メシウス株式会社(本社：仙台市泉区紫山3-1-4、代表取締役社長：小野 耕宏、旧社名：グレープシティ株式会社)は、ExcelライクなUIを実現するWPF表計算UIコンポーネント「SPREAD for WPF 5.0J(スプレッド)」を2026年6月24日(水)にリリースします。





本製品では、ユーザーのニーズや技術の進化を踏まえ、約4年ぶりとなるメジャーバージョンアップを実施しました。

まず、.NETの最新バージョン「.NET 10」と、.NETアプリケーションの統合開発環境Visual Studioの最新バージョン「Visual Studio 2026」に対応しました。最新の開発プラットフォーム上で利用することで、パフォーマンス向上や最新の言語機能の活用といったメリットに加え、保守性の向上にもつながります。





また、Excel互換機能を強化し、シート上でチャートとピボットテーブルを使用できるようになりました。

チャート機能では、ワークシート上のデータから多彩なグラフを作成可能です。幅広い種類のチャートをセル範囲から直接生成できます。タイトルや軸、凡例、分析要素の細かな設定も可能で、売上推移や構成比、比較分析など、ビジネスデータの可視化に幅広く活用できます。

ピボットテーブル機能では、売上や商品、地域などの大量データを、行・列・値・フィルターの各エリアで柔軟に集計・分析できます。並べ替えやフィルター、レイアウト変更にも対応し、ExcelライクなUIで直感的に操作可能です。エンドユーザーがその場で多角的な分析を行えるほか、レポートやダッシュボード作成に活用できます。





SPREAD for WPF 5.0Jリリース





▼WPF表計算UIコンポーネント「SPREAD for WPF」

https://developer.mescius.jp/spread-wpf





SPREADロゴ





■SPREAD for WPF 5.0Jの新機能

【チャート機能を追加(GcSpreadSheet)】

セル範囲から直接チャートを生成でき、売上推移や構成比、相関、分布などを表現できます。

本機能では、折れ線・棒・円などの基本チャートに加え、散布図・バブルチャートといった統計チャート、ツリーマップ・株価などの専門チャート、縦棒・折れ線・面などを組み合わせ可能な複合チャートまで、全81種のさまざまなチャートに対応しています。





チャート機能を追加(GcSpreadSheet)





【ピボットテーブル機能を追加(GcSpreadSheet)】

ワークシート上の大量データを、行・列・値・フィルターの各エリアで柔軟に集計でき、売上・商品・地域・日付などの情報を多角的に整理できます。

本機能では、データ範囲やテーブルを元にピボットテーブルを生成できます。合計・件数・平均などの集計を自由に設定し、並べ替えやフィルター、レイアウト変更・スタイル設定を行うことが可能です。さらに、ラベル・値・日付による絞り込みや、フィールドの展開・折りたたみなどの機能を備えています。

同じデータの視点を変えて繰り返し分析できるため、レポートやダッシュボード作成にも活用でき、エンドユーザーによる直感的なデータ分析を支援します。





ピボットテーブル機能を追加(GcSpreadSheet)





▼SPREAD for WPF 5.0Jの新機能

https://developer.mescius.jp/spread-wpf/release/5









■製品情報

SPREAD for WPFは、表形式一覧に求められる高度な業務要件を解決する2つのUIコンポーネントが含まれた製品です。1レコード複数行のような自由なレイアウト設計ができるGcSpreadGridと、マルチシートなどExcel互換機能に数多く対応したGcSpreadSheetが、業務アプリケーションの一覧に要求される機能性と操作性を高いレベルで満たします。





製品名： SPREAD for WPF 5.0J

発売日： 2026年6月24日(水)

価格 ： 1開発ライセンス242,000円(10％税込)※





※ 開発ライセンスは、本製品を使用してソフトウェアを開発(コーディング、コンパイル、リンク、ビルド、デバッグなどの行為をすべて含みます)する際の特定の1人の開発者に対して必要となるライセンスです。1開発ライセンスで、同一の開発者が利用するコンピュータ3台までインストールが可能です。









■一般の方のお問い合わせ先

メシウス株式会社

Developer Solutions事業部 営業部

MAIL： sales@mescius.com

TEL ： 050-5490-4661









■会社概要

会社名 ： メシウス株式会社[MESCIUS inc.](旧社名：グレープシティ株式会社)

設立日 ： 1980年5月

資本金 ： 1千万円

代表者名 ： 小野 耕宏

企業サイト： https://www.mescius.com/

事業内容 ： Developer Solutions事業…ソフトウェア開発支援ツールの開発、販売

https://developer.mescius.jp/

Enterprise Solutions事業…業務改善ソリューションの開発、販売

LeySer事業…学校法人向け業務システムの開発、販売

SERVE事業…社会福祉施設向け業務支援システムの開発、販売

https://www.mescius.com/business/

国内事業所： 本社 仙台市泉区紫山3-1-4 ／関東支社／関西支社

海外拠点 ： MESCIUS USA Inc.／MESCIUS EUROPE GmbH／MESCIUS Korea inc.









・Microsoft、Microsoft Excel、Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

・MESCIUSおよびSPREADはメシウス株式会社の登録商標または商標です。

・その他記載されている製品名は各社の登録商標または商標です。