空

ヴィル：小野友樹

アリア：諸星すみれ

セノン：立花慎之介

エド：千葉翔也

ごまみそ：本渡 楓

シーラ：田村ゆかり

トーリ：山本兼平

■イントロダクション

どうも、２０ウン歳のアラサー社会人、小鳥遊倫です。私の現状、手っ取り早く説明しますね。

《美少女ＪＫと異世界召喚された》

《ゴミスキル＆役立たず扱いされた》

《追放！》←今ココ！

召喚先に美少女ＪＫちゃんだけ採用されて、ひとり異世界に放り出されてしまった私はこれからのことを思って途方に暮れる――ことは特になかったりして。

だって私のスキル【野営車両(モーターハウス)】ことモーちゃんと【生存戦略(サバイバル)】さんは実はとんでもない神スキルだったから。

こうなったら趣味のソロキャンとお料理、異世界でもやっちゃう？ やっちゃおう！

な～んて考えていたら、素敵な仲間たちが続々登場♪ よーっし、いっちょみんなで異世界ごはん旅といきましょう！

さあ、乗ってください！ 異世界を楽しみつくすため、モーちゃん出発進行！

■公式HP

https://isekai-gohantabi.com/

■公式X

@Isekaigohantabi（ハッシュタグ #異世界ごはん旅 ）

(C)2026/米織・仁藤あかね/KADOKAWA/「捨てられ聖女の異世界ごはん旅」製作委員会