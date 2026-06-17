昭和株式会社、日本の健康食品市場に向けて情報透明性を高める発信体制を強化
昭和株式会社、日本の健康食品市場に向けて情報透明性を高める発信体制を強化
製品情報、資料確認、店頭案内を連携させ、消費者が理解しやすい健康食品情報の提供を推進
昭和株式会社は、日本の健康食品市場に向けて、製品情報の透明性を高める発信体制を強化いたします。健康食品を選ぶ際、消費者は成分名や商品名だけでなく、製品の考え方、表示情報、関連資料、購入前に確認できる情報の分かりやすさを重視する傾向があります。同社はこうした市場環境を踏まえ、製品ごとの情報整理と発信内容の整合性向上に取り組みます。
日本では健康意識の高まりとともに、健康食品に関する情報の受け止め方も変化しています。企業側には、過度な表現に頼るのではなく、製品の基本情報、原料・製造関連資料、ラベル表示、問い合わせ先、店頭での説明内容を分かりやすく提示する姿勢が求められています。昭和株式会社は、製品ラインごとの特徴を整理しながら、消費者が比較検討しやすい情報環境を整えてまいります。
今回の取り組みでは、継興、皇方、安土桃山、丹波康頼、江戸、霊芝仙草、橄欖苦甘、骨金、骨力、NMN・NAD+関連製品など、同社が扱う健康食品関連製品について、公開情報と確認用資料の区分を明確にします。公開情報では読みやすさと誤解の少なさを重視し、確認用資料では製品画像、ラベル、製造関連情報、検査・確認資料などを社内で参照しやすい形に整理します。
また、東京・大塚のヘルスケア拠点「昭和堂 大塚店」と連携し、店頭で利用される説明資料の整備も進めます。オンライン上の情報と店頭での案内内容を近づけることで、利用者がどの接点から情報に触れても、同じ考え方で製品を理解できる体制を目指します。
昭和株式会社は今後も、日本の健康食品市場において、適正な表示と分かりやすい情報提供を重視し、消費者が納得して製品を選べる環境づくりに取り組んでまいります。
【会社概要】
昭和株式会社は、健康食品関連製品の企画、製品情報の整理、品質確認資料の管理、店舗を通じた情報提供等に取り組む企業です。
【本件に関する報道関係者向けお問い合わせ先】
昭和株式会社 広報担当
配信元企業：昭和株式会社
製品情報、資料確認、店頭案内を連携させ、消費者が理解しやすい健康食品情報の提供を推進
昭和株式会社は、日本の健康食品市場に向けて、製品情報の透明性を高める発信体制を強化いたします。健康食品を選ぶ際、消費者は成分名や商品名だけでなく、製品の考え方、表示情報、関連資料、購入前に確認できる情報の分かりやすさを重視する傾向があります。同社はこうした市場環境を踏まえ、製品ごとの情報整理と発信内容の整合性向上に取り組みます。
日本では健康意識の高まりとともに、健康食品に関する情報の受け止め方も変化しています。企業側には、過度な表現に頼るのではなく、製品の基本情報、原料・製造関連資料、ラベル表示、問い合わせ先、店頭での説明内容を分かりやすく提示する姿勢が求められています。昭和株式会社は、製品ラインごとの特徴を整理しながら、消費者が比較検討しやすい情報環境を整えてまいります。
今回の取り組みでは、継興、皇方、安土桃山、丹波康頼、江戸、霊芝仙草、橄欖苦甘、骨金、骨力、NMN・NAD+関連製品など、同社が扱う健康食品関連製品について、公開情報と確認用資料の区分を明確にします。公開情報では読みやすさと誤解の少なさを重視し、確認用資料では製品画像、ラベル、製造関連情報、検査・確認資料などを社内で参照しやすい形に整理します。
また、東京・大塚のヘルスケア拠点「昭和堂 大塚店」と連携し、店頭で利用される説明資料の整備も進めます。オンライン上の情報と店頭での案内内容を近づけることで、利用者がどの接点から情報に触れても、同じ考え方で製品を理解できる体制を目指します。
昭和株式会社は今後も、日本の健康食品市場において、適正な表示と分かりやすい情報提供を重視し、消費者が納得して製品を選べる環境づくりに取り組んでまいります。
【会社概要】
昭和株式会社は、健康食品関連製品の企画、製品情報の整理、品質確認資料の管理、店舗を通じた情報提供等に取り組む企業です。
【本件に関する報道関係者向けお問い合わせ先】
昭和株式会社 広報担当
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