日本のゼネラル・アビエーション市場規模、2034年までに50億米ドルに到達へ ― 年平均成長率（CAGR）9.50%で拡大
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日本の一般航空市場の概要
東京、日本 - IMARCグループは、包括的な市場情報レポート「日本の一般航空市場：製品別、用途別、地域別の規模、シェア、動向、予測 - 2026年～2034年」を発表しました。
この報告書によると、日本の一般航空市場は2025年に22億米ドルに達し、2034年までに50億米ドルに達すると予測されており、2026年から2034年までの年平均成長率（CAGR）は9.50%となる見込みである。
一般航空とは、ヘリコプター、ビジネスジェット、ターボプロップ機、ピストン式固定翼機、そして急速に発展しているeVTOL（電動垂直離着陸機）など、定期便航空会社や軍用航空の範囲外にあるすべての民間航空機の運航を指します。日本の一般航空市場は、観光産業の著しい拡大、特にレクリエーション飛行や様々な航空スポーツ活動の新たなトレンドによって、好調な成長を遂げています。可処分所得の増加に伴い、医療搬送から観光、チャーター便、個人旅行まで、航空旅行への消費支出が増加しており、チャーター便、企業用ジェット機のレンタル、VIP輸送といったプライベートフライトサービスの需要も高まっています。
日本は島嶼部が多く山岳地帯も多いため、一般航空は重要な交通手段となっています。特に、大手航空機メーカーが採算性を確保できない地方では、ビジネスやその他の必要不可欠な移動、航空写真撮影、観光やレクリエーションなどに利用されています。富裕層が多く、ビジネス環境も良好なため、プライベートジェットやヘリコプターを含む一般航空への需要は高くなっています。主要な市場参加者には、エアバス・ヘリコプターズ・ジャパン、ホンダエアクラフト（ホンダジェット）、川崎重工業、エアロアサヒ、スカイドライブ、JALビジネスアビエーション、ANAビジネスアビエーション、そしてeVTOL開発企業や都市型航空モビリティ事業者のエコシステムが拡大しており、日本は商業用エアタクシーサービスの開始に向けて準備を進めています。
詳細な分析については、本レポートの無料サンプルPDFをご覧ください。 https://www.imarcgroup.com/report/ja/japan-general-aviation-market/requestsample
主要な市場推進要因
観光業の回復、都市型航空モビリティ、そしてeVTOLの商業展開の軌跡
2024年から2025年にかけて外国人観光客数が過去最高を記録するなど、日本のインバウンド観光は記録的な回復を遂げており、ヘリコプター遊覧飛行、一般航空チャーターサービス、そして日本の多様な地域に点在する有名な文化遺産、自然景観、グルメスポットを結ぶ地域航空ネットワークに対する新たな需要が高まっている。日本は2030年までに6000万人の海外からの観光客誘致を目指しており、2025年には月間到着者数が二桁に達する見込みで、この目標は既に達成されつつある。九州から北海道までの地方空港では、東京・大阪軸にとどまらず、文化遺産やグルメ体験を求める観光客が増えていることから、より多くの国際直行便が就航しており、70～150人乗りの航空機運航会社やヘリコプターツアー会社が路線網を拡大する動きが活発化している。
日本の一般航空市場にとって、最も変革的な短期的な展開は、都市型航空モビリティ用途向けのeVTOL航空機の商用化の加速である。日本は2027年のeVTOL商用飛行開始を目指しており、2026年2月にはスカイドライブ社の3人乗りeVTOL SD-05が東京上空でデモ飛行を実施し、日本の都市型航空モビリティ開発プログラムにおける重要な節目となった。関東地方は、東京などの大都市の交通渋滞対策として都市型航空モビリティを採用しており、日本航空やボロコプターなどの企業がeVTOL航空機を利用したエアタクシーサービスの創出に向けた取り組みを開始し、同地方のスマートシティ開発目標に沿った、より速く環境に優しい交通手段を提供している。
日本の一般航空市場の概要
東京、日本 - IMARCグループは、包括的な市場情報レポート「日本の一般航空市場：製品別、用途別、地域別の規模、シェア、動向、予測 - 2026年～2034年」を発表しました。
この報告書によると、日本の一般航空市場は2025年に22億米ドルに達し、2034年までに50億米ドルに達すると予測されており、2026年から2034年までの年平均成長率（CAGR）は9.50%となる見込みである。
一般航空とは、ヘリコプター、ビジネスジェット、ターボプロップ機、ピストン式固定翼機、そして急速に発展しているeVTOL（電動垂直離着陸機）など、定期便航空会社や軍用航空の範囲外にあるすべての民間航空機の運航を指します。日本の一般航空市場は、観光産業の著しい拡大、特にレクリエーション飛行や様々な航空スポーツ活動の新たなトレンドによって、好調な成長を遂げています。可処分所得の増加に伴い、医療搬送から観光、チャーター便、個人旅行まで、航空旅行への消費支出が増加しており、チャーター便、企業用ジェット機のレンタル、VIP輸送といったプライベートフライトサービスの需要も高まっています。
日本は島嶼部が多く山岳地帯も多いため、一般航空は重要な交通手段となっています。特に、大手航空機メーカーが採算性を確保できない地方では、ビジネスやその他の必要不可欠な移動、航空写真撮影、観光やレクリエーションなどに利用されています。富裕層が多く、ビジネス環境も良好なため、プライベートジェットやヘリコプターを含む一般航空への需要は高くなっています。主要な市場参加者には、エアバス・ヘリコプターズ・ジャパン、ホンダエアクラフト（ホンダジェット）、川崎重工業、エアロアサヒ、スカイドライブ、JALビジネスアビエーション、ANAビジネスアビエーション、そしてeVTOL開発企業や都市型航空モビリティ事業者のエコシステムが拡大しており、日本は商業用エアタクシーサービスの開始に向けて準備を進めています。
詳細な分析については、本レポートの無料サンプルPDFをご覧ください。 https://www.imarcgroup.com/report/ja/japan-general-aviation-market/requestsample
主要な市場推進要因
観光業の回復、都市型航空モビリティ、そしてeVTOLの商業展開の軌跡
2024年から2025年にかけて外国人観光客数が過去最高を記録するなど、日本のインバウンド観光は記録的な回復を遂げており、ヘリコプター遊覧飛行、一般航空チャーターサービス、そして日本の多様な地域に点在する有名な文化遺産、自然景観、グルメスポットを結ぶ地域航空ネットワークに対する新たな需要が高まっている。日本は2030年までに6000万人の海外からの観光客誘致を目指しており、2025年には月間到着者数が二桁に達する見込みで、この目標は既に達成されつつある。九州から北海道までの地方空港では、東京・大阪軸にとどまらず、文化遺産やグルメ体験を求める観光客が増えていることから、より多くの国際直行便が就航しており、70～150人乗りの航空機運航会社やヘリコプターツアー会社が路線網を拡大する動きが活発化している。
日本の一般航空市場にとって、最も変革的な短期的な展開は、都市型航空モビリティ用途向けのeVTOL航空機の商用化の加速である。日本は2027年のeVTOL商用飛行開始を目指しており、2026年2月にはスカイドライブ社の3人乗りeVTOL SD-05が東京上空でデモ飛行を実施し、日本の都市型航空モビリティ開発プログラムにおける重要な節目となった。関東地方は、東京などの大都市の交通渋滞対策として都市型航空モビリティを採用しており、日本航空やボロコプターなどの企業がeVTOL航空機を利用したエアタクシーサービスの創出に向けた取り組みを開始し、同地方のスマートシティ開発目標に沿った、より速く環境に優しい交通手段を提供している。