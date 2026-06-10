Multi Interconnect新規機能「モバイルコネクション」の提供開始について

NTT西日本株式会社

NTT西日本株式会社（大阪府大阪市、代表取締役社長北村亮太、以下、NTT西日本）は、法人向け統合型ネットワークサービス「Multi Interconnect」（以下、本サービス）を提供してまいりました。

この度、本サービスの新たな機能としてInterconnected WANとモバイル回線の接続を実現する「モバイルコネクション」を2026年10月30日（金）より受付開始します。

今後も、多様なサービスへの接続機能を追加していく予定です。

1.背景・目的

近年、多くの自治体や企業では品質・安定性に優れた帯域確保型ネットワークサービスが利用されていますが、出先拠点等から同一ネットワークへセキュアに接続したいというニーズが増加しています。

こうしたニーズに対応すべく、Interconnected WANとモバイル回線の接続による柔軟なネットワーク構築を実現する「モバイルコネクション」を提供いたします。

2.サービス概要（モバイルコネクション）

Multi Interconnectの追加機能として、Interconnected WANとモバイル回線（閉域モバイルサービス）を接続する「モバイルコネクション」※1を提供します。

本機能により、Interconnected WAN（帯域確保型サービス）およびフレッツ 光ネクスト※2（ベストエフォート型サービス）、モバイル回線によるマルチアクセスが可能な統合型ネットワークを実現します。

※1 別途、本サービスに対応したモバイルサービス（モバイル事業者提供）の契約・料金が必要です。

※2 別途、フレッツ・コネクションの契約・料金が必要です。

（サービス提供イメージ）

3.提供料金（モバイルコネクション）

（1）初期費用

弊社営業担当者へお問い合わせください。

（2）月額利用料※3、※4、※5

[表: https://prtimes.jp/data/corp/32702/table/607_1_e2279f55a9b139a3e115ecb2254773e2.jpg?v=202606101051 ]

※3 「モバイルコネクション」をご利用いただくには、別途、本サービスに対応したモバイルサービス（モバイル事業者提供）の契約・料金が必要です。

※4 別途、Interconnected WANの契約・料金が必要です。

※5 利用可能な回線はInterconnected WAN（L3VPN）に限ります。

4.提供エリア（モバイルコネクション）

NTT西日本のサービス提供エリア（富山県、岐阜県、静岡県以西の30府県）※6

※6 提供エリア内であっても設備などの都合上、提供をお待ちいただくことや、提供できない場合がございます。

詳しくは弊社営業担当者にお問い合わせください。

5.受付開始日

2026年10月30日（予定）※7

※7 受付開始時期は変更する可能性がございます。詳細については、NTT西日本公式HPをご覧ください。

6. 本サービスの今後の取組

今後、クラウドやインターネットなど、多様なサービスへの接続機能を充実していく予定です。

7.お申し込み・お問い合わせ先

本サービスの提供条件等の詳細については、弊社営業担当またはサービスホームページまでお問い合わせください。

HP：https://business.ntt-west.co.jp/service/network/multi_interconnect/

※ニュースリリースに記載している情報は、発表日時点のものです。変更になる場合がありますので、あらかじめご了承いただくとともに、ご注意をお願いいたします。