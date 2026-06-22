【24karat】VSPOT 第6弾企画『Vガスト開店！ VSPOT × ガスト コラボキャンペーン』を開始

24karat 株式会社

24karat株式会社（本社所在地：東京都渋谷区、代表取締役 小川 真輝、セス ルアン）は、株式会社アドインテ（本社：京都府京都市、代表取締役：十河 慎治）と共同運営するVTuber/Vライバーを起用したデジタルグッズ販売サービス『VSPOT』において、全国のAIICOとECサイト、ガスト20店舗にてスペシャルなコラボレーション企画を6月12日（金）より開始しました。

本企画は、日本最大級のファミリーレストランである「ガスト」の強力なリアル店舗インフラと、『VSPOT』が持つデジタルコンテンツやファンコミュニティの仕組みを掛け合わせることで、日常の食事シーンにデジタルコンテンツを融合させた新しい店舗タイアップ事例の創出を目的としています。

■『Vガスト開店！ VSPOT × ガスト コラボキャンペーン』企画概要

【Vタレント側】コンテンツ展開と豪華な条件達成特典

1.販売商品の展開

参画Vタレントは、運営が用意したテンプレートに自身の立ち絵やイラストをはめ込むだけで、手軽にハイクオリティな「限定コラボデジタルコンテンツ」を制作し、5つの限定アイテムがパッケージされたデジタルガチャ（ミステリーボックス）として販売できます。

販売価格：1,100円（税込）

決済方法：クレジットカード決済（スマートフォン内完結）、コンビニ決済（近日導入予定）

2. 参画Vタレントへの豪華な「条件達成特典」

Vタレント側のコミュニティ巻き込みを強力に後押しするため、販売数に応じた段階的なインセンティブを提供します。

- 参加者全員： 全国のAIICOの一部（および専用YouTubeチャンネル等）でプロモーション動画を放映。- 20個以上および50個以上販売：それぞれ達成でガストで使えるお食事券をプレゼント。- 200個以上販売： 全国500台の「AIICO」でPVを大々的に放映。- 500個以上販売： 全国500台の「AIICO」での広範囲な動画放映枠に加え、「AIICO」の自販機丸ごと1台を自身のオリジナルデザインに全面ラッピングできる権利をプレゼント（街中に自分だけの専用自販機が出現）。

【ファン側】スムーズな購入体験とリアルへの循環

1. 購入・体験の3大タッチポイント（OMO動線）

ファンは以下の3つのリアル / デジタル空間からシームレスに企画に参加し、コンテンツをクレジットカード決済（スマートフォン内完結）で購入できます。

１. ガスト限定20店舗の「卓上タブレット」

客席のタブレット端末にコラボ案内・二次元バーコードを表示。食事を楽しみながらその場で読み取り、専用ECページへ遷移・購入できます。

２. 全国のサイネージIoT自販機「AIICO」

全国に展開する「AIICO」の大型サイネージが強力な街頭広告塔として機能。表示された二次元バーコードからその場でECページへアクセス可能です。

３. 専用ECサイト

24時間いつでもどこからでもアクセス可能なオンラインポータル。

サイトURL：https://apps.24karat.io/market/vtuber

[参考] 対象ガスト20店舗

・北海道：札幌狸小路店 ※6/21（日）～26（金）まで改装工事のためCLOSE

・宮城県：仙台名掛丁店

・秋田県：秋田外旭川店

・埼玉県：ららぽーと新三郷店

・東京都：秋葉原駅前店、池袋東口店

・神奈川県：武蔵小杉駅前店 ※7/6（月）～8（水）まで改装工事のためCLOSE

・新潟県：長岡川崎店

・石川県：金沢駅前店

・静岡県：静岡石田店

・愛知県：東山公園店

・大阪府：なんば店

・広島県：広島矢賀店

・香川県：香川三木店

・愛媛県：松山朝生田店

・福岡県：天神サザン通り店、小倉駅前店

・熊本県：南熊本店

・鹿児島県：鹿児島草牟田店

・沖縄県：那覇天久店

2．アプリ連動による「行動変容」と「リアルグッズ購入権」の獲得

コンテンツを購入したファンは、ガストでの食事やアプリ内での「推し活報告（店舗への投稿等）」を行うことで、アプリ内ポイントを貯めることができます。

貯まったポイントは、今回のコラボイラストが印刷された「限定リアルグッズ（オリジナルスクエアボトル）」の購入権と交換可能。「デジタルでの購入 ➔ リアル店舗での消費 ➔ リアルグッズの獲得」という強固な循環と、Vタレントへの能動的な報告による双方向コミュニケーションを生み出します。

■各種販売商品イメージ

デジタルグッズ5つ ※画像はイメージ

限定リアルグッズ：オリジナルスクエアボトル ※画像はイメージ

■コラボパートナー募集中

VSPOTは、バーチャルなタレントやアイテムと、ファンのリアルな行動を繋ぐというコンセプトで運営されています。ついては、以下コラボを常時募集しています。お気軽にご連絡ください。

- タッチポイントとのコラボレーション：今回のガスト様のように幅広いリアルな接点をお持ちの店舗事業者様やサービス事業者様を募集しています。タレントとファンによって集客効果とメディア接点の収益化が可能です。- サービスとのコラボレーション：pixivfactory様のようなグッズを制作されるサービスやNudge様のようなオリジナルクレジットカードを作れるサービスのように、単なるデジタルグッズ販売で終わらないファンの体験を広げるパートナーも随時募集中です。- メーカーとのコラボレーション：コラボ企画という形でVタレントに商品を提供し、商品と相性の良い世界観の拡張を可能にするサービスも展開しています。

■VSPOT概要

『VSPOT』は、自販機やWEBを通じてVタレントのデジタルグッズ（NFT）を購入・収集ができるサービスです。また、VSPOTを内包するTOKENSPOTでは、アニメやスポーツ、アーティストのライブチケットなど幅広いエンターテイメント商品もご提供します。「AIICO」のVSPOTコミュニティでは、24karatのウォレットアプリである「24kZAP(トゥエンティーフォーケー・ザップ)」をダウンロードすると、NFTホルダーのみが参加できるコミュニティや獲得できる更なるリワードに継続的にアクセスできるようになっています。

2025年3月の第1弾を開始以降、Tシャツオマケ付き企画（第2弾）、投票ゲーム（第3弾）、シチュエーションボイス特集（第4弾）、pixivfactory様とコラボしたアクスタ・クッション企画（第5弾）と、回を重ねるごとにギミックを発展させ、ファンコミュニティを拡大してきました。 2025年3月から2026年5月までの期間で、延べ1,300人以上のVタレントが作品を販売しており、参画タレント数・ファンエンゲージメント数ともに右肩上がりの急成長を続けています。



【会社概要】会社名 ：24karat株式会社

代表者 ：代表取締役 小川 真輝、セス ルアン

本社所在地：東京都渋谷区松濤1-28-2 ワークコート松濤

設立 ：2020年12月

事業内容 ：ブランド・クリエイターとファンの絆を深める、全方位推し活プラットフォームの開発・運用。

URL ：https://www.24karat.io/ja/

【本リリースに関するお問合せ先】

how.can.we.help@24karat.io

【共同運営企業】】

会社名 ：株式会社アドインテ

代表者 ：代表取締役 十河 慎治

本社所在地：京都府京都市下京区新町通四条下る四条町347-1 CUBE西烏丸7F

設立 ：2009年4月

事業内容 ：流通小売DX支援/リテールメディア開発・運用/O2O・OMOマーケティング

URL ：https://adinte.co.jp/