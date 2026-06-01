GIGABYTE、Ryzen 5とGeForce RTX 4050を搭載し、19万円台の16.0型ゲーミングノートPC「EAGLE」をアーク先行発売
2026年6月1日 - GIGABYTE Technology Co., Ltd. 台湾・新北市 - コンピュータテクノロジーで世界をリードするGIGABYTE Technologyは、AMD Ryzen 5プロセッサとNVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPUを搭載した16.0型ゲーミングノートPC「GIGABYTE EAGLE 9MJR2JPF93SH」をパソコンSHOPアークを通して6月3日より先行販売いたします。販売価格（税込）は、199,800円です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350893/images/bodyimage1】
「GIGABYTE EAGLE 9MJR2JPF93SH」は、新デザインの筐体を採用したコストパフォーマンスに優れたエントリー向けゲーミングノートPCです。ノートPC用プロセッサとして6コア/12スレッドのAMD Ryzen 5 7533HSプロセッサ（ベースクロック3.3GHz、最大ブーストクロック4.4GHz）、ディスクリートGPUとしてNVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU GDDR6 6GB（最大ブーストクロック2010MHz、最大消費電力70W）を搭載。ディスクリートGPUの性能をフルに引き出せるようにするMUXスイッチテクノロジーも搭載しており、より応答性にすぐれたゲームプレイができるようになります。カジュアルゲーマーやAI入門者、学生などのユーザーに最適な製品です。
ディスプレイには、リフレッシュレート165Hz、応答速度3ms、輝度400nit、sRGB 100％広色域の狹額縁16.0型WUXGA液晶パネル（画面解像度1920×1200ピクセル、アスペクト比16:10）を採用。四辺をスリムベゼル化し、画面対ボディ比は90％を実現しています。ディスプレイは180度まで開閉可能となっており、会議や旅行などさまざまなシーンにフィットします。
GIGABYTE独自の冷却技術WINDFORCEとして、68枚ブレードの薄型ファンをデュアルで搭載し、3本のヒートパイプを配置、さらに1つの吸気、2つの排気エアチャネルを立体的に配置することで冷却効率を高めた3D VortXなどの新技術を採用しました。また、AIクーリング機能により、負荷が低いときは0dBの静音環境を実現します。ネットワーク機能としては、1Gbps有線接続を実現するギガビットLANチップを搭載するとともに、Intel WirelessモジュールによるWi-Fi 6E無線接続に対応し、安定したネットワーク接続を支援します。キーボードには、しっかりした打鍵フィードバックのある静音仕様のホワイトLEDバックライトキーボード（日本語配列）を採用しています。サウンド機能としては、Dolbyの最新3D空間オーディオ技術Dolby Atmosに対応し、没入感にすぐれたサラウンドオーディオ体験を実現します。また、最大8時間のバッテリー駆動が可能で、USB PD 3.0充電もサポートしており、旅行や出張などの際の持ち運びにとても便利な製品となっています。USB PD 3.0充電を使えば、約30分でバッテリーを50％の状態まで急速充電することが可能です。
システム管理アプリケーションとして、GIGABYTE独自のAIエージェント「GiMATE」を搭載しています。先進的なLLM（大規模言語モデル）を利用し、ホットキーを押すことで音声認識による操作を実現する「Press and Speak」機能を統合しており、より自然で直感的なノートPCの操作を可能にします。また、AIを活用したオーバークロック性能の最適化を行なう「AIブーストII」や用途に応じて最適なエネルギー効率を実現する電源管理機能の「AIパワーギアII」、環境に応じて音響を調整する「AIオーディオ」とノイズキャンセリング機能を最適化する「AIボイス」、PC本体の温度をモニタリングしファンを制御する「スマート・クーリング」、覗き見検知などの「AIプライバシー」といった機能を統合し、ゲームやビデオ会議などのシナリオごとに最高のユーザー体験をもたらします。
本製品の主な仕様は以下のとおりです。なお、メモリ容量やストレージ容量などは、パソコンSHOPアークのBTOカスタムページより変更が可能です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350893/images/bodyimage2】
製品の詳細につきましては、製品情報ページをご参照ください。
【製品情報】
GIGABYE EAGLE GL6J
https://www.gigabyte.com/jp/Laptop/GIGABYTE-EAGLE-GL6J
【製品販売ページ】
GIGABYTE EAGLE 9MJR2JPF93SH
https://www.ark-pc.co.jp/i/72003638
BTOカスタムページ
https://www.ark-pc.co.jp/bto/customizer/?pc_id=3638
□お客さまからのお問い合わせ先
GIGABYTEアフターサポートセンター
E-mail： gigabyte_support_jp@gigabyte.jp
電話番号： 050-3381-5092
対応時間： 9：30～18：00（土日祝除く）
URL： https://www.aorus.com/ja-jp
X公式アカウント： @AORUS_JP
GIGABYTE Technologyについて
PC業界の世界的リーダーであるGIGABYTEは、「Upgrade Your Life（生活を向上させる）」という目標のもと、多彩な製品ラインナップを提供しています。コンシューマ向け、ビジネス向け、ゲーム用途、クラウドシステムなど幅広い分野における専門知識を持つGIGABYTEは、常に研究と革新を通じてユーザーのニーズに応え続けています。受領歴のあるマザーボード、グラフィックカード、ラップトップ、ミニPC、およびその他のPCコンポーネントやアクセサリで知られるGIGABYTEは、特許技術であるDualBIOSおよびUltra DurableテクノロジーによってPC業界に革命をもたらしました。 PCテクノロジーのエキスパートであるGIGABYTEは、5G時代の理想的なインフラストラクチャを構築するため、AIおよびAloTアプリケーションを統合したハードウェアとソフトウェアソリューションにより、ビジネスサーバーとクラウドシステムの分野をさらに拡大する準備を進めています。
配信元企業：GIGABYTE Technology Co., Ltd.
