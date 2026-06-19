【福山市花園町】高まる家族葬ニーズに応える新たな拠点。福山市で3式場目となる「家族葬の飛鳥会館 花園斎場」がOPEN

株式会社飛鳥会館※家族葬の飛鳥会館 花園斎場完成図

株式会社飛鳥会館（本社：山口県下関市）は、福山市花園町に福山市内3式場目となる「家族葬の飛鳥会館 花園斎場」を2026年7月13日(月)にOPENいたします。これに先立ち、地域の皆さまへの感謝と施設のお披露目を兼ねて、2026年7月10日(金)～12日(日)の3日間、無料内覧会を開催いたします。

■ 高まる家族葬ニーズと事前相談需要

近年、「家族だけで静かに見送りたい」「参列者対応の負担を減らしたい」といった理由から、家族葬への関心が高まっています。

実際に葬儀ポータルサイト「いい葬儀」が公表している葬儀種別割合の調査によると、家族葬の割合は2015年の31.3％から2022年には55.7％まで増加し、2026年の最新調査でも47.0％と、依然として最も選ばれている葬儀形式となっています。一方で、一般葬は2015年の58.9％から2026年には30.2％まで減少しており、葬儀に対する価値観やニーズが大きく変化していることがうかがえます。



※出典：いい葬儀「葬儀の種類割合推移調査」

※出典元：https://www.e-sogi.com/guide/60603/

また、家族葬の飛鳥会館においても、2024年11月から2025年1月までに施行した葬儀のうち、81％が家族葬という結果となっており、地域においても家族葬ニーズの高まりがうかがえます。

※家族葬の飛鳥会館、葬儀形式についてのアンケート

一方で、

・葬儀費用はどれくらいかかるのか

・何を準備すればよいのかわからない

・相談したいが、どこへ相談すればよいかわからない

といった不安を抱える方も少なくありません。

家族葬の飛鳥会館では、こうした家族葬ニーズの高まりと地域住民の皆さまの声に応えるため、福山市花園町に新たな家族葬ホールをOPENいたします。

また、2026年9月には福山市内4式場目となる「家族葬の飛鳥会館 多治米斎場」のOPENも予定。福山市街地での家族葬への対応エリアがさらに広がり、 地域の皆さまがより身近に相談できる環境づくりを進めています。

※家族葬の飛鳥会館 多治米斎場完成図

※広島県福山市内における家族葬の飛鳥会館の展開エリア※赤丸は各斎場から半径2km圏内を示しています

■ 前回内覧会では約200名が来場

家族葬の飛鳥会館では、地域住民の皆さまに葬儀への理解を深めていただくため、各斎場で内覧会を開催しています。

2025年11月に開催した「家族葬の飛鳥会館 春日斎場」の内覧会は非常に注目度が高く、3日間で約200名が来場し、多くの方からご好評をいただきました。

今回の家族葬の飛鳥会館 花園斎場内覧会でも、地域の皆さまに施設や家族葬について知っていただく機会になればと考えています。

※2025年11月開催の春日斎場内覧会・事前相談会の様子■ 実際の葬儀をイメージできる展示を実施

内覧会では、施設見学だけでなく、実際の葬儀を再現した祭壇展示を行います。

普段なかなか目にする機会の少ない式場や祭壇を実際にご覧いただくことで、「家族葬とはどのようなものか」「どのような雰囲気で大切な人を見送るのか」を具体的にイメージしていただけます。

また、家族葬に関する事前相談や費用相談も無料で受け付けます。

※写真はイメージです。内覧会当日は背景や陳列の什器等が変わります。

■ 広島東洋カープ公認「カープ棺」を展示

※広島東洋カープ公式ライセンス

会場では、広島県内でも展示機会の少ない広島東洋カープ公認の「カープ棺」を展示いたします。

地域にゆかりのある展示として、カープファンの方はもちろん、幅広い世代の皆さまにご覧いただける内容となっています。

※2025年11月開催の春日斎場内覧会_カープ棺展示の様子

■ 来場特典・会員入会特典

「まだ先のことだから」と感じている方にも気軽にご来場いただけるよう、各種特典をご用意しています。

【来場者特典】

・ティッシュボックス1セット進呈

【アスカゴールド会員入会特典】

・入会金半額（10,000円→5,000円）

【本企画】ワンランク上のコースを特別進呈！シャディの4,900円コースのカタログギフトプレゼント。

※カタログギフトは、地域の皆様に気軽にご参加いただきたいという本企画の趣旨にご賛同いただいた協力企業のご協力により、通常よりもワンランク上の高価格帯コースが実現しました。

※アスカゴールド会員特典

■ 内覧会概要

開催日：2026年7月10日(金)～12日(日)

時間：9:00～16:00

会場：家族葬の飛鳥会館 花園斎場

住所：広島県福山市花園町2丁目1-3

参加費：無料

予約：不要

※家族葬の飛鳥会館 花園斎場OPEN内覧会概要チラシ

■ 今後の展望

家族葬の飛鳥会館は、地域の皆さまが「もしもの時」に慌てることなく、大切な方を見送ることができるよう、事前相談や情報提供にも力を入れています。

今後も地域に根ざした家族葬ホールとして、安心して相談できる環境づくりを進めるとともに、福山市内でのサービス拡充を図ってまいります。

>>福山市内の斎場一覧や家族葬に関する情報は、福山市エリアページ(https://asuka-kaikan.com/area/fukuyama)をご覧ください。

>>家族葬の飛鳥会館 花園斎場(https://asuka-kaikan.com/halls-fukuyama/hanazono)←詳細はこちらをご覧ください。

【会社概要】

会社名：株式会社飛鳥会館

本社所在地：〒751-0838 山口県下関市山の田本町17-10

本社連絡先：tel: 083-253-7200 / fax: 083-253-7300

公式サイト：https://asuka-kaikan.com/

【本件に関するお問い合わせ先】

担当者名：鈴木 尚之

TEL：090-8710-0186

MAIL：t.suzuki@asukakaikan.co.jp