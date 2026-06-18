全国無料放送のBS12 トゥエルビ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：降籏邦義）は、笑福亭鶴瓶さんと阿川佐和子さんがMCを務めるトークバラエティ「鶴瓶ちゃんとサワコちゃん～昭和の大先輩とおかしな２人～」を放送しております。第68回目は6月22日（月）よる9時00分～俳優・タレントの毒蝮三太夫さんをゲストに迎えて放送いたします。

1．「鶴瓶ちゃんとサワコちゃん～昭和の大先輩とおかしな２人～」番組概要

笑福亭鶴瓶と阿川佐和子がダブルMCとして初タッグ！

芸能界でも大御所クラスの笑福亭鶴瓶（芸歴53年）と阿川佐和子（芸歴42年）。芸能界随一の聞き上手で引き出し上手な2人がMCとなり、そんな2人を「鶴瓶ちゃん」「サワコちゃん」と呼ぶような昭和の大先輩をゲストに迎える。鶴瓶＆阿川のコンビが大先輩ゲストに恐縮しながらも、他では見せないゲストの素顔に迫る大人のためのトークバラエティ。 ■番組MC：笑福亭鶴瓶、阿川佐和子

2．「鶴瓶ちゃんとサワコちゃん～昭和の大先輩とおかしな２人～」#68 について

第68回のゲストは、マムちゃんの愛称でお馴染み、俳優・タレントの毒蝮三太夫さん。 昭和11年(1936年)生まれの毒蝮さんは、お互いを「おやだぬき」「たぬきババア」と言い合うご両親の元で育ちます。 毒蝮さんの代名詞“毒舌”の原点である家庭環境についてや、大空襲による壮絶な戦争体験など、まずは幼少時代についてお話しいただきます。 また、芸能活動を始めて以降のお話では、同い年で盟友、落語家・立川談志さんと学生時代に出会った話や、ウルトラマン出演時のエピソード、毒蝮三太夫への改名裏話についても語っていただきました。 「あんなヤツ長生きしてごらんよ、迷惑かけて大変だよ」と今は亡き立川談志さんにも“毒蝮節”を噴射しつつ、談志さんへの溢れる思いや感謝も語って頂きました。 御年90歳！客員教授として介護や福祉に関わり、自ら高齢者と触れ合いながら、自分自身も元気に長生きするための活動に取り組む毒蝮さん。その年齢を感じさせないユニークな返答の数々は必見です！ 【ゲスト】毒蝮三太夫 ■番宣映像：https://youtu.be/0Z0YhC6s5DY ■番組HP：https://www.twellv.co.jp/program/variety/tsurube-sawako/archive-tsurube-sawako/tsurube-sawako-068/

3．放送スケジュール

YouTube動画 : https://www.youtube.com/watch?v=0Z0YhC6s5DY

#68 6月22日（月） よる9時00分～9時55分 【ゲスト】毒蝮三太夫 #69 7月20日（月） よる9時00分～9時55分 【ゲスト】江本孟紀 #70 7月27日（月） よる9時00分～9時55分 【ゲスト】田中眞紀子

8月に放送される#71以降のゲストもお楽しみに！

■BS12 トゥエルビについて■ 三井物産（株）100％出資の24時間全国無料のBS放送局です。スポーツ中継や大人の趣味教養など、上質なエンタテインメント番組を総合編成でお送りしています。視聴方法は、BS+12ボタン、または3桁番号222チャンネルです。

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