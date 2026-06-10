Multi Interconnect新規機能「モバイルコネクション」の提供開始について

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NTT西日本株式会社

　NTT西日本株式会社（大阪府大阪市、代表取締役社長北村亮太、以下、NTT西日本）は、法人向け統合型ネットワークサービス「Multi Interconnect」（以下、本サービス）を提供してまいりました。


　この度、本サービスの新たな機能としてInterconnected WANとモバイル回線の接続を実現する「モバイルコネクション」を2026年10月30日（金）より受付開始します。


　今後も、多様なサービスへの接続機能を追加していく予定です。



1.背景・目的


　近年、多くの自治体や企業では品質・安定性に優れた帯域確保型ネットワークサービスが利用されていますが、出先拠点等から同一ネットワークへセキュアに接続したいというニーズが増加しています。


　こうしたニーズに対応すべく、Interconnected WANとモバイル回線の接続による柔軟なネットワーク構築を実現する「モバイルコネクション」を提供いたします。



2.サービス概要（モバイルコネクション）


　Multi Interconnectの追加機能として、Interconnected WANとモバイル回線（閉域モバイルサービス）を接続する「モバイルコネクション」※1を提供します。


　本機能により、Interconnected WAN（帯域確保型サービス）およびフレッツ 光ネクスト※2（ベストエフォート型サービス）、モバイル回線によるマルチアクセスが可能な統合型ネットワークを実現します。



※1　別途、本サービスに対応したモバイルサービス（モバイル事業者提供）の契約・料金が必要です。


※2　別途、フレッツ・コネクションの契約・料金が必要です。



（サービス提供イメージ）




3.提供料金（モバイルコネクション）


（1）初期費用


　弊社営業担当者へお問い合わせください。



（2）月額利用料※3、※4、※5


[表: https://prtimes.jp/data/corp/32702/table/607_1_e2279f55a9b139a3e115ecb2254773e2.jpg?v=202606101051 ]


※3 「モバイルコネクション」をご利用いただくには、別途、本サービスに対応したモバイルサービス（モバイル事業者提供）の契約・料金が必要です。


※4　別途、Interconnected WANの契約・料金が必要です。


※5　利用可能な回線はInterconnected WAN（L3VPN）に限ります。



4.提供エリア（モバイルコネクション）


　NTT西日本のサービス提供エリア（富山県、岐阜県、静岡県以西の30府県）※6


　※6 提供エリア内であっても設備などの都合上、提供をお待ちいただくことや、提供できない場合がございます。


　詳しくは弊社営業担当者にお問い合わせください。



5.受付開始日


　2026年10月30日（予定）※7


　※7 受付開始時期は変更する可能性がございます。詳細については、NTT西日本公式HPをご覧ください。



6. 本サービスの今後の取組


　今後、クラウドやインターネットなど、多様なサービスへの接続機能を充実していく予定です。



7.お申し込み・お問い合わせ先


　本サービスの提供条件等の詳細については、弊社営業担当またはサービスホームページまでお問い合わせください。


HP：https://business.ntt-west.co.jp/service/network/multi_interconnect/




※ニュースリリースに記載している情報は、発表日時点のものです。変更になる場合がありますので、あらかじめご了承いただくとともに、ご注意をお願いいたします。