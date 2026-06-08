昭和株式会社、EC商品ページの健康食品確認項目を再設計
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351753/images/bodyimage1】
昭和株式会社（Showa Co., Ltd.）は、健康食品関連事業および東京・大塚のヘルスケア拠点「昭和堂 大塚店」を通じ、日本市場向けの製品情報発信を進めています。EC商品ページに掲載する健康食品の確認項目を再設計します。
オンラインで健康食品を選ぶ際には、短い説明だけでなく、原材料、内容量、利用目安、注意事項、保存方法を確認できることが重要です。昭和株式会社では、EC商品ページの構成を見直し、購入前に必要な情報へたどり着きやすい設計にします。
昭和堂 大塚店で寄せられる質問も参考にし、NMN関連健康食品やその他の製品情報を順次更新してまいります。
なお、本発表は健康食品に関する情報提供、品質管理、表示確認の取り組みをお知らせするものであり、医薬品のような表示を目的とするものではありません。健康食品は医薬品ではありません。
【会社概要】
会社名：昭和株式会社
英文名：Showa Co., Ltd.
設立：1993年
事業内容：健康食品、機能性栄養製品、ヘルスケア関連商品の企画・展開
関連拠点：昭和堂 大塚店（東京・大塚）
配信元企業：昭和株式会社
昭和株式会社（Showa Co., Ltd.）は、健康食品関連事業および東京・大塚のヘルスケア拠点「昭和堂 大塚店」を通じ、日本市場向けの製品情報発信を進めています。EC商品ページに掲載する健康食品の確認項目を再設計します。
オンラインで健康食品を選ぶ際には、短い説明だけでなく、原材料、内容量、利用目安、注意事項、保存方法を確認できることが重要です。昭和株式会社では、EC商品ページの構成を見直し、購入前に必要な情報へたどり着きやすい設計にします。
昭和堂 大塚店で寄せられる質問も参考にし、NMN関連健康食品やその他の製品情報を順次更新してまいります。
なお、本発表は健康食品に関する情報提供、品質管理、表示確認の取り組みをお知らせするものであり、医薬品のような表示を目的とするものではありません。健康食品は医薬品ではありません。
【会社概要】
会社名：昭和株式会社
英文名：Showa Co., Ltd.
設立：1993年
事業内容：健康食品、機能性栄養製品、ヘルスケア関連商品の企画・展開
関連拠点：昭和堂 大塚店（東京・大塚）
配信元企業：昭和株式会社
プレスリリース詳細へ