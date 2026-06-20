一般財団法人日本ユースホステル協会（東京都渋谷区 理事長 寺島眞）は、一般財団法人日本宝くじ協会の助成により、フリーペーパー『Hostelling Magazine vol.45 2026 Summer』を6月20日に発行しました。

表紙・巻頭特集には乃木坂46の林瑠奈さんが登場。映像制作を学んだ大学時代の思い出から、初挑戦となるミュージカルへの意気込み、国内外の旅のエピソードなどを伺いました。

また、国内ユースホステル特集では、北海道の積丹ユースホステルへ。海外特集では、地球の歩き方編集部がおすすめする、ポーランドの古都クラクフを巡る旅を特集しています。

【Hostelling Magazine vol.45】 https://jyh.jp/hm/no.php?vol=45



vol.45 表紙



掲載コンテンツ

【巻頭インタビュー】

新しい自分に 出会うために

林瑠奈(乃木坂46)

【Youth Hostel Pick up】

とれたての積丹の旬を味わい、

潮騒を聞きながら蒼い海を望む贅沢

積丹ユースホステル

【Hostelling Magazine X 地球の歩き方】

お手頃価格で憧れのヨーロッパ旅行！

ポーランド -クラクフ-

【連載】

◇鉄道写真家 櫻井 寛「列車で行こう！」

◇松鳥むうの晴れときどき旅びより

○YH-GUIDE ユースホステルガイド

北海道 / 青森県 / 岩手県 / 宮城県 / 秋田県 / 山形県

誌面イメージ



巻頭インタビュー





Youth Hostel Pick up





Hostelling Magazine X 地球の歩き方



読者プレゼント

○林瑠奈さん直筆サイン入り色紙 1名様

応募方法：専用フォームからお申込みください。

応募締切：2026年8月31日

また、積丹ユースホステルでは、ご予約時に「Hostelling Magazineを見た」とお伝えいただいた宿泊者の方を対象に、積丹の海の恵み「銀杏草」を先着10組様にプレゼントします。(募集開始日：2026年6月20日)

設置/配布情報

Hostelling Magazineは全国のユースホステル他、一部の大学や道の駅などに設置・配布しています。

※設置場所によって配布開始時期が前後する場合があります。あらかじめご了承ください。

また、日本ユースホステル協会のウェブサイトにてPDF版を無料でダウンロードしていただけるほか、ご自宅への個別発送も承っています。ご自宅への個別配送をご希望の方は、「お名前」「ご住所」「ご希望のナンバー」に180円分の切手を添えて、日本ユースホステル協会までお送りください。

□宛先

〒151-0052 東京都渋谷区代々木神園町3-1

国立オリンピック記念青少年総合センター内

日本ユースホステル協会

Hostelling Magazine 個別配送係宛

※お一人様につき一部ずつの配送となります。

【東京都内 駅構内ラックでの配布について】

下記の期間、駅構内フリーペーパーラックで配布いたします。

［JR］

設置期間：2026年6月29日（月）～7月28日（火）

山手線：大崎駅

京浜東北線：王子駅

中央線・総武線：国分寺駅 / 西国分寺駅 / 八王子駅

［都営地下鉄］

設置期間：2026年6月25日（木）～7月24日（金）

浅草線：三田駅 / 新橋駅 / 東銀座駅 / 日本橋駅 / 浅草駅

三田線：巣鴨駅 / 水道橋駅 / 大手町駅

新宿線：新宿三丁目駅 / 市ヶ谷駅 / 九段下駅 / 神保町駅 / 岩本町駅 / 馬喰横山駅

大江戸線：練馬駅 / 都庁前駅 / 新宿駅 / 六本木駅 / 麻布十番駅 / 大門駅 / 月島駅 / 門前仲町駅 / 森下駅 / 上野御徒町駅 / 春日駅 / 新宿西口駅

※配布開始時間は概ね15時前後を予定しています。

※配布部数には限りがあります。

※駅スタッフへのお問い合わせはご遠慮ください。

媒体情報

媒体名：Hostelling Magazine (ホステリング・マガジン)

発行日：2026年6月20日

頁 数：フルカラー24ページ

発行部数：80,000部

発 行：一般財団法人日本ユースホステル協会 ( https://jyh.jp )

企画・編集：flotlo LLC ( https://flotlo.com )

バックナンバー：https://jyh.jp/hm/

Hostelling Magazineは宝くじの社会貢献広報事業として助成を受け作成されたものです。