【Maison de FLEUR】世界巡回展「マリー・アントワネット・スタイル」との特別なコラボレーション18世紀フランスの美学を映すクラシカルな限定コレクションが登場

株式会社ストライプインターナショナル

株式会社ストライプインターナショナル（本社：岡山県岡山市、代表取締役社長：川部将士）が展開するブランド「Maison de FLEUR（メゾン ド フルール）」は、ヴィクトリア＆アルバート博物館（V&A）が企画した世界巡回展「マリー・アントワネット・スタイル」の横浜美術館での開催を記念し、展覧会限定アイテムを2026年8月1日(土)より、横浜美術館の展覧会特設ショップ限定で発売いたします。

Maison de FLEURより、「マリー・アントワネット・スタイル」の世界観から着想を得たコレクションが登場。フレンチテイストをベースにしたMaison de FLEURならではの世界観と、18世紀フランス宮廷文化の華やかな美学が織りなす特別なアイテムを展開いたします。

本コレクションでは、1785年～1792年にフランスで製造された「トワル・ド・ジュイ」の生地から着想を得たデザインを、シックなボルドーカラーで表現。ロココ様式のドレスを思わせるリボンや、マリー・アントワネットのイニシャル「M」と「A」を刻印したオリジナルボタン、アンティークゴールドの金具を取り入れ、クラシカルで上品な印象に仕上げました。

ラインアップは、グログランリボンのフリルハンドルが目を惹くトートバッグと、ころんとしたラウンド型のフォルムが上品なポーチの2型。トートバッグには上質な合皮のパイピングを施し、高級感のある雰囲気を演出。ポーチの引手にはオリジナルのリボンチャームをプラスしました。

「マリー・アントワネット・スタイル」の華やかな余韻を纏う、特別なコレクションをぜひ会場にてお楽しみください。

■『Maison de FLEUR×マリー・アントワネット・スタイル』販売概要

発売日：2026年8月1日（土）※各商品は在庫がなくなり次第販売終了

販売場所：「マリー・アントワネット・スタイル」（会期：2026年8月1日（土）～11月23日（月・祝）、会場：横浜美術館）展覧会特設ショップ限定

※展覧会公式サイト（https://www.marie2026.jp/）

販売商品：バッグ、ポーチ

※購入個数を制限させていただく場合がございます。

■『Maison de FLEUR×マリー・アントワネット・スタイル』アイテム詳細

※価格はすべて税込

メゾン ド フルール トートバッグ

カラー：Bordeaux

価格 ：\9,900

メゾン ド フルール ポーチ

カラー：Bordeaux

価格：\6,600

世界巡回展「マリー・アントワネット・スタイル」

歴史上もっともファッショナブルな王妃、マリー・アントワネット（1755-1793）。

時代の「ファッション・アイコン」となった王妃の装いやインテリアは、18世紀から現代まで、ファッションやデザイン、映画などに広く影響を与えてきました。本展は、アントワネット時代のドレスや宝飾、家具などを手がかりに、あらゆる点で新しい様式（スタイル）をうちたてていった王妃の革新性と、その人物像に迫ります。さらに、王妃が形づくった「スタイル」の源泉が、いかに時代を超えて人びとを魅了し、現代のクリエーターたちにも示唆を与え続けているかについて紹介します。

会期：2026年8月1日（土）～11月23日（月・祝）

会場：横浜美術館

※横浜美術館は国際巡回の最初でかつ国内唯一の会場

公式サイト：https://www.marie2026.jp/

Maison de FLEUR（メゾン ド フルール）

贈り物で、世界にしあわせを咲かせる。

フレンチテイストをベースに、上品で洗練されたデザインで、

贈るひとときを大切にするギフトブランドです。

「可愛い」と感じた瞬間から、包みを開ける時、そしてその先まで。

心に残る体験として届けることを大切にしています。

ブランドサイト：https://stcl.page.link/4Y52