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ディスプレイには、リフレッシュレート165Hz、応答速度3ms、輝度400nit、sRGB 100％広色域の狹額縁16.0型WUXGA液晶パネル（画面解像度1920×1200ピクセル、アスペクト比16:10）を採用。四辺をスリムベゼル化し、画面対ボディ比は90％を実現しています。ディスプレイは180度まで開閉可能となっており、会議や旅行などさまざまなシーンにフィットします。
GIGABYTE独自の冷却技術WINDFORCEとして、68枚ブレードの薄型ファンをデュアルで搭載し、3本のヒートパイプを配置、さらに1つの吸気、2つの排気エアチャネルを立体的に配置することで冷却効率を高めた3D VortXなどの新技術を採用しました。また、AIクーリング機能により、負荷が低いときは0dBの静音環境を実現します。ネットワーク機能としては、1Gbps有線接続を実現するギガビットLANチップを搭載するとともに、Intel WirelessモジュールによるWi-Fi 6E無線接続に対応し、安定したネットワーク接続を支援します。キーボードには、しっかりした打鍵フィードバックのある静音仕様のホワイトLEDバックライトキーボード（日本語配列）を採用しています。サウンド機能としては、Dolbyの最新3D空間オーディオ技術Dolby Atmosに対応し、没入感にすぐれたサラウンドオーディオ体験を実現します。また、最大8時間のバッテリー駆動が可能で、USB PD 3.0充電もサポートしており、旅行や出張などの際の持ち運びにとても便利な製品となっています。USB PD 3.0充電を使えば、約30分でバッテリーを50％の状態まで急速充電することが可能です。
システム管理アプリケーションとして、GIGABYTE独自のAIエージェント「GiMATE」を搭載しています。先進的なLLM（大規模言語モデル）を利用し、ホットキーを押すことで音声認識による操作を実現する「Press and Speak」機能を統合しており、より自然で直感的なノートPCの操作を可能にします。また、AIを活用したオーバークロック性能の最適化を行なう「AIブーストII」や用途に応じて最適なエネルギー効率を実現する電源管理機能の「AIパワーギアII」、環境に応じて音響を調整する「AIオーディオ」とノイズキャンセリング機能を最適化する「AIボイス」、PC本体の温度をモニタリングしファンを制御する「スマート・クーリング」、覗き見検知などの「AIプライバシー」といった機能を統合し、ゲームやビデオ会議などのシナリオごとに最高のユーザー体験をもたらします。
本製品の主な仕様は以下のとおりです。なお、メモリ容量やストレージ容量などは、パソコンSHOPアークのBTOカスタムページより変更が可能です。
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製品の詳細につきましては、製品情報ページをご参照ください。
【製品情報】
GIGABYE EAGLE GL6J
https://www.gigabyte.com/jp/Laptop/GIGABYTE-EAGLE-GL6J
【製品販売ページ】
GIGABYTE EAGLE 9MJR2JPF93SH
https://www.ark-pc.co.jp/i/72003638
BTOカスタムページ
https://www.ark-pc.co.jp/bto/customizer/?pc_id=3638
□お客さまからのお問い合わせ先
GIGABYTEアフターサポートセンター
E-mail： gigabyte_support_jp@gigabyte.jp
電話番号： 050-3381-5092
対応時間： 9：30～18：00（土日祝除く）
URL： https://www.aorus.com/ja-jp
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GIGABYTE Technologyについて
PC業界の世界的リーダーであるGIGABYTEは、「Upgrade Your Life（生活を向上させる）」という目標のもと、多彩な製品ラインナップを提供しています。コンシューマ向け、ビジネス向け、ゲーム用途、クラウドシステムなど幅広い分野における専門知識を持つGIGABYTEは、常に研究と革新を通じてユーザーのニーズに応え続けています。受領歴のあるマザーボード、グラフィックカード、ラップトップ、ミニPC、およびその他のPCコンポーネントやアクセサリで知られるGIGABYTEは、特許技術であるDualBIOSおよびUltra DurableテクノロジーによってPC業界に革命をもたらしました。 PCテクノロジーのエキスパートであるGIGABYTEは、5G時代の理想的なインフラストラクチャを構築するため、AIおよびAloTアプリケーションを統合したハードウェアとソフトウェアソリューションにより、ビジネスサーバーとクラウドシステムの分野をさらに拡大する準備を進めています。
配信元企業：GIGABYTE Technology Co., Ltd.
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