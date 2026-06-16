会社設立70周年の大阪地下街、「WEB年史」を公開

大阪地下街株式会社

大阪地下街株式会社（本社：大阪市、代表取締役社長：井上亮）は、2026年6月13日に設立70周年を迎えました。この節目を記念し、当社の歩みと未来への想いを発信するWEB年史「70年と“その先”の交差点」を6月15日に公開しました。

高度成長期の交通渋滞対策の一環として生まれた地下街が、どのように大阪の都市基盤へと発展してきたかを、年表・写真・インタビュー・社員座談会など多角的なコンテンツで紹介します。

地下街のトリビアなどを紹介するコンテンツ「地下街レガシー」は11月まで毎月追加更新されます。

▼特設サイト「70年と“その先”の交差点」

https://www.osaka-chikagai.jp/70th

70周年特設サイト『70年と“その先”の交差点』

■70年の歩みは「都市インフラ」から始まった

当社は、戦後復興からの急速な人口の都市集中、それに伴う電車、自動車などの通行量激増による交通渋滞が社会問題となった1950年代、地下街建設による交通緩和と土地の有効活用による地域発展を目的に設立されました。

交通マヒとなった大阪市内（『大阪地下街三十年史』より）

地上を大きく掘削し、構造体を築く――当時としては画期的なプロジェクトであり、安全性確保のため、慎重な施工と確認が重ねられてきました。

これらの記録は、地下街が都市機能として整備された「インフラの原点」を物語っています。

高島屋前の「ナンバ地下センター(現:NAMBAなんなん)」建設現場（1956年着工）「ナンバ地下センター(現:NAMBAなんなん)」（1957年開業）

■地下街開業、新しい都市空間の誕生

やがて地下街は完成し、多くの人々に迎えられて開業の日を迎えました。

祝賀の装飾、テープカット、そして多くの来街者――

地下に広がる新たな都市空間は、人々の期待とともにスタートしました。

地下街はその後、時代の変化とともに拡張・進化を続け、大阪のターミナル機能を支える重要な都市基盤へと発展してきました。

■WEB年史について

本WEB年史では当社の2026年までの歩みを多角的に紹介、さらに歴史の蓄積と未来への視点を発信していきます。

【主な掲載内容、記事】※年表以外の記事については、11月まで毎月追加更新

・年表

会社設立から地下街の開業、リニューアルの歴史など

・インタビュー

社長、保安業務関係者

・アンケート（老舗テナント・利用者の声）

「地下街開業時から今も営業を続けている老舗」「地下街の思い出」

・トリビア（アート・キャラクターなど）

「梅田の地上設備が、あの医療漫画の金字塔に登場!?」「地下街はアート作品の宝庫！」など

・社員座談会

大規模リニューアルPJメンバーによる「リニューアル裏話」、社長と社員による「地下街の未来」

■社長メッセージ（抜粋）

当社は設立以来、「地下」という特性を活かし、安全で快適な歩行空間を提供してまいりました。

時代とともに求められる役割は変化していますが、「人と人、街と街をつなぐ存在」として、今後も都市の安全・安心と活力を支え続けてまいります。

■未来へ、「つなぐ」使命

70年にわたる歴史は、単なる過去の記録ではなく、未来へつながる積み重ねです。

大阪地下街株式会社はこれからも、都市の基盤としての役割を担いながら、次世代へと地下街の価値を引き継いでまいります。

【 大阪地下街株式会社について 】

大阪市内で6つの地下街、「ホワイティうめだ」「ドーチカ」「京橋コムズガーデン」「なんばウォーク」「NAMBAなんなん」「あべちか」を管理運営する会社です。

大阪を活性化させる商業地下空間を創造し、安全・安心・快適を提供しています。

公式サイト：https://www.osaka-chikagai.jp/company

【本件に関するお問い合わせ先】

経営戦略部総務課 TEL：06-6948-6200