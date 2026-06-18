【ラス恋500人調査】恋する中高年はチェーン店が好き？初デートは賛否両論！交際後は73.1%が「うれしい」と回答

アイザック株式会社

人生経験でつながるマッチングアプリ「ラス恋」を運営する株式会社ラス恋(アイザックグループ/本社:東京都渋谷区/代表取締役CEO:山口 昂星)は、2026年6月、ラス恋ユーザー516名を対象に「ミドルシニアのデートに関する実態調査」を実施しました。本リリースでは、デートでのチェーン店利用に対する中高年の受け止め方について、結果を公開します。

調査では、初デートでチェーン店に誘われた場合の受け止めは賛否が分かれた(よい印象52.9%、よくない印象47.1%)一方、交際後の日常デートでは73.1%が「うれしい」と回答しました。関係性が深まるほど、チェーン店が好意的に受け止められる傾向がうかがえます。デートで「アリ」だと思うチェーン店の1位は「ロイヤルホスト」(43.8%)が選ばれました。

■調査概要

■調査結果（サマリ）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/17594/table/193_1_bff3a2c5d35480822e702ce5f62269da.jpg?v=202606180251 ]

・初デートのチェーン店は賛否両論。よい印象52.9%、よくない印象47.1%とほぼ半数ずつに分かれる

- 「うれしい」25.8%、「まあうれしい」27.1%の合計で52.9%、「ちょっと残念」32.9%、「がっかり」14.1%の合計で47.1%。

- 男女で評価が大きく分かれ、男性は82.9%(うれしい+まあうれしい)が前向き、女性は40.4%にとどまる。

・交際後の日常デートでは、73.1%が「うれしい」と回答

-「うれしい」28.9%、「まあうれしい」44.2%の合計で73.1%。

- 初デートでの前向きな回答52.9%から20.2ポイント上昇。関係が深まると、気軽さが好意に変わるようです。

・デートで「アリ」なチェーン店、1位は「ロイヤルホスト」(43.8%)

- 2位「木曽路」(40.5%)、3位「牛角」(34.5%)と続く。

- 女性はロイヤルホスト・木曽路、男性は牛角を選ぶ傾向で、好みが分かれる。

・自由回答には、気取らず話せる喜びと、初対面での店選びや会計への本音が

-「飾らず話ができた」という肯定的な声と、「初回だけは気合いを入れてほしかった」という声が寄せられた。

■調査背景

「初デートでチェーン店はアリか、ナシか」。この問いは、SNS上で度々議論を呼ぶ身近なテーマです。手頃で気軽に入れる一方、初対面の相手と会話するお店としてふさわしいかどうかで、意見が分かれます。

恋愛や再婚を考える中高年にとっても、デートで訪れるお店選びは、相手との距離感や価値観があらわれる場面です。とりわけ全国に展開するチェーン店は、気取らずに過ごせる一方で、お店選びに相手への気持ちが映ると受け止める人もいます。

そこでラス恋・ラス婚研究所は、人生経験を重ねた中高年がデートでのチェーン店利用をどう受け止めているのか、初対面と交際後で評価がどう変わるのかを明らかにするため、本調査を実施しました。

■調査結果（詳細）

【1】初デートのチェーン店は賛否両論、男女で評価が分かれる

「初デート(交際前)でチェーン店に誘われたら、どう思いますか」という設問に対し、全体では「うれしい」25.8%、「まあうれしい」27.1%を合わせた前向きな回答が52.9%、「ちょっと残念」32.9%、「がっかり」14.1%を合わせたよくない印象が47.1%と、評価はほぼ半数ずつに分かれました。

一方男女別に見ると、その差は鮮明です。男性は82.9%(うれしい+まあうれしい)が前向きに受け止めたのに対し、女性は40.4%にとどまり、女性の59.6%(ちょっと残念+がっかり)は初デートでのチェーン店によい印象を持たない結果となりました。



自由回答では、

「初めて会うのに指定されたのがファミレスだった。初回だけは、やはり気合い入れて欲しい」(福岡県/40代/女性)

「好きな食べ物を聞かれ、お寿司と答えたら、初めましての当日格安回転寿司店に連れて行かれた」(大阪府/60代/女性)

など、初対面だからこそお店選びにこだわってほしいという本音が目立ちました。

【2】交際後は一転、73.1%が「うれしい」と回答

「交際後の日常デートでチェーン店に誘われたら、どう思いますか」という設問では、「うれしい」28.9%、「まあうれしい」44.2%を合わせて73.1%が前向きに回答しました。初デートでの前向きな回答52.9%から20.2ポイント上昇しています。

女性に注目すると、初デートでは40.4%だった前向きな回答が、交際後は65.4%へと大きく伸びました。初対面では少し背伸びをしたいけれど、関係が深まれば気軽なお店でこそ素を見せられる、という大人女性の心の動きがうかがえます。



