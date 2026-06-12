【福島県浪江町】浪江駅周辺整備事業 安全祈願祭・起工式を開催します。

福島県浪江町

【浪江駅周辺イメージ図】

浪江町では、令和4年3月に策定された【浪江駅周辺グランドデザイン基本計画】(https://www.town.namie.fukushima.jp/uploaded/life/38736_163462_misc.pdf)を基に浪江駅周辺整備事業(https://www.town.namie.fukushima.jp/site/devardsta/list108-419.html)を推進し、浪江駅周辺地区の福島再生賃貸住宅や商業・交流施設、公共トイレ、緑空間等の整備を進めてきました。

令和８年１月から３月にかけてこれらの新築・整備に係る工事契約締結に至り、このたび安全祈願祭・起工式を下記のとおり執り行うこととなりましたのでお知らせいたします。

つきましては、ぜひご取材賜り広く情報発信をしていただけますようお願い申し上げます。

1.概要

【日 時】令和8年6月21日（日曜日）

・安全祈願祭：午前9時30分 ～ 午前10時20分（予定）

・起 工 式：午前10時30分 ～ 午前11時35分（予定）

※起工式終了後に、同所で取材対応（町長・隈研吾氏）を行います。

【場 所】浪江駅周辺整備事業 商業施設 及び 交流施設等 新築工事 敷地内

（福島県双葉郡浪江町大字権現堂字下柳町 付近）

https://prtimes.jp/a/?f=d169811-21-18c593233ecb5ad53bdb48b1943af15c.pdf

【背 景】以下の工事が契約締結となりました。

＜令和8年1月＞

・浪江駅周辺地区 公共トイレ等新築工事

・浪江駅周辺地区 緑空間整備工事

＜令和8年3月＞

・福島再生賃貸住宅等 新築工事（権現堂集合住宅）

・浪江駅周辺地区 商業施設 及び 交流施設等新築工事

2.ご取材について

・取材にお越しになる場合は、事前に下記問合せ先までご連絡をお願いします。

・取材の際は、会場受付にてお名刺を1枚ご提出ください。

・取材中は社名入りの腕章等を着用してください。

・浪江駅周辺整備事業のイメージパース等は、受付時にCD（各社1枚）をお渡しします。

【問合せ】

浪江町役場 市街地整備課 整備係

電話：0240-23-6926 メール：namie23020@town.namie.lg.jp

【関連動画】

■YouTube なみえチャンネル[福島県浪江町公式](https://www.youtube.com/@namie.fukushima)

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=dXb8ZFOniM8 ]

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=v2ick9a6uhw ]