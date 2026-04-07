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プロ野球4球団の公式スーツを刷新！選手着用モデルの「レプリカスーツ」を洋服の青山にて数量限定で発売
〜北海道日本ハムファイターズ、東北楽天ゴールデンイーグルス、オリックス・バファローズ、東京ヤクルトスワローズへ提供〜
青山商事株式会社（本社：広島県福山市／代表取締役社長：遠藤 泰三）は、オフィシャルスーツサプライヤーとして提供しているプロ野球4球団（北海道日本ハムファイターズ、東北楽天ゴールデンイーグルス、オリックス・バファローズ、東京ヤクルトスワローズ）の公式スーツをフルモデルチェンジいたします。これを記念し、監督・コーチ・選手が遠征や公式行事で実際に着用するスーツと同素材・同型の「レプリカモデル」を、4月7日（火）より各球団の本拠地を中心とした「洋服の青山」限定店舗および公式オンラインストアにて数量限定で発売します。
商品ページ：https://tinyurl.com/2c4am8nv
この度、2026シーズンに向けて監督・コーチ・選手が遠征や公式行事などで着用する公式スーツをリニューアルいたします。今回提供する公式スーツは、各球団の要望を反映させたオリジナルモデルとなっています。
・最高級のシルエットとこだわり：洋服の青山の最上級ブランド「HILTON（ヒルトン）」の型紙を採用し、アスリートの体型を美しく見せるシルエットを実現しました。
・球団独自のディテール：上着の内側には球団ロゴマークを配置。見返しのパイピングにはそれぞれの球団カラーを施した、レプリカならではの特別仕様です。
・進化した素材選定：遠征時の移動を快適にするストレッチ性に優れたジャージー素材を採用するなど、球団の要望を取り入れた最適な素材を選定しています。
当社ではプロ野球5球団の他、Jリーグ２クラブを加えた計７団体に公式スーツを提供しています。こうした活動を通じて、スポーツ界のさらなる発展に寄与してまいります。
■レプリカモデル概要
【北海道日本ハムファイターズ】
https://digitalpr.jp/table_img/2496/132432/132432_web_1.png
【東北楽天ゴールデンイーグルス】
https://digitalpr.jp/table_img/2496/132432/132432_web_2.png
【オリックス・バファローズ】
https://digitalpr.jp/table_img/2496/132432/132432_web_3.png
【東京ヤクルトスワローズ】
https://digitalpr.jp/table_img/2496/132432/132432_web_4.png
※記載の情報はリリース発表時現在のものです。
本件に関するお問合わせ先
青山商事株式会社 東京オフィス 広報部 高橋、濱野
〒110-0005東京都台東区上野4-5-10 青山上野ビル 7Ｆ
TEL:03（5846）5656 MAIL: pr@aoyama-syouji.co.jp
関連リンク
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青山商事株式会社（本社：広島県福山市／代表取締役社長：遠藤 泰三）は、オフィシャルスーツサプライヤーとして提供しているプロ野球4球団（北海道日本ハムファイターズ、東北楽天ゴールデンイーグルス、オリックス・バファローズ、東京ヤクルトスワローズ）の公式スーツをフルモデルチェンジいたします。これを記念し、監督・コーチ・選手が遠征や公式行事で実際に着用するスーツと同素材・同型の「レプリカモデル」を、4月7日（火）より各球団の本拠地を中心とした「洋服の青山」限定店舗および公式オンラインストアにて数量限定で発売します。
この度、2026シーズンに向けて監督・コーチ・選手が遠征や公式行事などで着用する公式スーツをリニューアルいたします。今回提供する公式スーツは、各球団の要望を反映させたオリジナルモデルとなっています。
・最高級のシルエットとこだわり：洋服の青山の最上級ブランド「HILTON（ヒルトン）」の型紙を採用し、アスリートの体型を美しく見せるシルエットを実現しました。
・球団独自のディテール：上着の内側には球団ロゴマークを配置。見返しのパイピングにはそれぞれの球団カラーを施した、レプリカならではの特別仕様です。
・進化した素材選定：遠征時の移動を快適にするストレッチ性に優れたジャージー素材を採用するなど、球団の要望を取り入れた最適な素材を選定しています。
当社ではプロ野球5球団の他、Jリーグ２クラブを加えた計７団体に公式スーツを提供しています。こうした活動を通じて、スポーツ界のさらなる発展に寄与してまいります。
■レプリカモデル概要
【北海道日本ハムファイターズ】
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【東北楽天ゴールデンイーグルス】
https://digitalpr.jp/table_img/2496/132432/132432_web_2.png
【オリックス・バファローズ】
https://digitalpr.jp/table_img/2496/132432/132432_web_3.png
【東京ヤクルトスワローズ】
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※記載の情報はリリース発表時現在のものです。
本件に関するお問合わせ先
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〒110-0005東京都台東区上野4-5-10 青山上野ビル 7Ｆ
TEL:03（5846）5656 MAIL: pr@aoyama-syouji.co.jp
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