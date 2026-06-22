ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイト「ＪＡタウン」は、６月２３日（火）より、季節の桃を紹介する「ＪＡタウンの桃フェア」を開催します。

本フェアでは、全国の産地で栽培された桃を品種や特徴の他、好みの量や予算から選ぶことができ、自分好みの桃に出会えるのが特長です。早生から晩生まで100商品以上の桃を取り揃えていますので、時期や品種によって異なる様々な桃の味わいをお楽しみいただける“産地ごとの食べ比べ”も魅力です。

また、７月３１日（金）までの期間中に対象商品を購入した方全員に、次回の桃のお買い物で使える500円クーポンをプレゼントします。







ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/contents3/momo.aspx/

【ＪＡタウンの桃フェア】

１．期 間：令和８年６月２３日（火）～７月３１日（金）受付分

２．応募方法：期間中にＪＡタウン内で桃の商品をご購入いただくと自動的に応募となります。

３．内 容：後日「桃」購入時に使用できるＪＡタウンクーポン500円分をプレゼント。

４．キャンペーンの詳細：https://www.ja-town.com/shop/contents3/momo.aspx/

※クーポンの使用には、ＪＡタウンの会員登録が必要です。

【ＪＡタウン】

ＪＡタウンは、全農が運営する産地直送通販サイトです。「おいしい日本と暮らそう。」をテーマに、「ＪＡタウン」に出店する全国の農協（ＪＡ）などが、各産地で育まれた旬の農畜産物や特産品を、インターネットを通じてお客さまに直接お届けし、食を通じて豊かな暮らしの実現を目指しています。

ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/f/f0

【公式Ｘアカウント「じぇー太【公式】」】

「じぇー太【公式】」では、全国の産地の旬の農畜産物やお得なキャンペーンの情報を都度発信しています。

公式Ｘアカウント：https://x.com/JA_JAtown