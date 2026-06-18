「老後2,000万円問題」に振り回されない！　元市役所職員YouTuberが教える、老後のお金の“正解”がわかる本が発売

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、2026年6月18日（木）に『元市役所職員ユーチューバーがガチで教える老後のお金の正解』（著：みんなの給付金・補助金ちゃんねる）を発売いたしました。

・Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4054070558/(https://www.amazon.co.jp/dp/4054070558/)

・楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18261138/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18261138/)

●人気YouTube「みんなの給付金・補助金ちゃんねる」初の著書

本書は、チャンネル登録者数54万人（2026年5月現在）の人気YouTubeチャンネル「みんなの給付金・補助金ちゃんねる」による初の著書です。

同チャンネルは、給付金や補助金、公的制度に関する情報を、生活者目線でわかりやすく発信してきました。今回の書籍では、動画だけでは語りきれなかった実例や数字、図解を盛り込み、50代のうちに知っておきたいお金の知識を1冊にまとめています。

▼こんなことがわかります

【退職術】1日の違いで20万円トクする

【自分年金】新NISAで月10万円を目指す

【年金】損益分岐点は80歳10か月

【給付金】役所で使えるパワーワード

【付加年金】月400円の追加で将来の年金がアップ！

●元・行政の“中の人”だからこそ伝えられる、公的制度の「オモテ」と「ウラ」

国や自治体は、年金、医療、介護、税金、給付金、助成制度など、暮らしを支えるためのさまざまな制度を用意しています。しかし、こうした制度の多くは、知っている人、そして申請した人だけが恩恵を受けられるものです。

本書では、公的制度の現場を知る元市役所職員の著者が、制度のしくみや使い方、見落としがちなポイント、損しないための選択を具体的に解説。申請の有無によって差が出る制度、見落としやすい給付金・助成制度、制度の落とし穴などを、元・行政の“中の人”ならではの視点で紹介します。

●50代で知っているかどうかで、老後の準備に差がつく！

安心した老後をデザインするための「6つの行動」とは

「年金はいつ、どう受け取るのがいいのか」

「医療費や介護費は、どのくらい見積もればいいのか」

「自分が使える給付金や助成制度はあるのか」

「通知書やねんきん定期便は、どこを見ればいいのか」

本書では、こうした人生後半に直面するお金の悩みを、段階ごとに丁寧に解きほぐしていきます。

老後資金に対する漠然とした不安は、制度や選択肢を知ることで軽くなることがあります。何を準備すればいいのか、どんな制度を使えるのか、どこに注意すれば損をしにくいのか。本書では、そうした不安を一つひとつ整理しながら、安心して人生後半を迎えるための考え方を「6つの行動」という視点で紹介します。

50代からの備えはもちろん、親の年金や介護、医療費が気になりはじめた方にも役立つ1冊です。

［著者プロフィール］

みんなの給付金・補助金ちゃんねる

元某市役所職員。市役所での勤務経験から、多くの人が国の制度や給付金・助成金の情報を知らずに損をしている現状に直面。その課題を解決すべく、YouTubeチャンネル「みんなの給付金・補助金ちゃんねる」を開設。

複雑な制度を「ガチで」わかりやすく解説する動画が人気を博し、チャンネル登録者数は54万人を突破（2026年5月現在）。再生数が数百万回を超える番組も多く、YouTuber世論調査では企画力・知識・カリスマ性いずれも4.0（5点満点）と高評価※。

「知らないから損をする」という信念のもと、年金制度の仕組みから賢い受給方法、税金や社会保険料、さらにはシニア層のための資産運用、そして多岐にわたる給付金・助成金の活用法まで、お金に関する情報を日々発信している。

本書では、YouTubeでは伝えきれない、より体系的で深い知識と具体的なアクションプランも提示。読者が安心して豊かな老後を送るための「お金の教科書」となることを目指している。

▼YouTube「みんなの給付金・補助金ちゃんねる」

https://www.youtube.com/@%E3%81%BF%E3%82%93%E3%81%AA%E3%81%AE%E7%B5%A6%E4%BB%98%E9%87%91ch



※YouTuber世論調査：https://tuber-review.com/youtubers/7793

［目次］

第1章 見よう！ 老後の家計は「見える化」が9割

第2章 知ろう！ 申請すればもらえる！ 年金・給付金を最大限受け取ろう

第3章 動こう！ 年金＋働き方で手取りアップ！「稼ぐ力を賢く伸ばそう」

第4章 延ばそう！ シニアだって大丈夫！「資産寿命」はまだまだ延びる

第5章 守ろう！ リスクを下げて家計を守る！

第6章 楽しもう！ お金を“幸せ”に変える！ 老後資金を楽しく使おう

［商品概要］

『元市役所職員ユーチューバーがガチで教える老後のお金の正解』

著：みんなの給付金・補助金ちゃんねる

定価：1,650円（税込）

発売日：2026年6月18日

判型：A5判／256ページ

電子版：同時配信

ISBN：978-4-05-407055-4

発行所：株式会社 Gakken

学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1340705500(https://hon.gakken.jp/book/1340705500)

【本書のご購入はコチラ】

・Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4054070558/(https://www.amazon.co.jp/dp/4054070558/)

・楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18261138/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18261138/)

＜電子版＞

・Kindle：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GYL766YG/(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GYL766YG/)

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■株式会社 Gakken（Gakken Inc.）

https://www.corp-gakken.co.jp/

・代表取締役社長：南條 達也

・法人設立年月日：2009年1月13日（2022年10月1日商号変更）

・資本金：50百万円

・所在住所：〒141-8416 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・事業内容：出版・コンテンツ事業、グローバル事業、医療・看護出版コンテンツ事業、

園・学校向け事業、教室関連事業、EC・オンライン事業、広告事業を展開

■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）

https://www.gakken.co.jp/

・代表取締役社長：宮原 博昭

・法人設立年月日：1947年3月31日

・資本金：19,817百万円

・売上高：1,991億円、連結子会社：82社（2025年9月期）

東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）

・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：03-6431-1001（代表）

・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社

教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、

学習教材などの出版・コンテンツ事業、

教科書・保育用品などの園・学校事業など

医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、

認知症グループホーム事業、

保育園・学童などの子育て支援事業など

グローバル：150か国以上で活動・事業展開