株式会社PIVOT（URL：https://pivot.jp/、本社：東京都、代表取締役社長：宮嵜 泰成）は、2026年6月24日（水）12時より、無料オンラインセミナー「アプリ開発を停滞させない『踏み込み型マネジメント』 ―― 技術の話は一切なし！『わからない』をプロに預ける新常識」を開催します。 アプリ開発の現場においては、技術の議論以前に、発注側が「何がわからないかが、わからない」という状態に陥り、ベンダー間の調整やコミュニケーションの壁といった「システム外の課題」によって、プロジェクトのスピードが落ちてしまうことが珍しくありません。 本セミナーでは、バラバラになりがちな関係性をひとつのチームへと昇華させ、滞りがちな現場の進行をストレスのない状態へと導くマネジメントの具体策を公開します。 「わからない」をプロに委ねることで、現場の停滞を打破し、本来の事業ゴールへと最速で到達するための実践的なヒントをお届けします。

本セミナーで得られること

https://events.teams.microsoft.com/event/d7a71989-62a2-43d2-ae90-5a9d80a6ef48@75aea1b3-5ccf-4af6-948d-d9eb51f1c4f1?utm_source=pressrelease&utm_medium=newscast

✅ 大規模事例から紐解く、複雑なプロジェクトをシンプルに整理するナレッジ ✅ 現場の3大ストレス「決まらない・進まない・伝わらない」を未然に防ぐ、ベンダーとの正しい付き合い方 ✅ 後で予算や工数が足りなくなるリスクを未然に防ぐためのプロジェクト計画 ✅ プロジェクトを前進させるために「伴走者」の存在の重要性

セミナー概要

■テーマ：アプリ開発を停滞させない「踏み込み型マネジメント」 ― 技術の話は一切なし！「わからない」をプロに預ける新常識 ■日時：2026年6月24日(水) 12:00-13:00 ■開催形式：オンライン ■会議ツール：Microsoft Teams ■参加費：無料（事前登録制） ■主催：株式会社PIVOT ■参加登録： こちらからセミナーのご登録をお願いいたします https://events.teams.microsoft.com/event/d7a71989-62a2-43d2-ae90-5a9d80a6ef48@75aea1b3-5ccf-4af6-948d-d9eb51f1c4f1?utm_source=pressrelease&utm_medium=newscast ＜ご注意事項＞ ・フリーアドレスでのご登録はお控えください ・複数名でご参加希望の方は、1名ずつのご登録をお願いいたします ・同業他社様はお断りさせていただく場合がございます

■プログラム（抜粋）

１．「正直、アプリ開発ってよく分からない…」で大丈夫です ２．Webやシステム開発の感覚で進めると、なぜ上手くいかないのか？ ３．【事例】複雑なプロジェクトを「シンプル」に整理した成功の秘訣 ４．プロジェクト上の「分からない」を補完する、PIVOTの隙間埋め手法

■こんな方におすすめ

✅ DX推進・新規事業の旗振り役で、開発チームとの理想的な協力体制を模索している方 ✅ 既存システムがあり、「どこまでを新しくし、どこを維持すべきか」の判断軸が欲しい方 ✅ 複数のベンダーが関わるプロジェクトで、責任範囲やコミュニケーションの隙間を不安に感じている方 ✅ 現場の細かい技術調整よりも、「事業としてどう進めるのが最短ルートか」という俯瞰した視点でのヒントが欲しい方

スピーカーのご紹介

株式会社PIVOT Engineering Div. プロジェクトマネージャー 渡部 和也（Watanabe Kazuya） 2017年にPIVOTに入社。進行管理やディレクターを経て、プロジェクトマネージャーとしてモバイルアプリ開発を中心に新規サービスの立ち上げ・リニューアル、リリース後のグロースなどに従事。近年はUXデザイナーとして、UXリサーチを軸としたプロジェクトも牽引。

株式会社PIVOT Engineering Div. スマホアプリチームリーダー 小田 暢哉（Oda Masaya） システム開発の総合テストや保守運用を経て、2008年PIVOTに入社。フロントエンドからスマホアプリ開発へと専門領域を広げ、現在はチームリーダーを務める。デザインやUXを考慮した設計のほか、他社ベンダーとの円滑な調整を行う架け橋として、デジタル戦略の具現化からリリース後のグロースまで従事。

株式会社PIVOT Account Direction Div. アカウントディレクター 黒川 敬人（Kurokawa Takahito） 広告代理店を経て、海外デジタルマーケティングの戦略立案から実行まで9年間一貫して従事。2020年にPIVOTへ入社し、営業組織の立ち上げから顧客への提案活動を主導する。現在はUX/UI改善やシステム開発を軸とした企業のデジタル戦略・IT構想の支援を行い、クライアント企業の事業成長に伴走している。

■株式会社PIVOTについて

株式会社PIVOT（https://pivot.jp/ ）は、「ユーザーの最高体験」を追求し、UX設計の視点を軸にデジタルプロダクト開発に取り組む会社です。WEB・アプリ・システム開発の企画から実装、運用までを一貫して支援しています。 エンジニアリングの強みを活かしながら、UX/UIの観点からプロジェクトの納得感や体験価値を高めることで、専門領域や立場を超えた一つのチームとして伴走し、プロジェクトの可能性を最大限に引き出します。 ▼ PIVOTへのお問い合わせはこちらから https://pivot.jp/contact

【本リリースに関するお問い合わせ先】

株式会社 PIVOT 広報担当：大場 東京都港区北青山2-12-31 第三イノセビル3階 TEL：03-5413-3711 FAX：03-5413-3727 Email：pr@ml.pivot.jp