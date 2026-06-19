【世界へ】専門学校岡山ビジネスカレッジ eスポーツビジネス学科の学生が「アドビ認定プロフェッショナル世界学生大会2026」日本代表に選出！

学校法人貝畑学園

学校法人貝畑学園が運営する「専門学校岡山ビジネスカレッジ」（本部所在地：岡山県岡山市、理事長：貝畑拓哉 以下、岡山ビジネスカレッジ）は、eスポーツビジネス学科2年の武部知洋（たけべ ともひろ）さんが、国際的なデザインコンペティション「アドビ認定プロフェッショナル世界学生大会2026」において、日本代表2名のうちの1名に選出されたことをお知らせいたします。

武部さんは、2026年7月末に米国で開催される世界決勝戦に日本代表として出場し、世界各国から選ばれた代表学生とともに、デザインスキル、発想力、表現力を競い合います。

今回の日本代表選考では、美術系大学や芸術系学部など、デザインを専門的に学ぶ学生が上位に名を連ねるなか、岡山ビジネスカレッジの「eスポーツビジネス学科」から武部さんが日本代表に選出されました。

専門学校生として、さらにeスポーツ分野を学ぶ学生としての選出は、岡山ビジネスカレッジの実践的なデジタルクリエイティブ教育の成果を示す、大きな快挙です。

動画制作、配信、SNS・Webマーケティングなどeスポーツビジネス学科で培ってきた幅広い学びが、世界につながるクリエイティブの舞台で大きく実を結びました。

入賞者表彰式＆日本代表発表会の様子

【アドビ認定プロフェッショナル世界学生大会2026 入賞者表彰式＆日本代表発表会 URL】

https://www.odyssey-com.co.jp/topics/competition/2026/final_jp.html

■「アドビ認定プロフェッショナル世界学生大会」について

「アドビ認定プロフェッショナル世界学生大会」は、Adobe Photoshop、Adobe Illustratorなどのスキルを証明する国際資格「アドビ認定プロフェッショナル」を通じて、次世代のデザインプロフェッショナルを育成・発掘することを目的とした世界規模の学生大会です。

世界各国から選ばれた学生たちが、アドビ製品を活用したデザイン表現力、課題解決力、創造性を競い合う国際的なコンペティションであり、米国で開催される決勝戦では、世界中の若きクリエイターが頂点を目指します。

2026年大会の日本代表選考を兼ねたデザインコンペでは、特定非営利活動法人 国連UNHCR協会より、「難民への共感の輪をひろげる」という社会性の高いテーマが提示されました。参加者は、指定された素材を活用しながら、以下の3点を制作する課題に挑みました。

- B5チラシ- Instagramフィード投稿用画像- Instagramストーリー投稿用画像

単なるビジュアルの美しさだけではなく、社会課題に対する理解、伝えるべきメッセージの明確さ、見る人の心を動かす表現力が問われる課題となりました。

【アドビ認定プロフェッショナル世界学生大会2026 大会概要 URL】

https://adobe.odyssey-com.co.jp/competition/

■支援によって生まれる「未来の笑顔」を、まっすぐに伝えたデザイン

武部さんは、「UNHCRの支援活動によって笑顔になっている人がいることを伝えたい」という明確なコンセプトのもと、作品を制作しました。

難民や支援職員の表情を大きく配置し、支援の現場にある温かさや人と人とのつながりが伝わる構成に。

余計な装飾を削ぎ落とし、シンプルなフォントとロゴを組み合わせることで、見る人にメッセージがまっすぐ届くデザインを目指しました。

独自のイラストや強い対比表現で挑む作品が多いなか、武部さんの作品は、支援活動の本質をシンプルかつ普遍的に表現した点が高く評価されました。

武部さんの作品や審査員による講評は以下のURLからご覧いただけます。

【アドビ認定プロフェッショナル世界学生大会2026 デザインコンペ結果発表 URL】

https://adobe.odyssey-com.co.jp/competition/2026/final_jp

■武部知洋さん コメント

入賞者表彰式＆日本代表発表会で、日本代表に選ばれたeスポーツビジネス学科2年の武部知洋さん

「『アドビ認定プロフェッショナル世界学生大会2026』の日本代表に選出していただき、大変嬉しく思っています。

私がデザインで大切にしているのは、人の心を動かすことです。

世界大会でも、自分らしい表現を大切にしながら、誰に、どんな思いを届けたいのかを意識して制作に取り組みたいです。

世界各国の代表の皆さんとの交流を通じて、新しい感性や表現方法を学び、さらに成長して帰ってきたいと思います。日本代表として全力で頑張ります。」

■デザインの日本代表が生まれたeスポーツビジネス学科の教育

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=ZXsFrUe9C4Q ]

