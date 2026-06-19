【祝・累計100万部突破！】『魔王城の料理番』富田美憂さん・諏訪部順一さん出演のお祝いムービーや特設サイト公開、コラボカフェも開催決定

株式会社新潮社



株式会社新潮社のWebマンガサイト「くらげバンチ」にて連載中の『魔王城の料理番 ～コワモテ魔族ばかりだけど、ホワイトな職場です～』（著：ワイエム系）は、おかげさまで累計100万部を突破いたしました。

読者の皆さまへの感謝を込めて、2026年6月19日（金）より「『魔王城の料理番』100万部突破記念特設サイト」を公開いたします。



特設サイトでは、作者・ワイエム系先生からのお祝いコメントをはじめ、

ツムギ役・富田美憂さん、ゾルト役・諏訪部順一さんによる豪華お祝いムービーを公開。

さらに、ワイエム系先生と両キャストによる合同サイン色紙が当たるプレゼントキャンペーンや、

自分にぴったりの魔族タイプがわかる「魔族診断テスト」など、

作品の世界をより楽しめる企画をご用意しております。

100万部突破記念特設サイト :https://kuragebunch.com/info/maoryo_million

『魔王城の料理番』100万部突破記念特設サイト▶https://kuragebunch.com/info/maoryo_million



・作者・ワイエム系先生からのお祝いコメント

・祝！100万部突破 お祝いムービー（ツムギ役 富田美憂さん、ゾルト役 諏訪部順一さん）

・ワイエム系先生と両キャストによる合同サイン色紙が当たる作品公式Xプレゼントキャンペーン

・自分にぴったりの魔族タイプがわかる「魔族診断テスト」

……など、楽しい企画が盛りだくさん！

祝！100万部突破 お祝いムービーワイエム系先生と富田美憂さん、諏訪部順一さん合同サイン色紙（Xプレゼントキャンペーン）魔族診断テスト魔族診断テスト結果

コラボカフェ

また、『魔王城の料理番』のコラボカフェ企画の開催も決定。詳細は後日発表予定です。

魔王城の厨房を舞台に、多くの読者の皆さまに支えられながら累計100万部を突破した本作。

感謝の気持ちを込めた特別企画の数々を、ぜひお楽しみください！

◆作品紹介



『魔王城の料理番 ～コワモテ魔族ばかりだけど、ホワイトな職場です～』ワイエム系



魔王城の食堂で働く人間・ツムギは、実は異世界転移者。

元の世界で死にかけのホームレスだったため、衣食住が保障される夢の生活を死守するべく、ガラの悪いコワモテ魔族たちに負けず奮闘するが――!?

魔王城が舞台の異世界グルメラブコメディ。



くらげバンチにて連載中▶https://kuragebunch.com/episode/4855956445099197471



※コミックス最新刊、魔王城の料理番 ～コワモテ魔族ばかりだけど、ホワイトな職場です～6巻は

2026年8月7日(金)発売予定です。

◆著者紹介

ワイエム系

WEBマンガサイト「くらげバンチ」にて『魔王城の料理番～コワモテ魔族ばかりだけど、ホワイトな職場です～』を連載中。他の著作は『五十、六十、よろこんで。』『まっすぐあおいで』『バッフルとボク』など。

Xアカウント：https://x.com/yye6kk



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『魔王城の料理番 ～コワモテ魔族ばかりだけど、ホワイトな職場です～』公式Xアカウント：https://x.com/maoryo_BC