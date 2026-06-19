日本のゼネラル・アビエーション市場規模、2034年までに50億米ドルに到達へ ― 年平均成長率（CAGR）9.50%で拡大

日本のゼネラル・アビエーション市場規模、2034年までに50億米ドルに到達へ ― 年平均成長率（CAGR）9.50%で拡大