今回の快挙の背景には、岡山ビジネスカレッジの「eスポーツビジネス学科」が大切にしている、実践的なデジタルクリエイティブ教育があります。

eスポーツビジネス学科では、eスポーツのプレイヤー育成だけでなく、大会の企画・運営、動画編集、配信、SNS活用、Webマーケティング、グラフィック制作など、eスポーツビジネスを支える幅広いスキルを総合的に学びます。

現在のeスポーツ業界では、ゲームの実力だけでなく、イベントをつくる力、情報を発信する力、人を惹きつけるビジュアルをつくる力も求められています。岡山ビジネスカレッジでは、そうした業界の変化にも対応し、学生一人ひとりが「伝える力」と「魅せる力」を実践的に身につけられるカリキュラムを展開しています。

武部さんが日頃から磨いてきた、視聴者の目を引くサムネイルデザイン、限られた時間で意図を伝えるビジュアル構成力、SNS上で見た人の心を動かす表現力が、今回の国際的なデザインコンペティションにおいても高く評価されました。

「eスポーツを学ぶ学生が、社会課題をテーマにしたデザインで日本代表に選ばれた」ことは、岡山ビジネスカレッジの教育が、単なる技術習得にとどまらず、社会とつながる表現力を育てていることを示す大きな成果です。

■7月末、米国で開催される世界決勝戦に向けて

武部さんは、2026年7月末に米国で開催される世界決勝戦に日本代表として出場します。

決勝戦では、現地で新たに提示されるクライアントや団体の課題に対し、Adobe PhotoshopやAdobe Illustratorを活用しながら、限られた時間のなかでデザイン案を制作します。与えられたテーマを正しく理解し、伝えるべきメッセージを整理し、見る人の心を動かすビジュアルとして表現する力が求められる、実戦形式のコンペティションです。

岡山ビジネスカレッジでは、世界の舞台に挑む武部さんを学校全体でバックアップしてまいります。

その一環として、2026年6月23日（火）10時30分より、受賞報告会および世界大会壮行会を開催いたします。

当日は、武部さん本人による受賞作品の紹介や、日本代表選出を受けての想い、米国決勝戦への意気込みなどを発表する予定です。

岡山の専門学校から世界へ。

岡山ビジネスカレッジは今後も、学生一人ひとりの可能性を広げ、専門分野の枠を超えて社会で活躍できる人材の育成に取り組んでまいります。

【受賞報告会・世界大会壮行会 概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/133614/table/12_1_c232bb47cd910245435756c9b7bc3722.jpg?v=202606191051 ]

■学校法人貝畑学園について

学校法人貝畑学園は、専門学校岡山ビジネスカレッジ、専門学校岡山ビューティモード、やかげビジネスカレッジ日本語学校を運営する学校法人です。

1983年の開校以来、地域の皆様のご支援のもと発展し、2026年現在も岡山県下の専門学校の中で、最も学生数が多い専門学校を運営しております。今後も、社会的ニーズを踏まえた学科運営で、質の高い教育を提供し、より良い学園運営に努めます。

【学校法人貝畑学園ホームページ URL】

https://www.obcnet.ac.jp/gakuen/

■専門学校岡山ビジネスカレッジについて

岡山ビジネスカレッジは、資格と就職に強い岡山県認可の専門学校です。総合学園として、「夢に、ホンキ。」の学びを展開しています。

時代とともに変化する現場で働くことを想定した実践カリキュラムで専門力、人間力、実践力を磨き、就職後に新人即戦力として活躍できる人材育成を目指しています。

岡山駅から徒歩圏内の３つのキャンパスで、医療事務・ファッション・ブライダル・トリマー(動物看護)・製菓(製パン)・調理・介護福祉・イラスト(アニメ)・eスポーツ(イベント)が学べる岡山県内でも多様な専門分野を展開する総合専門学校です。

2027年4月に新学科「次世代ITエンジニア学科」(ネットワーク・クラウド・セキュリティ)が誕生します。

【専門学校岡山ビジネスカレッジホームページ URL】

https://www.obcnet.ac.jp/