ヨネダ2000が″幻のネタ″をテーマに贈る冠特番！『ごきげんよう！ヨネダ2000の「わたくしがマダムマッチョ」』6月27日(土)に放送決定！ななまがり、エバースら豪華ゲストも！

株式会社 TBSテレビ

株式会社TBSテレビ(本社：東京都港区、代表取締役社長：龍宝正峰)が運営するCS放送「TBSチャンネル1 最新ドラマ・音楽・映画」では、6月27日(土)午後6時30分から『ごきげんよう！ヨネダ2000の「わたくしがマダムマッチョ」』をテレビ初独占放送する。

ヨネダ2000(左：誠 右：愛）

誠と愛による結成6年目のお笑いコンビ・ヨネダ2000。独特な世界観と唯一無二のテンポ感を武器にしたネタで「M-1グランプリ」の決勝大会に2度進出するなど、数々の賞レースで存在感を放っている。5月31日から全国4都市で開催している単独ライブのチケットも完売の会場が続くなど、いま勢いに乗る大注目の女性コンビだ。

●テーマは幻のネタ「マダムマッチョ」

そんな二人が企画段階から参加し、自らプロデュースした番組のテーマは、幻のネタ「マダムマッチョ」。誠が扮する"まさこ"、愛が扮する"まりこ"、二人のマダムマッチョというキャラクターで番組は進行。街ブラロケやアスレチック施設での4番勝負、さらにはミニドラマの撮影にも挑戦する。

●共演熱望！？番組を彩る個性豊かなマダムマッチョが続々と登場！

"わたくしこそがマダムマッチョ"という豪華ゲストが集結。街ブラロケには、エルフとななまがり、4番勝負にはエバースと豆鉄砲が、それぞれのキャラクターになりきって登場する。撮影の中でマダムマッチョらしさをアピールしてもらい、「マダムポイント」や「マッチョポイント」、めったに出ない「マダムマッチョポイント」で、まさこ(誠)とまりこ(愛)がジャッジしていく。

街ブラロケでは、「MVMM(Most Valuable Madam Muscular)」を目指して、コーディネート対決や食リポ対決を行う。さらに、待ちゆく人にインタビューをして、その振る舞いから「マダムマッチョ」と気付いてもらえるのかを競う最終対決も。

4番勝負では、「真のマダムマッチョ」の座を手にするべく、様々なアクティビティに挑戦！勇気あふれる行動や珍事件の連続に、笑いあり、涙ありの展開に。マダムマッチョとしての力を見せつけることができるのは誰なのか。そして、そもそもマダムマッチョとは何なのか。その実態に迫る！

エルフ(左)、ななまがり(右)エバース(左)、豆鉄砲(右)

●まさことまりこ、ドラマにも初挑戦！

まさことまりこがドラマにも初挑戦！日頃仲の良い二人だが、思わぬきっかけから確執が生まれていた…!?"真"のマダムマッチョを決める、絶対に譲れない対決が、いま始まる。

ロケにドラマ、見どころが盛りだくさん！ヨネダ2000ワールド全開の60分をお届けする。番組は「スカパー！番組配信」にて、PCやスマートフォンで放送と同時にご覧いただけるほか、放送後1週間いつでも視聴可能。最新情報は番組公式SNSにて都度お知らせする。

インタビュー

―企画段階から参加していただき、すべての撮影を終えましたが、手応えはいかがですか？

誠 これね…

大あり！悔いなし！こんなに私、楽しい時間を過ごしたのは、久方ぶりでしたよ。

愛 本当よね。

誠 あなたはどうだった？

愛 本当に楽しかったわ！あっという間だったわ。もっと続けたいわ。

誠 温かい皆さんと共にできたのが嬉しかったわ。

愛 もうかなりの「チーム！チーム！」って感じだったわ。

誠 ﾄ゛ｰﾓ､ｱﾘｶ゛ﾄｯ!

―様々なロケを行いましたが、特に印象的だったことはありましたか？

誠 やっぱり、ムキ婦人（ななまがり・森下直人）という方が

いらっしゃったんですけども、食事をした後の明らかにぼーっとしてた顔。

"午前中もいいところ"みたいな顔をされてたのよね。

愛 朝が弱いのかしらね～？

二人 うんうんうんうん～

誠 あなたはどうだった？

愛 かなりの勇気あふれる行動が、涙あり、笑いありで

かなりいいんじゃないかなと思ったわ。

誠 鈴木さん(豆鉄砲・東健太郎)よね、多分ね。

愛 そうよ。鈴木さんの中にあるもの、すごく感じたの。嬉しかったわ！

誠 大クラッシュ事件もありましたわよね！

愛 ラさん(エバース・町田和樹)かしら？

誠 ラさんかもね？

二人 ぜひ見てほしいわ。

― 最後に視聴者の方へメッセージをお願いします。

愛 まさこ・まりことして初の冠特番ということよね。

本当に嬉しいのよ。しかも、1時間よ！

誠 そうよ！

愛 こんなにたっぷりできるなんて思ってもなかったの。

だから、本当に嬉しい。嬉しいだけでやってるの。

それを感じていただけたらなと思うわ。

誠 わたくしたちのことを普段応援してくださっている方も初めて見る方でも

楽しんでいただける番組ができたのではないかと思うの。

なので、ぜひご覧♪\●＆％＃？！

愛 あ～、高くて聞こえてないわ！

「ぜひご覧ください」と言ってるみたいよ。

誠 私たちの夢は、もうこれの２をやることとさせてちょうだい、おやすみ！

放送情報

■放送チャンネル

CS放送「TBSチャンネル1」

■番組タイトル／放送日時

『ごきげんよう！ヨネダ2000の「わたくしがマダムマッチョ」』

6月27日(土)午後6時30分～午後7時30分 ＜テレビ初独占放送＞

https://www.tbs.co.jp/tbs-ch/item/v3222/

■出演

まさこ(ヨネダ2000・誠)

まりこ(ヨネダ2000・愛)

ゲスト：エルフ、ななまがり、エバース、豆鉄砲

番組 X： https://x.com/yoneda2000_cs

番組Instagram： https://www.instagram.com/yoneda2000_cs/

番組TikTok： https://www.tiktok.com/@yoneda2000_madammacho

番組ハッシュタグ：#わたくしがマダムマッチョ

「スカパー！番組配信」

https://www.skyperfectv.co.jp/service/ott-guide/

●CS放送「TBSチャンネル1 最新ドラマ・音楽・映画」とは

株式会社TBSテレビ(本社：東京都港区、代表取締役社長：龍宝正峰)が運営。

ＴＢＳの人気番組が満載！ドラマ「逃げ恥」「アンナチュラル」「ぎぼむす」「花より男子」「渡る世間は鬼ばかり」「水戸黄門」、ＡＫＢ４８グループ＆乃木坂４６、最新ライブ＆音楽番組、オリジナルバラエティ、アニメ、映画、演劇＆舞台、韓国ドラマ＆Ｋ-ＰＯＰなど“見たい番組が必ずある”総合エンタメチャンネル！

●視聴方法

スカパー！(CS296)、スカパー！プレミアムサービス(Ch616)

J:COMほか全国のCATV、ひかりTV、auひかり テレビサービス、などでご覧頂けます。

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