自由回答で目立ったのは、お店よりも相手を大切にする声です。



「好きな人とならどこでも楽しい！いろんな話をたくさんした！」(東京都/50代/女性)

「向かいあわせでニコニコしながらお互いのことを聞いたり話したりして、笑って話せたりが楽しい」(埼玉県/40代/女性)

「気楽に飲みながら話せた」(大阪府/60代/女性)

など、お店の格よりも一緒に過ごす時間そのものを楽しむ姿が見られました。

【3】デートで「アリ」なチェーン店、1位は「ロイヤルホスト」！

「デートの食事で行くなら、アリだと思うチェーン店」(複数回答)を尋ねたところ、1位は「ロイヤルホスト」(43.8%)、2位「木曽路」(40.5%)、3位「牛角」(34.5%)、4位「しゃぶ葉」(32.6%)、5位「鳥貴族」(31.8%)という結果になりました。

高級ファミリーレストランの代表格であるロイヤルホストと、和食の木曽路が上位に並びました。男女別では、女性は本格的なメニューがそろうロイヤルホスト(47.3%)や木曽路(44.0%)を選ぶ傾向が強く、男性は焼肉チェーンの牛角(40.8%)を選ぶ人が多いなど、好みの違いも見られます。

自由回答では、具体的なお店をあげる声も寄せられました。

「しゃぶ葉さんはデート以外でも行きますが、従業員さんの接客が好きです」(福岡県/50代/男性)

「サイゼリヤに行きましたが、コーヒーなどの飲み放題で長い時間いろんな話ができてとても楽しかったです」(福岡県/50代/女性)

「スシローで気兼ねなく、大好きな大トロと赤身、ビールをご馳走になった」(東京都/50代/女性)

など、お気に入りのチェーン店で気兼ねなく過ごせるひとときを楽しむ姿が見られました。

■ラス恋・ラス婚研究所コメント

初デートで評価がはっきり分かれるのは世代共通ですが、中高年は人生経験を重ねているぶん、初対面では「相手を思いやっているか」「自身の居心地の良さを優先していないか」を、より慎重に推し量っている印象を受けました。

一方で関係が深まると、肩肘張らずに素の自分でいられる気軽さが重要になり、「価値観が合うこと」「自分らしくいられること」が満足につながります。

若い頃の背伸びする恋から、ありのままでいられる恋へ。お店選びの変化は、中高年の恋の成熟そのものを映しているのかもしれません。

■「ラス恋」について

40歳以上を対象とした恋活・婚活マッチングアプリです。離婚や再婚、子育てなど、さまざまな人生経験を持つ「生涯現役世代」が、安心して出会える場を提供しています。40代、50代を中心に、60代以上の方にもご利用いただいており、会員登録から1ヶ月以内のマッチング率は97%(※)と極めて高い水準を保っております。

独自AIを活用した「顔写真撮影サポート」や「話題のレコメンド」など、マッチングアプリ初心者の大人世代でも迷わずご利用いただける機能を搭載。年齢にとらわれずこれからの人生を楽しむ前向きな方々に選ばれています。

※関東エリアでの集計。登録から2日以内に利用を辞めた方を除く

■ラス恋・ラス婚研究所について

ダウンロードはこちら :https://app.adjust.com/1r8g9tsc

「ラス恋・ラス婚研究所」は、40代以上の恋愛・婚活の実態を、データと声の両面から読み解き、社会に発信していく専門機関です。特別顧問に「婚活」の提唱者である中央大学・山田昌弘教授を迎え、定期的なアンケート調査、インタビュー、体験ストーリーの収集を通じて、ミドルシニアの恋愛・暮らし・幸福に関する実像を社会に届けています。

■株式会社ラス恋 概要

ラス恋・ラス婚研究所 :https://laskoi.jp/blog

「恋する自由とときめきが、すべての人に開かれた社会をつくる。」をミッションに掲げ、40歳以上を対象としたマッチングサービス「ラス恋」を運営しています。

グループ全体で10年以上にわたりマッチングアプリ事業を展開しており、ラス恋ではマッチングアプリの品質・信頼性を第三者が審査・認証する「IMS認証」(2026年3月取得)やISMS認証を取得するなど、安心・安全な運営体制を確立。

一般社団法人恋愛・結婚マッチングアプリ協会(通称：DMMA)正会員Bとして(2025年10月加盟)、業界全体の健全な発展と安心・安全な利用環境づくりにも積極的に取り組んでいます。

会社名: 株式会社ラス恋

代表取締役CEO: 山口昂星

所在地: 〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西1-10-1 フジワラビルディング 2F

Webサイト: https://laskoi.jp/