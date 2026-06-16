TVアニメ『ここは俺に任せて先に行けと言ってから10年がたったら伝説になっていた。』7月6日（月）の放送開始に先駆けて、ロックと仲間たちが勢揃いしたメインPVが解禁！

グリーエンターテインメント株式会社

シリーズ累計発行部数が445万部を突破する大人気作品を原作とし、2026年7月6日（月）より放送開始となるTVアニメ『ここは俺に任せて先に行けと言ってから10年がたったら伝説になっていた。』のメインPVが公開されました。

また、PVと同時にOP/ED主題歌情報も同時に解禁！オープニングテーマはsajou no hana、エンディングテーマは名称非公開が担当します。解禁されたメインPVでは、両楽曲の音源をいち早くお聴きいただける内容となっておりますので、映像と合わせてぜひご覧ください。

今回の情報解禁に伴い、TOKYO MX、KBS京都、サンテレビ、テレビ愛知、BS11、AT-Xの放送詳細情報が公開されました。

またPrime Videoでは地上波3日間先行・最速配信がスタートします！さらにABEMA、dアニメストアでの地上波同時配信に加え、その他配信サイトでも順次配信いたします。

『ここは俺に任せて先に行けと言ってから10年がたったら伝説になっていた。』は、「小説家になろう」にて2018年より連載を開始し、SBクリエイティブより刊行されているえぞぎんぎつね氏による人気小説で、原作小説1～7巻が発売中です。

また、「マンガUP!」にて連載中のコミカライズ（漫画／阿倍野ちゃこ、ネーム構成／天王寺きつね）も1～19巻が好評発売中です。

メインPV公開！

ロックと仲間たちが勢揃いした見どころ満載のメインPVが解禁となりました。

URL：https://youtu.be/_9FRdFYJOdg

OP/ED情報解禁！オープニングテーマはsajou no hana「それでも曇天を越えてゆく」、エンディングテーマは名称非公開「在り来たりな日常と幸運な日々へ」に決定！

▼オープニングテーマ：sajou no hana「それでも曇天を越えてゆく」

＜sajou no hanaさん プロフィール＞

「星絵」で2018年デビュー。

作品の世界観に寄り添った楽曲に定評があり、様々なアニメ主題歌を担当。

外見からは予想のつかないパワフルな歌声と表現力の幅広さに定評がある。

＜sajou no hanaさんコメント＞

『ここ俺』という壮大な冒険物語のOPテーマを担当させていただけること、とても嬉しく思っております！

どんな障壁にも勇敢に立ち向かっていくラックの姿に強く心を動かされ、迷いや悲しみの中でも信念を持って眩しい光の中へ走り出せるようにと、願いを込めて歌詞を書かせていただきました！

『ここ俺』のタイトルの強さに負けないような力強い楽曲となっていますので、皆さんぜひご期待ください！

▼エンディングテーマ：名称非公開「在り来たりな日常と幸運な日々へ」

＜名称非公開さん プロフィール＞

ムロ葉菜子、古森もぐ、ヒューガー、いかさん、トギーの5人からなる、SNS総フォロワー数120万人超の音楽グループ。

世論や忖度を一切顧みずに切り込む挑発的な歌詞と、銃弾のように鋭く飛び交うサウンドを特徴としたミクスチャーロックを武器に、2025年9月、ヒューリックホール東京でのワンマンライブにて鮮烈なデビューを果たす。

＜名称非公開さんコメント＞

『ここは俺に任せて先に行けと言ってから10年がたったら伝説になっていた。』のエンディングテーマを担当させていただくことになりました。初めてのアニメタイアップに緊張しながらも、この上ない光栄と喜びでいっぱいです。多くのアニメ主題歌を手がけてきたANCHORさんが、作品の世界に深く向き合い紡いでくださった楽曲を、私たちも心を込めて歌いました。ラックたちが守った世界の温かさが、皆さんの心に届きますように。

公式XにてOP/EDアーティストのサイン入り色紙が抽選で当たるキャンペーンを開催！

OPアーティストsajou no hanaさん、EDアーティスト名称非公開さんのサイン入り色紙を抽選で各2名様にプレゼントするキャンペーンを開催します。公式Xアカウント（ https://x.com/kokoore_anime ）をフォローし、応募対象ポストをリポスト＆指定ハッシュタグでポストすることで応募できます。

