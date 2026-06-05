PAPmusic、新曲「BREAKING PAPnews」を発表、ファッション・音楽・シュールなポップ表現でブランドの世界観をさらに拡大





アーティスト兼ディレクターのLeiKièが生み出したPAPmusic、アニメーション、ポップカルチャー、ビジュアルストーリーテリングを通じて世界へと進化

ミラノ, 2026年6月5日 /PRNewswire/ -- 6月5日、アーティスト兼ディレクターのLeiKièは、クロスメディアプロジェクト「PAPmusic - Animation for Fashion」の世界観を広げる新たなダンスポップシングル「BREAKING PAPnews」を発表しました。



PAPmusicの生みの親であるLeiKièが「BREAKING PAPnews」を発表。



「BREAKING PAPnews」の公式ミュージックビデオをご覧になり、拡大を続けるPAPworldへ足を踏み入れてください

PAPmusic - Animation for Fashionは当初、ファッション、音楽、デザイン、ポップカルチャー、イタリアの芸術的遺産を融合させた型破りなアニメーション映画として構想されましたが、独自のビジュアルアイデンティティーと物語スタイルを備えたイタリアの独立系エンターテインメントプロジェクトへと徐々に進化してきました。

ミラノ、ローマ、ベネチア、ポンペイを舞台にしたこの長編作品は、ロマンチックコメディー、音楽、ファッション文化、ポップなユーモアを融合し、ひと目でそれと分かる独自のスタイルを備えた、カラフルでシュールな映像世界を築き上げています。

PAPmusicは、受賞や公式セレクションを含む50件を超える国際的な評価を獲得し、イタリア各地の映画館を巡る長期的なPAPtourを展開し、コミュニティーの拡大と活発化を経て、今では映画、音楽、アニメーション、ライフスタイル、ファッション、ポップカルチャーが融合するクリエイティブなエコシステム「PAPworld」への扉を正式に開き、その進化を続けています。

そして、まさにここで「BREAKING PAPnews」が登場します。「『BREAKING PAPnews』は単なる楽曲ではありません。これは、まだ発見されるのを待っている、はるかに大きな世界から届く最初のシグナルです。」

-LeiKiè

LeiKièの新曲は、単なる楽曲としてではなく、より広範なクロスメディアの世界を示す最初のシグナルとして位置づけられています。

このシングルは、高揚感あふれるエレクトロニックダンスポップの美学を基盤に、テレビ的な表現、ソーシャルメディア文化、カートゥーンに着想を得たイメージを融合し、あえて皮肉を効かせた、引き込まれるような、瞬時にそれと分かる音と映像の体験を生み出しています。

ビデオ全編を通じて、LeiKièは、PAPworldのイメージの一部として次第に定着してきた多様なポップアイデンティティーや繰り返し登場するルックへと、次々に姿を変えます。

何より重要なのは、「BREAKING PAPnews」によって、イタリアの人々を数か月にわたり惹きつけてきた謎がついに明かされることです。

ソーシャルメディアで告知されていた謎めいた「PAPnews」は、多くのファンが想像していたようなPAPmusic 2のリリースを指していたのではなく、実際にはPAPgameと呼ばれる何かを指していました。

この謎に包まれたな新プロジェクトPAPgameは、拡大を続けるPAPworldへの好奇心をさらにかき立てています。そのイメージの一部はソーシャルゲームやカード型ゲームの要素を想起させるかもしれませんが、このプロジェクトの実態は、現時点では意図的に明かされていません。

LeiKièについて

クリエイターLeiKièは、トランスメディアの創造性とポップアイデンティティーを独自の特徴としてきた変幻自在のアーティスト、ディレクター、シンガーソングライターであり、音楽、アニメーション、ファッション、シュールポップの美学が常に相互に作用する、独立性を備え、ひと目でそれと分かる物語世界を構築し続けています。

PAPmusicについて

PAPmusic - Animation for Fashionは、アーティスト兼ディレクターのLeiKièが創作し、Not Just Music S.r.l.が制作するイタリアの独立系クロスメディアエンターテインメントプロジェクトであり、アニメーション、音楽、ファッション、ポップカルチャー、ビジュアルストーリーテリングを融合させ、PAPworldとして知られるカラフルでシュールな世界を生み出しています。

PAPworldの新章が正式に始まりました。

さらなるPAPnewsが近日登場します。

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YouTube：PAPmusicOfficial

問い合わせ先：info@not-just-music.it

写真 - https://mma.prnasia.com/media2/2989840/LeiKie.jpg?p=medium600

ロゴ -https://mma.prnasia.com/media2/2989839/PAPmusic_logo.jpg?p=medium600

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





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