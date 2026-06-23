パソコン操作履歴からAIが日報を自動作成する。 「日報AIポチ」を正式リリース

セブンセンスマーケティング株式会社

セブンセンスグループのセブンセンスマーケティング株式会社（本社:静岡県沼津市、代表取締役:宮田昌輝）は、パソコンの操作履歴をAIが解析し、日報を自動作成するクラウドサービス「日報AIポチ」（https://nippo.ai/）を正式リリースしましたのでお知らせいたします。本サービスは代表の宮田が発明者である特許技術（※1）を活用しています。

(※1)特許第7572760号「業務支援書類作成装置」

■ ビジネスパーソンが日報作成に費やす時間は、1日平均10分以上（※2）

「今日何をしたか」を思い出す作業に時間を費やしてしまい、 本来求められる気づきや翌日の行動計画を書く余裕が生まれない--そんな課題が多くの現場で見られます。

管理職にとっても「日報の詳しさや質が人によってバラつく」「形骸化してしまう」という悩みは根強く、日報という仕組みが機能しきれていないケースが少なくありません。日報作成にかかる時間を大幅に削減し、社員が「考える業務」に集中できることが望まれています。

こうした現場の声は、当社が提供する業務見える化ツール「みえるクラウド(R)ログ」を導入いただいた250社以上のお客様からも多く聞かれていました。「日報の作成が負担で続かない」「もっと効率化できないか」--そのリアルな声が、「日報AIポチ」開発の背景にあります。

（※2）当社が2026年1月実施 Knowns 消費者リサーチを活用した調査結果（N=300）

■ 自社で活用導入した上での正式リリース

なお、本サービスは社内でも実際に導入・活用しており、日報作成にかかる時間の大幅削減と、社員一人ひとりの生産性向上を実感しています。「自分たちが使って、本当に良かったと思えるサービスを世に出す」--その確信をもって正式リリースに至りました。

■ サービス概要

「日報AIポチ」は、PCにエージェントをインストールするだけで起動します。AIがPC操作ログを解析し、定時になるとワンクリックで日報の下書きを作成。社員は内容を確認・微修正して提出するだけで完結します。外回りや電話対応など、PC外の業務は一言追記するだけでOK。事実の記録はAIに任せ、人間は振り返りや改善策など「考える部分」に集中できます。

業務ラベル、顧客名、作業サマリーはAIが自動作成。提出者は本人コメントを書くだけ。１. PCの操作ログから日報を自動作成

資料作成・メール対応・オンライン商談・CRM入力など、PC上の業務をすべて自動記録。特許技術により、CPU使用率1%以下で動作するため業務への影響もありません。

２. 記載の充実度が均一になり、管理が楽に

AIが書くため、日報の書き方・内容が社員によってバラつきません。管理者が「薄い日報」に悩む必要がなくなります。

３. 続けやすい設計で形骸化を防止

書く負担がほぼゼロになるため、運用が自然と継続します。「部下に嫌々書かせている」「強制するほど形骸化する」--そんな管理者の悩みを根本から解消します。

■ 料金プラン

3万円/月からのご提供です。詳細はお問い合わせください。

■ 会社概要

セブンセンスグループは業界屈指の多言語対応によるグローバルビジネス支援、業界に先駆けて来たITシステムを強みに持つ経営・会計のプロフェッショナルグループです。全国に10拠点以上を置く従業員250名超の士業グループとして、グループ内の税理士・公認会計士・社会保険労務士・行政書士などの資格者はもちろん、マーケティング／コンサルティング部門やシステム部門、研究開発部門など多分野に渡る専門家／プロフェッショナルが強固に連携してワンストップサービスを提供しています。

その中で、セブンセンスマーケティング株式会社は、IT・WEB・DX分野における課題解決と活用支援を担っています。日常業務の効率化に向けたコンサルティングからDX推進のサポート、さらには従業員の業務状況を可視化するアプリケーション「みえるクラウド(R)ログ」の開発・提供まで幅広く展開。最新の情報と技術を基盤に、士業グループとしての知見を活かした「企業経営に本当に役立つ提案」を通じて、お客様のデジタル変革を支援いたします。

【発信元】

セブンセンスグループ

・セブンセンスマーケティング株式会社

・セブンセンス税理士法人

・セブンセンス社会保険労務士法人

・セブンセンス行政書士法人

・セブンセンス株式会社

・株式会社アイクス

・株式会社東京ビジネスセンター

・セブンセンスR&D株式会社

・株式会社セブンセンスファーム

・セブンセンスFAIR株式会社

・7TH SENSE GROUP SINGAPORE PTE. LTD.

■本件に関するお問い合わせ

[表: https://prtimes.jp/data/corp/139917/table/12_1_95cf0e58d4bd08ed9d2b2303692202af.jpg?v=202606230152 ]

セブンセンスマーケティング株式会社

広報担当

E-mail：pr@ss-marketing.jp

Tel：03-4405-2977

URL：https://nippo.ai/