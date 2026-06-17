「Georg Jensen At Play」が、遊び心あふれるガーデンとスターリングシルバーのゲームを携え、コペンハーゲンにて開催の″3 Days of Design″に登場

株式会社 ジョージ ジェンセン ジャパン

1904年創業以来、デンマークデザインを牽引し、北欧屈指のブランドで知られるジョージ ジェンセン（GEORG JENSEN)は、2026年6月10日より3日間の日程開催されました「3 Days of Design」にて

「Georg Jensen At Play」を発表致しました。

「Georg Jensen At Play」は創業者のクラフトに対する遊び心あふれるアプローチと、自然への長年の fascination（深い魅了）を蘇らせる没入型インスタレーションです。

「ジョージ ジェンセンの自然界への情熱は、1904年にアトリエを開くよりもずっと以前から始まっていました。彼はコペンハーゲン北部の小さな職人の村で育ち、周囲の森の中を自由に遊び、駆け回りながら日々を過ごしていたのです」と、クリエイティブディレクターのパウラ・ジェルバーゼは語ります。

「この遊び心と探求心のスピリットは、121年にわたるブランドの歴史全体に流れ続けています。」

イベントは、この機会のために創り上げられた幻想的なガーデンを舞台に展開しました。コペンハーゲン中心部に設けられた空間には、木々に囲まれた開放的な芝生が広がり、来場者はブランドが提案するさまざまなフィールドゲームを自由に楽しみ、触れ合うことができます。それらを通して、ブランドの原点となる素材であるスターリングシルバーが、日常生活の新たなシーンへと取り入れられています。

その中には、スカンジナビアの伝統的な芝生ゲーム「kongespil（キングゲーム）」──“バイキングチェス”や“kubb”としても知られるゲーム──を再解釈したものも含まれています。プレイヤーは中央の「キング」を倒すことを目指し、木製ブロックを投げて競い合います。さらに、輪を杭に向かって投げ入れる「リングトス」の新バージョンも登場しました。

ゲームは“コレクション可能なオブジェ”としてデザインされ、コペンハーゲンでウォルナット材を用いてハンドクラフトされています。そこには、ジョージ ジェンセンのシルバースミス工房で制作されたスターリングシルバーのキャラクターたち──座るヒキガエル、羽を休めるトンボ、這うヘビ──が配されており、幼い頃のジョージ ジェンセンが自然の中で集め、遊んでいた生き物たちから着想を得ています。

この遊び心あふれるアプローチは、スターリングシルバーで作られたより幅広いゲームやアクセサリーのコレクションにも広がっています。ミカドセットをはじめ、小さなシルバーアニマルがあしらわれたカクテルスティック、渦を巻くカタツムリのようなフォルムのホイッスル、しなやかなヨーヨー、ダイスセットなどが展開されます。

このイベントは、クリエイティブディレクターの パウラ・ジェルバーゼによる、「シルバーとの関わり方」を再構築する取り組みの延長線上にあります。

「昨年ミラノでは、コーヒーブレイクやアイスクリームを楽しむ時間のような日常のひとときにシルバーを取り入れるコレクションを発表しました。そして今回コペンハーゲンでは、さらに別の時間へとこの素材を広げました」と 彼女は語ります。



「それは、シルバーをより特別視しすぎず、日常的に使うオブジェの中にこそ宿る美しさを楽しむためのアプローチなのです。」

尚、「Georg Jensen At Play」コレクションの日本展開は現在未定となっております。

3 Days of Designの会場

3 Days of Designの会場

RING TOSS GAME

参考価格：7,150,000円

WHISTLE

参考価格：102,300円

DICE SET

参考価格：121,000円

SPINNING TOP

参考価格：各46,200円

MIKADO

参考価格：682,000円

Yo-Yo

参考価格：121,000円

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=ptdOFAhmDcc ]

About Georg Jensen



1904年にコペンハーゲンで創業した Georg Jensen は、創業者の探究心とものづくりへの献身に根ざした、デンマークの伝統あるデザインハウスです。120年以上にわたる歴史の中で培われた素材への卓越した知見と、数々のコラボレーションを通じて、常に進化し続ける独創的なクリエイションを生み出しています。

画像）KUBB GAME 参考価格：8,470,000円

株式会社 ジョージ ジェンセン ジャパン

〒102-0084

東京都千代田区二番町11－19興和二番町ビル 4階

Tel. 0120-637-146(カスタマーサービス)

www.georgjensen.com/ja-jp