消費者による食品・食材評価制度『第100回ジャパン・フード・セレクション「食品・飲料部門」』【近畿地区】受賞商品決定のお知らせ
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一般社団法人 日本フードアナリスト協会（理事長 横井 裕之）が主催する、日本初の消費者による食品・食材に特化した審査・認証制度 「ジャパン・フード・セレクション」において、『第100回ジャパン・フード・セレクション「食品・飲料部門」』近畿地区の受賞商品が、2026年6月15日に決定いたしました。
近畿地区
食品・飲料部門【受賞商品詳細】
【1品目】
金賞 受賞
商品名：チョコレートフィナンシェ
会社名：株式会社ミラベル
商品概要：業界では入手が困難な四つ葉北海道バターのみを100％ふんだんに使用して、しっとりした食感と良質のバターとココアの風味の中からバンホーテンプロフェッショナルチョコチップが口の中に広がります。焼き上がり直ぐにブランデーVSOとシロップを混ぜた物をアンビベ（スポンジ生地に液体をしみ込ませること）してあるのでアルコール分は残らず、香りだけが生かされています。
住 所：大阪府大阪市東住吉区杭全5-11-26
問合せ：06-6710-7711
http://www.mmc-m.com/
内容量：5個
販売価格：1,890円（税込）
■評価されたポイント■
・バターのコクと甘味が調和した上品な味わい
・穏やかな余韻が続く食べやすい味設計
・ほろりとほどける軽やかな食感の心地よさ
・微細なチョコチップによる繊細な粒感のアクセント
・パッケージの落ち着いた外観が上質感を自然に想起させる
・衛生面で安心して扱える個包装
・衛生管理体制への信頼感
【2品目】 「昆布」が兵庫県で初受賞！
グランプリ 受賞
商品名：塩昆布（長崎県製造 平釜塩仕上げ）
会社名：株式会社末廣昆布
商品概要：北海道産の良質な昆布を使用し、長崎近海のきれいな海水から作られた塩で仕上げました。素材の旨みを引き立てるまろやかな塩味が特長です。ごはんのお供はもちろん、おにぎりや和え物、炒め物など幅広い料理にご活用いただけます。シンプルで飽きのこない味わいです。
住 所：兵庫県神戸市中央区東川崎町6-1-3
問合せ：078-671-0600
https://www.suehiro-konbu.jp/
内容量：55g
販売価格：528円（税込）
■評価されたポイント■
・まろやかな塩味が昆布本来の旨みとコクを引き出している
・存在感がありながら程よい大きさで、咀嚼しやすく満足感がある
・五味のバランスが取れた懐かしくやさしい味を実現している
・昆布の旨みとコリコリ食感がとても良いアクセントである
・しっかりした塩味を感じるが塩辛くなく、素材の味を楽しめる
・ミネラルが豊富で、健康と美容に大変良さそう
・乾燥しているため保存性が高く、料理の味付けにも使いやすい
【3品目】
グランプリ 受賞
商品名：アウトドアスパイスほりにし
会社名：株式会社ミモナ
商品概要：一本のスパイスでどんな食材にも合うようなオールマイティスパイスが欲しい、という思いから生まれたのが「アウトドアスパイス ほりにし」です。肉料理はもちろんのこと、魚や野菜、卵料理にもとても合います！キャンプやBBQでの料理はもちろんですが、家庭料理でも焼き物や炒め物、サラダの隠し味や鍋物でも活躍します。困った時のひとふり！素材の旨みを引き出す調味料として、使い方は自由自在です。
住 所：和歌山県伊都郡かつらぎ町新田4-1
問合せ：0736-25-6639
https://horinishi.jp/
内容量：100g
販売価格：864円（税込）
■評価されたポイント■
・多種多様なハーブとスパイスの絶妙なバランスブレンドで後を引く美味しさ
一般社団法人 日本フードアナリスト協会（理事長 横井 裕之）が主催する、日本初の消費者による食品・食材に特化した審査・認証制度 「ジャパン・フード・セレクション」において、『第100回ジャパン・フード・セレクション「食品・飲料部門」』近畿地区の受賞商品が、2026年6月15日に決定いたしました。
近畿地区
食品・飲料部門【受賞商品詳細】
【1品目】
金賞 受賞
商品名：チョコレートフィナンシェ
会社名：株式会社ミラベル
商品概要：業界では入手が困難な四つ葉北海道バターのみを100％ふんだんに使用して、しっとりした食感と良質のバターとココアの風味の中からバンホーテンプロフェッショナルチョコチップが口の中に広がります。焼き上がり直ぐにブランデーVSOとシロップを混ぜた物をアンビベ（スポンジ生地に液体をしみ込ませること）してあるのでアルコール分は残らず、香りだけが生かされています。
住 所：大阪府大阪市東住吉区杭全5-11-26
問合せ：06-6710-7711
http://www.mmc-m.com/
内容量：5個
販売価格：1,890円（税込）
■評価されたポイント■
・バターのコクと甘味が調和した上品な味わい
・穏やかな余韻が続く食べやすい味設計
・ほろりとほどける軽やかな食感の心地よさ
・微細なチョコチップによる繊細な粒感のアクセント
・パッケージの落ち着いた外観が上質感を自然に想起させる
・衛生面で安心して扱える個包装
・衛生管理体制への信頼感
【2品目】 「昆布」が兵庫県で初受賞！
グランプリ 受賞
商品名：塩昆布（長崎県製造 平釜塩仕上げ）
会社名：株式会社末廣昆布
商品概要：北海道産の良質な昆布を使用し、長崎近海のきれいな海水から作られた塩で仕上げました。素材の旨みを引き立てるまろやかな塩味が特長です。ごはんのお供はもちろん、おにぎりや和え物、炒め物など幅広い料理にご活用いただけます。シンプルで飽きのこない味わいです。
住 所：兵庫県神戸市中央区東川崎町6-1-3
問合せ：078-671-0600
https://www.suehiro-konbu.jp/
内容量：55g
販売価格：528円（税込）
■評価されたポイント■
・まろやかな塩味が昆布本来の旨みとコクを引き出している
・存在感がありながら程よい大きさで、咀嚼しやすく満足感がある
・五味のバランスが取れた懐かしくやさしい味を実現している
・昆布の旨みとコリコリ食感がとても良いアクセントである
・しっかりした塩味を感じるが塩辛くなく、素材の味を楽しめる
・ミネラルが豊富で、健康と美容に大変良さそう
・乾燥しているため保存性が高く、料理の味付けにも使いやすい
【3品目】
グランプリ 受賞
商品名：アウトドアスパイスほりにし
会社名：株式会社ミモナ
商品概要：一本のスパイスでどんな食材にも合うようなオールマイティスパイスが欲しい、という思いから生まれたのが「アウトドアスパイス ほりにし」です。肉料理はもちろんのこと、魚や野菜、卵料理にもとても合います！キャンプやBBQでの料理はもちろんですが、家庭料理でも焼き物や炒め物、サラダの隠し味や鍋物でも活躍します。困った時のひとふり！素材の旨みを引き出す調味料として、使い方は自由自在です。
住 所：和歌山県伊都郡かつらぎ町新田4-1
問合せ：0736-25-6639
https://horinishi.jp/
内容量：100g
販売価格：864円（税込）
■評価されたポイント■
・多種多様なハーブとスパイスの絶妙なバランスブレンドで後を引く美味しさ