【プレゼント景品・応募期間】

▼OP/EDアーティスト直筆サイン色紙プレゼントキャンペーン

OPアーティスト：sajou no hanaさん直筆サイン色紙 2名様

EDアーティスト：名称非公開さん直筆サイン色紙 2名様

応募期間：2026年6月16日（火）17:30 ～ 2026年6月23日（火）17:29

※その他キャンペーン詳細、注意事項は応募規約をご確認ください。

放送配信情報詳細を公開！

TVアニメ『ここは俺に任せて先に行けと言ってから10年がたったら伝説になっていた。』の放送・配信スケジュールが決定いたしました。

2026年7月6日（月）からの地上波放送に先駆け、Prime Videoでは2026年7月3日（金）より地上波3日間先行・最速配信がスタートいたします！

＜放送情報＞

・TOKYO MX：2026年7月6日（月）より 毎週月曜日 22:30～

・KBS京都：2026年7月6日（月）より 毎週月曜日 23:00～

・サンテレビ：2026年7月6日（月）より 毎週月曜日 24:00～

・テレビ愛知：2026年7月6日（月）より 毎週月曜日 25:30～

・BS11：2026年7月6日（月）より 毎週月曜日 25:30～

※第2話（7月13日）、第3話（7月20日）は26:00より放送予定

・AT-X：2026年7月9日（木）より 毎週木曜日 20:30～

※リピート放送：毎週月曜日 8:30～／毎週水曜日 14:30～

＜配信情報＞

Prime Videoにて地上波3日間先行・最速配信決定！

・Prime Video：2026年7月3日（金）より 毎週金曜日 22:30～

ABEMA、dアニメストアにて地上波同時配信決定！

・ABEMA / dアニメストア：2026年7月6日（月）より 毎週月曜日 22:30～

※その他配信サイトにて順次配信

イントロダクション

勇者パーティのSランク魔導士ラックは勇者エリック、戦士ゴランとともに次元の狭間で魔神王を倒すために激しい戦いを繰り広げていた。

仲間の全滅を避けるため、ラックはたった一人で敵と戦い続ける決意をし叫ぶ。

「ここは俺に任せて先に行け！」

想像を絶する孤独な戦いを続け、ついに魔神王をも倒したラック。

しかし、彼が元の世界へ帰還した時には「10年」という歳月が過ぎ、ラックは自らを犠牲に世界を救った大英雄として伝説となっていた。

戦いの影響で見た目が若返ったラックは正体を隠し、かつての仲間と新たな仲間たちとともにFランク冒険者ロックとして生きていく。

作品情報

▼スタッフ

原作：えぞぎんぎつね

キャラクター原案：DeeCHA

監督：神戸洋行

シリーズ構成：広田光毅

キャラクターデザイン・総作画監督：まじろ

色彩設計：ながさか暁

美術監督：美峰

撮影監督：奥谷太希

編集（オフライン）：岡崎由美佳

編集（オンライン）：館遼太郎

音響監督：田中亮

音楽：大隅知宇

アニメーション制作：月虹

オープニングテーマ：sajou no hana「それでも曇天を越えてゆく」

エンディングテーマ：名称非公開「在り来たりな日常と幸運な日々へ」

▼キャスト

ラック・ロック・フランゼン：梶原岳人

セルリス・モートン：石川由依

シア・ウルコット：相良茉優

ルッチラ：M・A・O

ミルカ：小坂井祐莉絵

エリック：森川智之

ゴラン：小山剛志

アローネ：丸岡和佳奈

アリオ：照井悠希

ジニー：宮咲あかり

▼WEB

公式サイト：kokoore-anime.com(http://kokoore-anime.com)

公式X：https://x.com/kokoore_anime（推奨ハッシュタグ：#ここ俺アニメ）

▼権利表記

(C)えぞぎんぎつね・SBクリエイティブ／「ここ俺」製作委員会

原作小説・コミカライズ情報

▼原作小説

『ここは俺に任せて先に行けと言ってから10年がたったら伝説になっていた。』

（SBクリエイティブ刊）

著者／えぞぎんぎつね イラスト／DeeCHA

https://ebook.sbcr.jp/product/81560126JAAA01MBJE3X

▼コミカライズ

『ここは俺に任せて先に行けと言ってから10年がたったら伝説になっていた。』

（スクウェア・エニックス／ガンガンコミックスUP!）

原作／えぞぎんぎつね 漫画／阿倍野ちゃこ キャラクター原案／DeeCHA ネーム構成／天王寺きつね

https://www.manga-up.com/titles/478/

■本件に関するお問い合わせ先

グリーエンターテインメント株式会社 広報担当

東京都港区六本木6-11-1 六本木ヒルズゲートタワー

E-mail：info-ent-anime@gree.net

URL：https://gree-entertainment.com/