高級家具の世界市場、プレミアムなライフスタイル志向の高まりを背景に2033年までに412億ドルへ急拡大の見通し

高級家具の世界市場、プレミアムなライフスタイル志向の高まりを背景に2033年までに412億ドルへ急拡大の見通し