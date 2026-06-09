日頃の訓練成果を披露！「令和8年度 第46回菰野町消防団消防操法大会」を開催

三重県菰野町は、2026年6月28日（日）に「第46回菰野町消防団消防操法大会」を開催いたします。 本大会は、消防団員が消防車のポンプを用いた消火活動の基本操作を、「正確さ・速さ・安全さ」の3つの観点で競い合う競技会です。

町内7分団10班、総勢159名の消防団員は、火災や風水害から町民の生命と財産を守るため、日々厳しい訓練に励んでいます。 当日はその鍛錬の成果を広く披露するとともに、地域防災への理解と関心を深めていただく場として開催いたします。

開催概要

日時

令和8年6月28日（日） 8:00 ～ 11:30頃

※ 気象警報発表時は、7月5日（日）に延期いたします。

※ 延期の場合は、当日朝6:50頃に防災ラジオにてお知らせします。

場所

菰野町保健福祉センターけやき 北駐車場

出場

菰野町消防団（7分団10班 159名）

イベント内容

消防操法競技

消防車のポンプ操作から放水に至る一連の動作を競技形式で披露します。 団員たちの規律ある動きと、真剣な勇姿を間近でご覧いただけます。

はしご車搭乗体験と防災体験

会場には多くの消防車が集結するほか、はしご車への搭乗体験や、起震車による地震体験も実施予定です。 お子様連れのご家族も、楽しみながら防災について学べる機会となっています。

キッチンカーの来場

大会を盛り上げるコンテンツとして、キッチンカーの来場も予定しており、軽食等をお楽しみいただけます。

【問い合わせ】

消防総務課 消防総務係

Tel：059-394-3211

Fax：059-394-5766

詳しくはこちら

https://www2.town.komono.mie.jp/soshiki/18/10224.html